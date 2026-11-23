​على وقع الضربات الجوية المتواصلة التي تستهدف قيادات الجماعة الحوثية ومواقعها العسكرية، كثَّفت الجماعة إجراءاتها الأمنية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ووسَّعت شبكة مخبريها لمراقبة السكان ورصد تحركاتهم ومواقفهم، في مسعى لاحتواء أي تحركات مناوئة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاختراقات التي تكشف مواقعها العسكرية وتحركات قياداتها.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة دفعت خلال الأيام الأخيرة بمجموعات جديدة من المخبرين إلى شوارع وأحياء صنعاء، لمراقبة تحركات المواطنين وتتبع التجمعات والأنشطة الاجتماعية، وجمع المعلومات عن السكان وتوجهاتهم ومواقفهم من الجماعة وممارساتها، قبل رفعها إلى أجهزتها الأمنية والاستخبارية.

وأضافت المصادر أن العناصر الجديدة تنتشر بملابس مدنية في الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية والأسواق ومحيط المؤسسات، ضمن شبكة رقابة غير معلنة تستهدف رصد المجتمع وملاحقة الأصوات المنتقدة، وتتبع مظاهر الرفض الشعبي وأي تحركات يمكن أن تهدد نفوذ الجماعة.

عم زعيم الحوثيين تولى مهمة تفريغ أجهزة الأمن من غير الموالين (إعلام محلي)

ووفق المصادر، تستهدف هذه الإجراءات بث أجواء من الخوف بين السكان، وتشديد الرقابة، خشية انكشاف مواقع عسكرية أو أماكن تجمع قيادات حوثية ومخازن أسلحة. وأوضحت أن معظم المخبرين يتبعون أجهزة أمنية واستخبارية متعددة، بينها «الأمن الوقائي» و«الأمن والمخابرات» و«استخبارات الشرطة»، ويعملون ضمن شبكات مرتبطة بمشرفين ومسؤولين حوثيين، يتولون تجميع المعلومات وتبادلها وإيصالها إلى الجهات المعنية.

تشديد القبضة الأمنية

ويقول سكان في صنعاء إن تكثيف انتشار المخبرين يعكس مساعي الجماعة الحوثية لإحكام قبضتها الأمنية على المجتمع، وتحويل الأحياء والأسواق إلى فضاءات مفتوحة للمراقبة والتجسس، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي؛ خصوصاً مع تفاقم الأعباء المعيشية وتصاعد الانتهاكات وتقلص مساحة الحريات.

وقال أحد السكان، طالباً عدم الكشف عن هويته خشية الملاحقة، إن انتشار المخبرين في الشوارع والأحياء بات يثير مخاوف واسعة، ويدفع كثيراً من المواطنين إلى تجنب الحديث في الأماكن العامة أو التعبير عن آرائهم، خشية نقل أحاديثهم إلى الأجهزة الأمنية، واستخدامها ذريعة لاستدعائهم أو ملاحقتهم.

الحوثيون مستمرون في الحشد والتعبئة العسكرية في مناطق قبضتهم (فيسبوك)

وأضاف أن وجود عناصر بملابس مدنية تراقب تحركات السكان وتجمعاتهم خلق أجواء من الشك والترقب، وأجبر المواطنين على التحفظ حتى في أحاديثهم اليومية، في ظل اتساع دائرة الاتهامات والتخوين، وتحول انتقاد الأوضاع إلى مصدر للخوف من الملاحقة الأمنية.

من جهته، قال صاحب متجر في العاصمة اليمنية المختطفة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية لم تعد تكتفي بملاحقة المعارضين والناشطين؛ بل تسعى إلى إخضاع المجتمع كله لشبكة من الرقابة والتجسس؛ مشيراً إلى أن بعض العناصر يتعمدون مراقبة أحاديث المواطنين وتجمعاتهم في الأسواق، ونقل ما يرصدونه إلى مشرفين تابعين للجماعة، لرفعه لاحقاً إلى أجهزتها الأمنية.

وأكد أن هذه الممارسات جعلت الخوف يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ولم تعد آثارها مقتصرة على حرية التعبير؛ بل امتدت إلى العلاقات الاجتماعية والتعاملات التجارية، في وقت يرزح فيه السكان تحت وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، وسط ازدياد القيود الأمنية وتراجع الحريات.

مخاوف من الاختراق

ويأتي توسيع شبكة التجسس في وقت تتعرض فيه الجماعة الحوثية لضربات جوية متواصلة، تستهدف تجمعات لقياداتها ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيَّرة.

ووفق المصادر، دفعت هذه الضربات الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتوسيع عمليات الرصد والمراقبة، وملاحقة ما تصفه بالتحركات المشبوهة، في محاولة للحد من انكشاف مواقعها وتحركات قياداتها.

وفي سياق متصل، صعَّدت الجماعة اتهاماتها لسكان في مناطق متفرقة من صنعاء بالتخابر مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، بزعم رصد تحركاتها العسكرية وتتبع مواقعها ورفع إحداثيات عنها، إلى جانب اتهام مواطنين بالتحريض والتعبئة ضدها.

جانب من عرض عسكري حوثي سابق في أحد شوارع صنعاء (فيسبوك)

وتثير هذه الاتهامات الحوثية مخاوف من استخدامها غطاءً لتبرير مزيد من حملات الاعتقال والملاحقة والتضييق على السكان؛ خصوصاً في ظل توسيع نطاق المراقبة الأمنية وازدياد القيود المفروضة على الحياة العامة.

ويرى مراقبون أن توسيع شبكة المخبرين يعكس مخاوف الجماعة من تنامي السخط الشعبي، واحتمال تحوله إلى احتجاجات تهدد نفوذها، ما يدفعها إلى تكثيف التجسس ورصد المجتمع، ومحاولة إجهاض أي تحرك مناوئ قبل تشكله، في وقت تتراكم فيه أسباب الغضب والاحتقان بفعل تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المتواصلة.