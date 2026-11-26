يواجه أكثر من 350 ألف طفل في محافظة تعز اليمنية خطر الحرمان من اللقاحات، مع تعذر وصول حملات التطعيم إلى مناطقهم بسبب القيود الأمنية، واستمرار الحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية على المدينة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي الأمراض الوبائية، خصوصاً الحصبة، والحصبة الألمانية.

وتأتي هذه المخاطر الصحية في وقت تتسع فيه الأزمة الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الذي بدأ في أغسطس (آب) الماضي، وأجبر أكثر من 364 ألف شخص على النزوح من منازلهم، بينهم أكثر من 145 ألفاً في محافظة تعز، وفق بيانات أممية.

وفي المقابل، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إيصال مساعدات غذائية وإغاثية إلى نحو 300 ألف نازح، بما يعادل 70 في المائة من إجمالي النازحين منذ بداية التصعيد، بينما لا يزال نحو 30 في المائة منهم خارج نطاق الاستجابة الإنسانية.

وقال شركاء الأمم المتحدة في المجال الصحي إن نحو 350 ألف طفل في تعز لم يتمكنوا من الاستفادة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، بسبب تعذر إيصال اللقاحات إليهم نتيجة انعدام الأمن، والقيود المفروضة على الوصول.

تحصين أكثر من 600 ألف طفل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وتتجاوز المخاطر الأطفال المستهدفين بالحملة، إذ يواجه أكثر من 30 ألف طفل دون سن العام الواحد خطر عدم الحصول على التطعيمات الروتينية، في ظل تعطل وصول الخدمات الصحية والإمدادات الطبية إلى المناطق المتضررة.

وتكمن خطورة الوضع في أن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تمتلكان الموارد واللقاحات اللازمة لتنفيذ حملات التحصين، لكنهما لا تستطيعان حالياً الوصول إلى الأطفال المستهدفين في تعز.

وتمكنت حملة تطعيم أُطلقت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية من تحصين أكثر من 600 ألف طفل، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المناطق التي تصل إليها الخدمات الصحية وتلك التي تعيق القيود الأمنية وصولها.

نزوح واسع واستجابة محدودة

بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن أكثر من 364 ألف شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم منذ بداية التصعيد العسكري الأخير في أغسطس، وسط استمرار الأعمال العدائية، وانعدام الأمن في عدد من المحافظات.

وتستضيف محافظة تعز العدد الأكبر من النازحين، بأكثر من 145 ألف شخص، ما يضاعف الضغط على الخدمات الصحية والإيوائية والغذائية في المناطق التي تستقبلهم.

الأمراض الوبائية تهدد حياة مئات الآلاف من أطفال تعز (إعلام محلي)

ورغم صعوبات الوصول، قدم أكثر من 25 شريكاً إنسانياً مساعدات صحية لأكثر من 100 ألف نازح منذ بداية التصعيد، من خلال فرق طبية متنقلة، وسيارات إسعاف، ودعم المرافق الصحية.

كما وصلت المساعدات الغذائية الطارئة ومستلزمات النظافة والمواد الإغاثية الأساسية إلى نحو 300 ألف نازح، في استجابة لا تزال دون مستوى الاحتياجات المتزايدة، خصوصاً مع استمرار نزوح السكان، واتساع نطاق المناطق المتضررة.

طرق مغلقة وضحايا مدنيون

في مؤشر على التكلفة البشرية للتصعيد، تحقّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من وقوع 323 ضحية مدنية منذ بداية أغسطس، بينهم 76 قتيلاً، و247 مصاباً. ويشكّل الأطفال أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، ونصف عدد القتلى.

ولا تزال القيود المفروضة على الطرق تعرقل حركة المدنيين، وتدفق الإمدادات التجارية إلى مدينة تعز. وذكر التقرير الأممي أن معظم الطرق المؤدية إلى المحافظة لم تكن تعمل خلال الأسبوع الماضي سوى لساعات محدودة نهاراً، مع تعرضها للإغلاق المفاجئ.

وتؤدي هذه القيود إلى تأخير وصول المواد الغذائية، والسلع الأساسية، فضلاً عن إبقاء أسر عالقة لفترات طويلة، في ظروف تفتقر في كثير من الأحيان إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة.

نحو 30 في المائة من النازحين حديثاً لم تصل إليهم مساعدات إغاثية (الأمم المتحدة)

وفي محافظة مأرب، تسلمت المرافق الصحية 19 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية الطارئة من أحد الشركاء الإنسانيين، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي وصلت إلى المحافظة إلى 33 شاحنة منذ وصول الشحنة الأولى في الرابع من نوفمبر الحالي.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى حماية المدنيين، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، ودون عوائق، مطالبة برفع القيود التي تحول دون حصول سكان تعز على الرعاية الصحية الأساسية، والمساعدات الإنسانية، في وقت بات فيه مئات الآلاف من الأطفال مهددين بفقدان خدمات التحصين الأساسية.