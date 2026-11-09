الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

شهدت جبهات القتال في اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً، الاثنين، مع إعلان قوات «درع الوطن» شن هجوم واسع على مواقع الحوثيين في محافظة لحج، غربي البلاد، واستمرار المواجهات في محافظات أخرى، حيث تصدت القوات الحكومية والمقاومة لهجمات الجماعة في تعز، لترد الأخيرة باستهداف المدنيين وسيارة إسعاف.

وقالت قوات «درع الوطن» إن وحدات من الألوية الثالث والرابع والخامس والسادس التابعة للفرقة الأولى نفَّذت هجوماً واسعاً ومباغتاً على مواقع وتحصينات الحوثيين في جبهة المحاولة بمديرية المضاربة ورأس العارة، وأسفر، وفق بيانها، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجماعة، وفرار مجموعات منهم وترك جثث قتلاهم في الشعاب والوديان.

وأعلنت القوات الحكومية سيطرة قوات «درع الوطن» على جبهة كهبوب القريبة من باب المندب، كما نشرت مشاهد مصورة قالت إنها توثق انتشار قواتها في المواقع الجبلية بالمنطقة.

إحاطة ميدانية | درع الوطن تكتسح مواقع الحوثيين في «المحاولة».. ومصرع العشرات وتناثر جثث عناصر المليشيات في الشعاب#فجر_اليمن#قوات_درع_الوطن pic.twitter.com/eWO8bvYVO2 — قوات درع الوطن (@diralwatan) November 9, 2026

وبثت المنطقة العسكرية الرابعة مشاهد لاستهداف مركبة عسكرية حوثية في جبهة المقاطرة بمحافظة لحج، قالت إنها كانت محملة بمستلزمات واحتياجات ميدانية.

وفي محافظة تعز، أفادت القوات الحكومية بأنها، وبمساندة المقاومة الشعبية، تواصل المواجهات والتصدي لهجمات الحوثيين، واستهداف تحركاتهم ومصادر نيرانهم في عدة محاور، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن مواجهات في مختلف جبهات المحافظة، في حين سقط مدنيون بنيران عناصر الجماعة الحوثية في عدة مناطق متفرقة.

استهداف المدنيين في تعز

وقُتل مدنيان وأُصيب ثالث، الأحد، باستهداف حوثي طال سيارة إسعاف، كانت تقلّ جريحاً، في أثناء مرورها في الطريق العام في منطقة العاوات غربي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي المدينة، مما أسفر عن مقتل الجريح الذي كانت تقله ووالده، وإصابة أحد أفراد الطاقم الإسعافي، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأدانت لجنة الطوارئ الطبية المشتركة بمحافظة تعز استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وقالت إن المعلومات الأولية تشير أيضاً إلى تعرض سيارة إسعاف أخرى للاستهداف في نفس المنطقة.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وتعدّ هذه ثالث عملية استهداف لسيارات الإسعاف في تعز منذ بدء المواجهات الأخيرة.

وحذرت اللجنة من أن تكرار هذه الاعتداءات يهدد عمليات الإنقاذ والإجلاء الطبي، ويعرِّض حياة المدنيين والجرحى للخطر، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لضمان حماية الطواقم الطبية وتأمين حركة سيارات الإسعاف.

كما أُصيب 9 مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، جراء القصف وإطلاق النار والاستهداف بالقنص في مناطق النجادة بمديرية صبر الموادم، والمطار القديم والعروس ووادي البير وقحمة بمديرية مشرعة وحدنان، وقحفة الصرم بمنطقة الأقروض، جنوب شرقي المحافظة، وتنوعت أسباب الإصابات بين طلقات نارية وشظايا قذائف مدفعية، وفقاً للوكالة الرسمية.

القوات الحكومية فاجأت الحوثيين غرب محافظة لحج بعمليات تسببت في خسائر وارتباك تكتيكي (إعلام عسكري)

وتعرضت سيارة مدنية لنيران قناص حوثي في قرية النجادة، مما أدى إلى إصابة امرأتين بشظايا.

وكشفت مصادر محلية في مديرية الشمايتين التابعة للمحافظة، عن وصول نحو 30 امرأة من العناصر النسائية التابعة للجماعة الحوثية المعروفة بـ«الزينبيات»، إلى مدينة التربة في المديرية وقرى ومراكز أخرى في المناطق والمديريات المجاورة في تحرك أثار مخاوف السكان من استعدادات لتنفيذ حملات مداهمة تستهدف المنازل.

ويربط مراقبون هذه التحركات بالمعارك الدائرة في مديريتي المقاطرة والمضاربة المجاورتين، والتابعتين لمحافظة لحج، ضمن مخاوف الجماعة من وجود تنسيق بين القوات الحكومية وأفراد تابعين لها وللمقاومة الشعبية في المديريات التي استولت عليها الجماعة أخيراً.

مقاتلون في الجيش اليمني يواجهون الحوثيين في جبهة جبل هان غرب المدينة (أ.ف.ب)

وحسب المصادر، تبادل أهالي تلك المناطق التحذيرات من أفراد الشرطة النسائية الحوثية على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة، ومن أي تفسيرات أمنية لوجود أي ممتلكات يمكن للجماعة أن تمارس الانتهاكات بحق السكان بسببها.

تطورات الجوف ومأرب

وأعلنت القوات الحكومية إحراز تقدم ميداني في سلسلتي جبال الحويشيان والدحيضة بمحافظة الجوف، بالتزامن مع استمرار عملياتها في المحافظة، كما تحدثت تقارير عن غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات حوثية شرقي مدينة الحزم، وقصف مدفعي لتجمعات وآليات للجماعة في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب، إلى جانب مواجهات في محاور المحافظة.

كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت مساء الأحد، تنفيذ 992 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت 19 غارة جوية و29 طلعة للطيران المسيّر و944 عملية مدفعية وصاروخية، وقالت إن حصيلتها الأولية بلغت 267 من عناصر وقيادات الحوثيين بين قتيل وجريح وفارٍّ، فضلاً عن تدمير أو إعطاب 97 آلية ووسيلة قتالية. ولم يحدد البيان الفترة الزمنية التي نُفذت خلالها جميع العمليات.

عملية «فجر اليمن» التي ينفذها الجيش دخلت شهرها الثاني بتصعيد عسكري في مختلف الجبهات (أ.ف.ب)

في المقابل، قال المتحدث العسكري الحوثي، يحيى سريع، إن مناطق سيطرة الجماعة تعرضت لـ91 غارة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة على محافظات عدة، بينها صعدة وتعز وحجة والحديدة والجوف ولحج.

كان «تحالف دعم الشرعية» قد أعلن تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، اثنتان في صعدة قال إنهما استُخدمتا في الهجمات على الرياض، وثالثة في صنعاء استُخدمت في محاولة استهداف المنطقة الشرقية في المملكة.