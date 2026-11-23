تواصلت العمليات العسكرية ضد الجماعة الحوثية في اليمن، مع استهداف الضربات الجوية مواقع الجماعة وتعزيزاتها وقدراتها القتالية على امتداد جبهات تعز ولحج، وصولاً إلى صنعاء والمخا والحديدة، في وقت تواجه فيه الجماعة مقاومة حكومية متواصلة على الجبهات المحيطة بمدينة تعز، التي تدخل شهرها الثالث تحت الحصار والهجمات المتكررة.

وشهدت جبهات القتال، الاثنين، ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات وتعزيزات عسكرية حوثية في مواقع متفرقة شرق مدينة تعز وغربها، بالتزامن مع استمرار المواجهات في جبهات شمال محافظة لحج، حيث تعمل القوات الحكومية على إعادة ترتيب صفوفها والتصدي لمحاولات التقدم والتسلل التي تنفذها الجماعة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن الضربات طالت قدرات حوثية في خطوط التماس المحيطة بتعز ولحج، إلى جانب مواقع وإمدادات عسكرية في المخا والحديدة، في إطار العمليات الجوية والعسكرية المتواصلة ضمن عملية «فجر اليمن»، التي تنفذها القوات الحكومية بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

#تعزالطيران الحربي للقوات المسلحةيستهدف بثلاث غارات مخزن اسلحة وعربة pmp تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في تبةالسلال والجعشة شرقي مدينة تعز. #قيادة_محور_تعز#فجر_اليمن — المركز الاعلامي لمحور تعز (@axistaiz) November 23, 2026

وفي تعز، أعلنت قيادة المحور العسكري استهداف الطيران الحربي بثلاث غارات مخزن أسلحة وعربة عسكرية تابعة للحوثيين في منطقتي تبة السلال والجعشة شرق المدينة. كما استهدفت غارات أخرى تعزيزات للجماعة في جولة القصر شرقي تعز ومفرق جبل حبشي غربها، قبل أن تمتد الضربات إلى محيط مطار تعز ومدينة الصالح في منطقة الحوبان.

وتأتي هذه الضربات في حين تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للهجمات الحوثية على امتداد الجبهات المحيطة بالمدينة، وإحباط محاولات التسلل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع التداعيات الإنسانية للحصار المفروض على السكان.

227 ضحية مدنية

في موازاة المواجهات العسكرية، تتواصل الخسائر المدنية جراء القصف والقنص الحوثيين في ريف تعز. وأُصيب ستة مدنيين، بينهم طفلة، الأحد، إثر قصف وقنص استهدفا قرى ومناطق سكنية في عدد من مديريات صبر.

وأظهرت إحصائية صادرة عن مكتب شؤون الحصار في المحافظة سقوط 227 مدنياً بين قتيل وجريح خلال الفترة من الأول إلى العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بينهم 80 قتيلاً و147 مصاباً، في حصيلة تعكس استمرار تعرض المناطق السكنية للاستهداف مع اتساع العمليات العسكرية على خطوط التماس.

القوات الأمنية اليمنية تشدّد الإجراءات على الطرق المؤدية إلى عدن (رويترز)

وتواجه مدينة تعز، التي تخضع لحصار حوثي منذ سنوات، ضغوطاً متزايدة مع استمرار إغلاق الطرق الرئيسية وتعثر حركة الإمدادات، في حين تحاول القوات الحكومية الحفاظ على مواقعها ومنع الجماعة من تحقيق اختراقات جديدة في محيط المدينة.

استمرار العمليات

في تطور يعكس حجم العمليات العسكرية، كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 639 عملية استهداف خلال الساعات السابقة، ضمن عملية «فجر اليمن»، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، طالت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم ومرابض أسلحتهم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 24 غارة جوية نفذها الطيران الحربي، و560 عملية بمدفعية الميدان، و27 عملية بواسطة الطيران المسيَّر، إضافة إلى 28 استهدافاً بالراجمات.

وأضاف النزيلي، في بيان يومي، أن العمليات أسفرت عن تحييد 86 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير وإعطاب 64 آلية ومعدة عسكرية، في وقت تتواصل فيه العمليات الهجومية والهجمات المضادة للقوات الحكومية على أكثر من جبهة.

مقاتلون من القوات الحكومية اليمنية في جبهات محافظة الجوف (أ.ف.ب)

وأوضح المتحدث العسكري أن القوات الحكومية في محافظتي مأرب والجوف تواصل عملياتها الهجومية، بالتزامن مع تطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة، في حين تخوض القوات والمقاومة الشعبية في تعز مواجهات لكسر الحصار، وصد الهجمات الحوثية وإحباط محاولات التسلل، مع استعادة عدد من المواقع المهمة.

وفي محافظة لحج، أشار المتحدث العسكري إلى أن القوات الحكومية واصلت مهامها القتالية، وتمكنت من صد هجوم حوثي وإحباط محاولة تسلل، ملحقة بالجماعة خسائر في الأرواح والعتاد، في إشارة إلى استمرار الضغط العسكري على خطوط التماس الشمالية للمحافظة، خصوصاً في مديريتي المقاطرة والمضاربة.

وأكد النزيلي أن القوات الحكومية تحتفظ بزمام المبادرة، وتواصل تنفيذ مهامها الهجومية والدفاعية بالتزامن على جبهات متعددة، ضمن مساعيها لإنهاء التهديد العسكري الذي تمثله الجماعة الحوثية على اليمن والمنطقة والممرات البحرية.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها، وإنهاء تهديد الحوثيين لليمن والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.