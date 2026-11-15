الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التموضع التي نفذتها القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب «خطوة عسكرية مدروسة» تحقق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في حماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، وتهيئة الظروف لفك الحصار وتحرير محافظة تعز.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأوضح جابر محمد، المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية والمدير السابق لمكتب أبو زرعة المحرمي، أن إعادة التموضع من محيط باب المندب وذوباب لا ينبغي قراءتها بوصفها انسحاباً بالمعنى العسكري، بل خطوة لإعادة توزيع القوات وتعزيز المواقع الأكثر تأثيراً في مسار المعركة.

ووصف إعادة التموضع بأنها «خطوة عسكرية مدروسة» تستهدف، حسب قوله، حماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، وتهيئة الظروف لفك الحصار عن تعز.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، إن موقف القوات الجنوبية لفك حصار تعز يمثل «موقفاً وطنياً في مرحلة عالية الحساسية» باعتبار حماية العاصمة عدن وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية وأخلاقية لوقف تهديد انتهاكات الميليشيات الحوثية.

وحسب مراقبين، فإن عدن والمحافظات المجاورة تمثل عمقاً استراتيجياً ومركز ثقل سياسياً واقتصادياً وشعبياً، وتعزيز خطوط الدفاع حولها يرتبط بحماية مؤسسات الدولة ومنع توسع المواجهات إلى محيط العاصمة.

ولفت جابر إلى أن الانتشار في الشريط الساحلي المفتوح يجعل القوات أكثر عرضة للاستهداف، فيما تتركز الخطورة في المرتفعات الجبلية المشرفة على باب المندب وذوباب وجزيرة ميون؛ إذ إن السيطرة عليها تمنح الطرف المسيطر قدرة على تهديد الساحل والالتفاف على القوات الموجودة فيه.

وأضاف أن القوات أعادت تموضعها في منطقة السُّقيا، على مسافة تتراوح بين ستة وثمانية كيلومترات من باب المندب، بما يبقيها في نطاق الجبهة.

وقال جابر وهو أحد القيادات الجنوبية إن سقوط المرتفعات المحاذية للساحل قد يفتح الطريق أمام التقدم نحو لحج وعدن، لا سيما أن مناطق رأس العارة والمضاربة قريبة من البريقة في عدن.

جابر محمد المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية والمدير السابق لمكتب أبو زرعة المحرمي (منصة «إكس»)

وأشار إلى أن تأمين المرتفعات يتيح حماية الشريط الساحلي، ويمنح القوات فرصة التحرك في مناطق أكثر ملاءمة عسكرياً، بما يقلل استنزافها في المواقع المفتوحة.

وقالت القوات المسلحة الجنوبية، في بيان، إن إعادة الانتشار تأتي استجابةً لتبدُّل الأولويات الميدانية، وإنها لا تعني التخلي عن مواجهة الحوثيين أو عن مساعي فك الحصار عن تعز. وأضافت أن حماية عدن ومؤسساتها وسكانها تمثل أولوية، بالتوازي مع دعم الجبهات والتصدي للتهديدات القائمة. مؤكدةً استمرار عملياتها، بدعم من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، حتى استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها.

بيان صادر عن القوات المسلحة الجنوبية بشأن المعركة الوجودية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية الماضية دون توقف حتى اجتثاث المليشياتتؤكد القوات المسلحة الجنوبية أن مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، مستمرة، وأن التزامها بالدفاع عن الوطن، ثابت لا يتغير... pic.twitter.com/aclAE32ILs — القوات المسلحة الجنوبية (@SouthArmed) November 15, 2026

وأكد المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية أن القوات الجنوبية، منذ انطلاق عملية «فجر اليمن» في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، تقدمت إلى مطار ذوباب وأجزاء من باب المندب وكهبوب، فيما تظل مناطق الوازعية والمرتفعات المطلة على الساحل ذات أهمية ميدانية، مبيناً أن جبال كهبوب لا تزال، وفق تقديره، تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية.

وأضاف جابر محمد أن تقدير التضاريس ومواقع القوات وطبيعة تسليح الخصم وأساليب هجومه، عناصر أساسية في التخطيط للعمليات، لافتاً إلى أن توسيع المواجهة على جبهات متعددة قد يشتت القوات الحوثية ويخفف الضغط عن كل جبهة على حدة.

إلى ذلك، شددت مصادر عسكرية يمنية على أن أمن عدن «لا يقبل المساومة»، وأن أي تهديد للعاصمة المؤقتة سيُواجَه بحزم، معتبرة أن ما يجري لا يقتصر على إعادة انتشار وحدات عسكرية، بل يتصل بمنع فرض وقائع جديدة بالقوة وصون مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي قد أكد أن تحرير باب المندب والساحل الغربي هو حق أصيل للقوات المسلحة، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته بالإسهام في عملية التحرير، لما يمثَّله المضيق من أهمية حيوية لأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.

pic.twitter.com/giA8oSoyKW — الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) November 15, 2026

وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة تقف صفاً واحداً في أداء مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته والتعامل مع تهديدات الميليشيات الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» ماضية في تحقيق الأهداف المرسومة لها حتى انتهاء خطر الميليشيات الحوثية.