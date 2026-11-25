منعت الجماعة الحوثية عدداً من قيادات الصف الثالث والمسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين الموالين لها، إلى جانب شخصيات قبلية واجتماعية، من مغادرة العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في إجراءات أمنية مشددة تعكس تصاعد مخاوفها من فرار قيادات وموالين، وتفكك دوائر نفوذها الداخلية، مع تزايد احتمالات تعرض مواقعها وقياداتها للاستهداف.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة كثّفت، خلال اليومين الماضيين، إجراءاتها الأمنية والعسكرية على منافذ صنعاء، وعممت توجيهات تقضي بمنع عدد من القيادات والمسؤولين والموالين لها من مغادرة المدينة، في مسعى لاحتواء تحركات شخصيات باتت تخشى التعرض للاستهداف، والحيلولة دون انتقالها إلى مناطق خارج نطاق سيطرة الجماعة.

شاحنة حوثية تقطع أحد شوارع صنعاء ضمن حملة ابتزاز للسائقين (الشرق الأوسط)

وأضافت المصادر أن القيود شملت قادة عسكريين وأمنيين موالين للجماعة، وشيوخاً قبليين نافذين، وقائمين بأعمال وزراء في حكومة الانقلاب، ومديرين عامين ووكلاء وزارات ومشرفين إداريين في مؤسسات وجهات خاضعة للجماعة، فضلاً عن شخصيات سياسية ورجال أعمال، بالتزامن مع تشديد الرقابة على حركة الخروج من العاصمة.

قيود على التحركات

وتجاوزت التدابير الحوثية -حسب المصادر- مراقبة منافذ صنعاء إلى تقييد تحركات عدد من المسؤولين والقيادات الموالية، في ظل تصاعد حالة الهلع والارتباك داخل صفوف الجماعة، مشيرة إلى أن القلق بات ملموساً بين قيادات ومشرفين، مع تراجع ظهور بعضهم وتجنبهم التنقل بصورة اعتيادية.

وأضافت أن الجماعة باتت تتعامل مع تحركات بعض الموالين بوصفها مصدر قلق، خشية مغادرتهم مناطق سيطرتها أو ابتعادهم عن دائرة نفوذها، وهو ما دفعها إلى فرض مزيد من القيود والرقابة، في مؤشر على تنامي مخاوفها من تفكك دوائرها الداخلية، وتراجع قدرتها على ضبط الموالين.

عنصر أمني حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

ووفق المصادر، جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، التي تضمنت تشديد الرقابة على منافذ العاصمة ومنع قيادات ومسؤولين وشخصيات موالية من مغادرتها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعرض الجماعة لضربات عسكرية، وتتسع حالة التوجس داخل أوساطها.

وفي السياق نفسه، استحدث الحوثيون نقاط تفتيش جديدة على مداخل صنعاء ومخارجها، وعززوا انتشار المسلحين والآليات في الشوارع الرئيسية، بالتزامن مع إعادة ترتيب تحركات عدد من القيادات والمشرفين وتغيير أنماط تنقلهم، ضمن تدابير احترازية لتفادي أي استهداف محتمل.

وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن صنعاء شهدت خلال الأيام الأخيرة انتشاراً ملحوظاً للمسلحين ونقاط التفتيش، خصوصاً في الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، مشيراً إلى أن الإجراءات لم تعد تقتصر على مراقبة الحركة العامة، بل امتدت إلى تشديد القبضة الأمنية للجماعة.

اختفاء عن الأنظار

في ظل هذا التشديد الأمني الحوثي، تقول المصادر إن عدداً من المسؤولين في حكومة الجماعة غير المعترف بها اختفوا عن الأنظار، ولم يعد لهم حضور في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها أو الأماكن العامة التي اعتادوا ارتيادها، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الأمنية، وتزايد حالة التوجس داخل أوساط الجماعة.

وتزامن ذلك مع استمرار تغيب كبار قادة الجماعة من الصفين الأول والثاني عن الظهور العلني في صنعاء، وسط توقعات بانتقال بعضهم إلى مخابئ في ريف العاصمة ومحافظتي صعدة وعمران، خشية تعرضهم لضربات جوية أو استهدافات محتملة، في ظل تصاعد التدابير الأمنية، وتراجع حضور قيادات بارزة في المشهد العام.

موظفون في البرلمان الخاضع للحوثيين خلال تدريبات عسكرية (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تشديد الحوثيين الرقابة على منافذ صنعاء وتقييد حركة المسؤولين والقيادات الموالية يكشفان عن تنامي مخاوف الجماعة من اتساع دائرة الفرار داخل صفوفها، ويعكسان حالة من الارتياب حتى تجاه بعض دوائرها الداخلية، مع تصاعد التهديدات الأمنية والعسكرية التي تواجهها.

وتأتي هذه التطورات في وقت سحبت فيه الجماعة، خلال الأشهر الماضية، أعداداً كبيرة من مسلحيها من نقاط أمنية وعسكرية في مناطق عدة بالعاصمة، وأرسلتهم تعزيزات إلى جبهات تعز ومأرب والساحل الغربي، لتعويض النقص العددي في صفوف مقاتليها.