وسط تصعيد الحوثيين العسكري، تتجه أزمة الأمن الغذائي في اليمن إلى مزيد من التدهور، مع تراجع تدفق الواردات الغذائية والوقود، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية للأسر، في وقت يواجه فيه نحو 18.7 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وسط اتساع موجات النزوح ونقص التمويل الإنساني.

وحذَّرت مؤشرات حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار الصراع وتعطل سلاسل الإمداد وتراجع المساعدات، إلى جانب الضغوط المناخية، قد يدفع ملايين اليمنيين إلى مستويات أشد من الحرمان الغذائي خلال الأشهر الأخيرة من العام، مع تزايد مخاطر بلوغ بعض المناطق مستويات الطوارئ أو الكارثة.

وتكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين احتياجات السكان وقدرتهم على تأمين الغذاء، في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاته الأساسية، في حين تتعرض الأسواق لضغوط متزامنة بفعل ارتفاع تكاليف النقل والوقود وتراجع دخول الأسر.

وحسب أحدث المؤشرات، يعاني نحو 18.7 مليون شخص في اليمن، أي أكثر من نصف السكان، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، عند المرحلة الثالثة أو أعلى وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

المجتمعات المستضيفة النازحين تواجه ضغوطاً متزايدة على الخدمات (الأمم المتحدة)

وتفاقمت الأوضاع مع تصاعد المواجهات المسلحة وحالات النزوح، خصوصاً في محافظة تعز وعلى امتداد الساحل الغربي ومناطق التوتر في جنوب البلاد. وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على الخدمات الأساسية، التي تعاني أصلاً من نقص الموارد، كما أثقل كاهل المجتمعات المضيفة أعداداً متزايدة من النازحين.

وتشير المعطيات الميدانية الواردة في التقارير إلى أن موجات النزوح الواسعة، بما فيها تهجير أكثر من 350 ألف شخص خلال شهرين وفق البيانات المحلية، تضيف أعباءً جديدة على الأسر والمجتمعات المستضيفة، وتزيد المنافسة على الموارد المحدودة وفرص العمل والخدمات.

كما أسهمت القيود الحوثية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والاضطرابات التي طالت الطرق والممرات البحرية، في إبطاء تدفق السلع التجارية ورفع تكاليف الشحن والنقل؛ الأمر الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

الأسعار تسبق دخول الأسر

في مؤشر إضافي على اتساع الضغوط المعيشية، سجلت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية ارتفاعات خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ زاد سعر الدقيق بنسبة 7.4 في المائة، والأرز بنسبة 6.3 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع زيت دوار الشمس بنسبة 3.3 في المائة والفاصوليا بنسبة 3.6 في المائة.

كما زادت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 2 في المائة مقارنة بأغسطس (آب)، لتصبح أعلى بنسبة 7 في المائة من مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 2 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية.

أكثر من 350 ألف يمني شرَّدهم الحوثيون خلال شهرين (إعلام محلي)

وتتزامن هذه الزيادات مع استمرار ضعف الأجور وتراجع قدرة العاملين على مجاراة تكاليف المعيشة. فقد انخفضت أجور العمالة اليومية غير الماهرة بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وظلت أقل بنسبة 9.7 في المائة من مستوياتها قبل عام، في حين لم تتجاوز الزيادة في أجور العمالة الزراعية 0.4 في المائة.

وكان الأثر أكثر وضوحاً في القدرة على شراء الغذاء؛ إذ تراجعت القوة الشرائية للعمالة اليومية غير الماهرة من حيث قدرتها على شراء الدقيق بنسبة 7.2 في المائة على أساس شهري و23.1 في المائة على أساس سنوي، بما يعكس اتساع الفجوة بين دخول الأسر وأسعار احتياجاتها الأساسية.

تراجع واردات القمح

لا تقتصر الضغوط على ارتفاع الأسعار وضعف الدخل، بل تمتد إلى تراجع الإمدادات التجارية التي تعتمد عليها الأسواق المحلية. فقد انخفضت واردات القمح والدقيق المسجلة بنسبة 1.5 في المائة على المستوى الوطني، في حين بلغت نسبة التراجع 42.5 في المائة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

ويمثل هذا الانخفاض في الواردات عبر الموانئ الحكومية مؤشراً إضافياً على الضغوط التي تواجه تدفق السلع الأساسية، خصوصاً مع اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.

بائع طعام متجول في مدينة تعز المحاصرة يبيع خبزاً مقلياً مشبعاً بالدهون (رويترز)

كما سجلت واردات البنزين والديزل تراجعاً بنسبة 9.9 في المائة، غير أن غياب البيانات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يحدّ من إمكانية تقييم الاتجاه العام لواردات الوقود على مستوى البلاد.

ورغم انخفاض أسعار الديزل الرسمية بنسبة 4.5 في المائة على أساس شهري، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل عام ومن متوسط السنوات الثلاث الماضية، ما يبقي تكاليف النقل والإنتاج مرتفعة، ويضيف أعباء جديدة على أسعار السلع الأساسية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل تأثر حركة التجارة والطرق والممرات البحرية بالاضطرابات والقيود؛ إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن والنقل إلى انتقال الضغوط مباشرة إلى المستهلكين، في وقت تتراجع فيه قدرة الأسر على تحمل أي زيادات جديدة.

ضغوط متصاعدة

في المقابل، أظهر سعر صرف الريال اليمني استقراراً نسبياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، رغم بقائه أقل بنسبة 4 في المائة من مستواه قبل عام، وبنسبة 8 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية.

لكن هذا التحسن النسبي لم يكن كافياً لتعويض الارتفاعات المسجلة في أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة، أو الحد من تراجع القدرة الشرائية للأسر، التي تواجه ضغوطاً متزامنة بفعل ضعف الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين تعاني نقصاً حاداً في الوقود والغذاء (أ.ف.ب)

وعلى صعيد سبل العيش، سجلت أسعار الماعز والأغنام المحلية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.6 في المائة و2.4 في المائة على التوالي، لكنها ظلت دون مستوياتها المسجلة في العام السابق؛ ما يحد من قدرة الأسر المعتمدة على تربية المواشي على استعادة مصادر دخلها.

وتزداد هشاشة هذه الأسر مع استمرار الصدمات المناخية وتذبذب هطول الأمطار، إلى جانب العجز الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، وهي عوامل تضاعف المخاطر على المجتمعات التي تعتمد على الزراعة والموارد الطبيعية لتأمين احتياجاتها.