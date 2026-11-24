في واحدة من كبرى موجات النزوح التي شهدتها محافظة لحج اليمنية، غادر عشرات الآلاف من السكان مناطقهم باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، هرباً من التصعيد العسكري الحوثي، في مشهد يعكس حجم المخاوف التي دفعت السكان إلى التخلي عن منازلهم وممتلكاتهم، واختيار حياة النزوح في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، بدلاً من البقاء تحت سلطة الجماعة.

وتكشف التطورات في مديرية المضاربة ورأس العارة، وهي كبرى مديريات محافظة لحج مساحة، عن حجم الكارثة التي خلَّفتها موجات النزوح المتعاقبة، بعدما غادر معظم سكانها مناطقهم، وفقاً لمسؤولين محليين، وسط اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع قدرة التدخلات الإغاثية على مواكبة الأعداد المتزايدة من الأسر المتضررة.

ويرى مسؤولون وناشطون أن مغادرة عشرات الآلاف من السكان منازلهم وممتلكاتهم، وانتقالهم إلى مناطق الحكومة والعيش في مخيمات بدائية، تعكس رفضاً شعبياً لسيطرة الحوثيين، وتراجعاً في قدرتهم على الاحتفاظ بحاضنة اجتماعية في المناطق التي تشهد تصعيداً عسكرياً.

ويشير هؤلاء إلى أن الجماعة الحوثية حاولت إقناع بعض الأسر بالعودة إلى مناطقها، مستعينةً بشخصيات اجتماعية ورموز قبلية لتقديم ضمانات بعدم تعرض العائدين لأعمال انتقامية، إلا أن المخاوف الأمنية والإنسانية لا تزال تدفع السكان إلى التمسك بالنزوح.

جهود حكومية متواصلة لتوفير احتياجات الفارين من التصعيد الحوثي في لحج (إعلام حكومي)

وكشف مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، مراد الصبيحي، عن فرار نحو 99 في المائة من سكان المديرية، مما يجعلها من أكثر مديريات المحافظة تضرراً من النزوح منذ بدء التصعيد العسكري الأخير للحوثيين.

وأوضح الصبيحي، في بيان إيضاحي، أن المديرية شهدت أربع موجات متعاقبة من النزوح القسري، بدأت من مناطق التماس الحدودية المحاذية لمديريات محافظة تعز، وامتدت إلى مناطق المقيلة والحجرتين وشعبو، ثم هويرب والعديدية وخرز، وصولاً إلى منطقة الجحار، التي وصفها بأنها الموجة الأشد وطأة والأوسع نطاقاً.

وأشار إلى أن قيادة المحافظة والمديرية بذلت جهوداً متواصلة في الإغاثة الإنسانية والمسح الميداني وحصر النازحين وجمع البيانات، بمساندة فاعلي الخير، غير أن تتابع موجات النزوح أدى إلى تراجع أثر التدخلات السابقة وإرباك خطط الاستجابة الإنسانية، حتى بلغت الأزمة مستويات غير مسبوقة مع الموجة الأخيرة.

وتعكس هذه التطورات اتساع الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية وقدرة السلطات المحلية والمنظمات الإغاثية على توفير الاستجابة المطلوبة، خصوصاً مع انتقال أسر بأكملها إلى مناطق لا تتوفر فيها المساكن والخدمات الأساسية.

تحركات لاحتواء الأزمة

وفي مسعى لاحتواء التداعيات الإنسانية، كشف الصبيحي عن تحركات على المستويين الرئاسي والحكومي، لمتابعة أوضاع النازحين، في ظل إدراك نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق محمود الصبيحي، لحجم الكارثة التي تعيشها المديرية.

وأوضح أن لقاءات عُقدت عبر الاتصال المرئي بمشاركة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أحمد التركي، ومحافظ لحج، والمرجعية القبلية عبد الرحمن جلال شاهر، ومدير عام المديرية، ووزير الدولة لشؤون النازحين، إلى جانب ممثلين عن الفريق الاقتصادي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وحسب المسؤول المحلي، ناقشت اللقاءات ملف النازحين بصورة موسعة، وبحثت وضع معالجات عاجلة لأوضاع الأسر المهجَّرة من مختلف المديريات، مشيراً إلى وجود تفاعل رئاسي وحكومي مع القضية، بالتزامن مع تحركات ميدانية لفرق العمل التابعة للمحافظة والمديريات، بإشراف مجلس القيادة الرئاسي، لترجمة القرارات والتوجيهات إلى إجراءات عملية تخفف معاناة المتضررين.

وأعرب الصبيحي عن أمله في أن تسفر التحركات الجارية عن انفراجة في ملف النزوح خلال الفترة المقبلة، وتوفير المعالجات اللازمة للأسر التي فقدت مساكنها ومصادر عيشها.

كما دعا إلى عدم استغلال معاناة النازحين لتصفية الحسابات أو توجيه الاتهامات للقيادات والمسؤولين بالتقصير، مؤكداً أن الأوضاع التي تعيشها المديرية ترتبط بظروف الحرب والنزوح القسري، وأن الحفاظ على كرامة المواطنين وأمنهم وسلامتهم يمثل أولوية.

مخيمات جديدة

في موازاة التحركات الحكومية اليمنية، تتواصل الجهود الميدانية لتوسيع مراكز الإيواء وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر الفارة من مناطق المواجهات.

وفي هذا السياق، نفّذ رئيس لجنة الطوارئ الإنسانية بمحافظة لحج، صائب عبد العزيز، ونائبه خالد الجابر، وعضو اللجنة أيمن الشحيري، نزولاً ميدانياً للاطلاع على موقع مقترح لإنشاء مخيم جديد في منطقة الرباط بمديرية تبن، بدعم من أحد فاعلي الخير.

عشرات الآلاف فضلوا العيش في مخيمات بدائية بدلاً من البقاء تحت سلطة الحوثيين (إعلام حكومي)

ويمتد الموقع على مساحة تقدر بنحو 80 فداناً، مع قدرة استيعابية تتجاوز 100 خيمة، في خطوة تستهدف توفير مساحة إضافية لاستقبال الأسر التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها مع اتساع رقعة التصعيد.

وتواصل لجنة الطوارئ الإنسانية تسيير المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المتضررة والمهجرة من أبناء الصبيحة، الموجودين في منطقة خبت الرجاع بمديرية طور الباحة، ضمن جهود توفير الاحتياجات الأساسية والتخفيف من معاناة النازحين.

وأكدت اللجنة استمرار النزول الميداني وتنفيذ التدخلات الإغاثية وفق توجيهات محافظ لحج وإشراف رئيس اللجنة، مع العمل على ضمان وصول المساعدات الغذائية والإيوائية إلى الأسر المستحقة.