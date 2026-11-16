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العالم العربي الخليج

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
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اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمَّرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، (الاثنين)، اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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الحوثيين السعودية اليمن

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«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الخليج

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
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اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمَّرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، (الاثنين)، اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

مواضيع
الحوثيين السعودية اليمن
العالم العربي الخليج

السعودية: أمر ملكي بتكليف الرويلي قائداً للقوات المشتركة والسلمان مستشاراً لوزير الدفاع

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
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السعودية: أمر ملكي بتكليف الرويلي قائداً للقوات المشتركة والسلمان مستشاراً لوزير الدفاع

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، الاثنين، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الفريق الركن فهد السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية.

كما تضمن الأمر الملكي تكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط والأوامر الملكية ذات الصلة.

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السعودية
العالم العربي الخليج

البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
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البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة العامة أحالت المتهمين على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة واتخاذها الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وجمع أموال لدعم نشاطها، وتخابر بعضهم مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر ما سُمّي «ولاية الفقيه» الرامي إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، من خلال الهيمنة على دُور العبادة واستغلالها، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خُطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم، والتضييق على المعارضين لذلك المنهج.

وأوضح أن النيابة استندت في الاتهام إلى أدلة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمّنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة، وما ضُبط لدى المتهمين من مبالغ مالية تناهز 935 ألف دينار، وجمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، إضافة إلى خُطب مسجلة تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراضها، وإقرارات بعض المتهمين في التحقيق.

وأشار إلى أن الجماعة تشكلت من متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي الذي جرى حله بحكم قضائي، وأن قياداتها تواصلت مع عناصر «الحرس الثوري» والاستخبارات الإيرانية لتلقّي التكليفات والتوجيهات وجمع الأموال لدعم نشاطها.

وأكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية، وكفلت للمتهمين حقوقهم القانونية كافة، بما فيها حقوق الدفاع والاتصال بذويهم والرعاية الصحية، وأن المحاكمة جرت في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعاً، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، في حين حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مُجرياتها.

وذكر أن الحكم ابتنى على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.

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