وفاة رياض سيف... أحد أبرز معارضي نظام الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345488-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
توفي في دمشق رياض سيف، رجل الأعمال وأحد أبرز معارضي النظام السوري السابق، عن 80 عاماً، بعد مسيرة طويلة بين العمل السياسي والصناعي، قضى سنوات منها في المنفى.
وسيف، الذي ولد في دمشق عام 1946 وبدأ حياته في قطاع صناعة النسيج، أحد أبرز الوجوه التي طالبت بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد منذ عضويته في «مجلس الشعب» عام 1994، وصولاً إلى ترؤسه «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وعودته إلى سوريا مطلع عام 2025 بعد سقوط نظام الأسد.
سلَّم القيادي السابق في الجنوب السوري، أحمد العودة «رجل التسويات» نفسه إلى السلطات السورية وظهر في شريط مصور، الأحد،
«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
وفاة رياض سيف... أحد أبرز معارضي نظام الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345488-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
توفي في دمشق رياض سيف، رجل الأعمال وأحد أبرز معارضي النظام السوري السابق، عن 80 عاماً، بعد مسيرة طويلة بين العمل السياسي والصناعي، قضى سنوات منها في المنفى.
وسيف، الذي ولد في دمشق عام 1946 وبدأ حياته في قطاع صناعة النسيج، أحد أبرز الوجوه التي طالبت بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد منذ عضويته في «مجلس الشعب» عام 1994، وصولاً إلى ترؤسه «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وعودته إلى سوريا مطلع عام 2025 بعد سقوط نظام الأسد.
ما العائد المنتظر من «إلغاء» تأشيرات الدخول بين مصر والعراق؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345200-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F
ما العائد المنتظر من «إلغاء» تأشيرات الدخول بين مصر والعراق؟
الزيدي أكد في مؤتمر مع السيسي أن إلغاء التأشيرة هو لتسهيل الحركة والتواصل بين شعبي البلدين (الرئاسة المصرية)
بينما تم الإعلان خلال مؤتمر مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق علي الزيدي، عن الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، كشف السفير العراقي في القاهرة الدكتور قحطان طه خلف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الاتفاق يشمل أن تكون التأشيرة عند الوصول وإلغاء شرط الموافقة الأمنية بالنسبة للعراقيين المسافرين إلى مصر».
وقال الزيدي، الذي زار القاهرة الاثنين، خلال مؤتمر مع الرئيس المصري، إنه لتسهيل حركة التنقل والتواصل بين مواطني البلدين فقد تم الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول، دون أن يحدد الجانبان بعد موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ أو الإجراءات المنظمة والفئات المستفيدة.
تأشيرة عند الوصول
سفير العراق في القاهرة قال لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات المعنية في مصر والعراق تعكف حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق على أن تكون التأشيرة عند الوصول، مشيراً إلى أن «التنفيذ قد يستغرق وقتاً نسعى إلى أن يكون قصيراً، مثلما حدث مع الأردن حيث تم الإعلان عن الأمر نفسه بين الأردن والعراق منذ نحو شهر وحالياً يدخل العراقيون للأردن بـ(فيزا) عند الوصول والعكس صحيح بالنسبة للأردنيين».
وأكد أن العوائد ستكون كبيرة من تنفيذ هذا الاتفاق بين مصر والعراق، حيث سيكون متاحاً لنحو 46 مليون عراقي - هم عدد سكان العراق - زيارة مصر سُياحاً بدلاً من الدول الأخرى التي يذهبون إليها حالياً لأن دخولها بتأشيرة عند الوصول.
وشدد على أن المسألة ستفتح باباً كبيراً لانتعاش السياحة العراقية إلى مصر وكذلك سيتمكن المصريون من زيارة العراق للسياحة، فضلاً عن تسهيل تبادل الاستثمارات والأعمال التجارية بين البلدين.
وتلك كانت أول زيارة للزيدي إلى مصر منذ توليه منصبه، حيث ناقش مع السيسي ملفات عديدة تخص الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الاقتصاد والطب والعلوم، ولكن قرار إلغاء التأشيرة بين البلدين كان له صدىً واسع كأبرز نتائج الزيارة.
وتسبب القرار في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد له يراه يعزز العلاقات بين الشعبين ويحقق فوائد كبيرة للجانبين، ومن انتقده خصوصاً من بعض العراقيين الذين يرون أنه سيفيد المصريين أكثر؛ لأن مصر تشترط موافقة أمنية على أي عراقي يرغب في زيارتها، بينما العراق لا يفعل ذلك مع المصريين، بحسب تعبيرهم.
لكن السفير خلف، أكد أن «الاتفاق يقضي بأن تكون التأشيرة عند الوصول للطرفين دون موافقات أمنية أو غيرها، ولكن ستكون هناك اشتراطات معتادة بحسب نوع الزيارة سواء للسياحة أو لشيء آخر مثل أن يكون هناك حجز تذكرة طائرة وفندق، وهذه الأمور ستعكف على إعدادها وزارات الخارجية والداخلية في البلدين».
وأوضح السفير العراقي أن «هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز انفتاح العراق على محيطه العربي وتقوية علاقاته بدول المنطقة وهذه الخطوات ستتبعها خطوات أخرى في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة».
وتشترط مصر بجانب الحصول على «فيزا» ضرورة حصول العراقي على موافقة أمنية يبررها البعض بأنها منطقية نتيجة حالة عدم الاستقرار التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية ودخول تنظيمات إرهابية عديدة إليه، وفي المقابل أيضاً يشكو مصريون من صعوبة الحصول على «تأشيرة» دخول العراق.
وخلال الأشهر الماضية تم تخفيف إجراءات ورسوم الموافقة الأمنية المصرية بحسب ما أشارت له تقارير إعلامية عراقية.
من جانبه، أشاد خبير السياحة عضو مجلس إدارة «الاتحاد المصري العام لجمعيات المستثمرين»، سامي سليمان، بقرار إلغاء تأشيرة الدخول بين مصر والعراق، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يأتي في وقت مهم جداً وفارق بعد فترة حروب وعدم استقرار كبيرة سواء في العراق والمنطقة، ومن المؤكد أن أهل العراق يتشوقون للسياحة وستكون مصر بالنسبة لهم وجهة مفضلة لأنهم يحبونها وهناك علاقات تاريخية وروابط عميقة بين البلدين والشعبين».
فوائد للجانبين
وشدد على أن «هذا سيكون له عوائد كبيرة على السياحة المصرية، كما أنه أيضاً سيحقق فوائد كبيرة للعراق من حيث زيادة عدد السياح المصريين فيها وكذلك زيادة عدد المستثمرين»، منوهاً بأن «هناك خبرة كبيرة في الاستثمار والأعمال لدى مصر سيستفيد منها العراق الذي يتمتع بموارد ضخمة تحتاج للاستثمارات التي تعود بالنفع عليه وعلى المنطقة ككل».
وخلال السنة المالية 2024 - 2025 ارتفعت الاستثمارات المصرية في العراق إلى 72.1 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات العراقية في مصر 5 ملايين دولار. أما تحويلات المصريين العاملين بالعراق فسجلت 52.5 مليون دولار، بحسب الجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وتمتعت العمالة المصرية بوضع مميز في العراق خلال نظام صدام حسين، ولكن الأمور تراجعت بعد سقوطه ودخول البلاد في أزمات اقتصادية وحروب ضد الإرهاب استمرت لسنوات.
ويرى عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن «قرار إلغاء التأشيرة سيفتح الباب أمام العمالة المصرية، وخصوصاً أن لها تاريخاً في العراق، وهو أمر مهم في وقت تغلق فيه الأبواب أمام تلك العمالة في بعض الدول». وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذا سيفتح الطريق أمام علاقات أكثر رسوخاً بين البلدين، وسيجعل المصريين رقماً مهماً في معادلة التنمية العراقية، وستعمل مصر كذلك على تسهيل دخول العراقيين وتجعل العلاقة في مستوى يليق بتاريخ البلدين معاً».
وساطة كمبالا... تحرك إقليمي لحلحلة الانسداد السياسي في الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345191-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
وساطة كمبالا... تحرك إقليمي لحلحلة الانسداد السياسي في الصومال
الرئيس الأوغندي يستقبل نظيره الصومالي والوفد المرافق له في كمبالا (وكالة الأنباء الصومالية)
تحرك إقليمي جديد تجاه الأزمة السياسية في الصومال حمل وساطة من الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، خلال زيارة نظيره الصومالي حسن شيخ محمود لكمبالا، لإنهاء الخلافات بين الحكومة والمعارضة.
يأتي ذلك التحرك الجديد مع الإطاحة بوزير الدفاع المعروف بانتقاداته الحادة ضد المعارضة، وهو ما يراه خبير صومالي في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يحمل فرصة لحلحلة الانسداد السياسي في ضوء العلاقات المتميزة بين كمبالا ومقديشو.
وساطة جديدة
ووافق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على إجراء محادثات مع جماعات المعارضة بوساطة نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، في أعقاب زيارة استغرقت يوماً واحداً قام بها الرئيس الصومالي إلى كمبالا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأفريقية في وقت متأخر مساء الاثنين.
وقبل الرئيس الصومالي، وفق المصدر ذاته، «عمليةً تتوسط فيها أوغندا، تهدف إلى جمع كافة أطياف المعارضة الصومالية مع الحكومة، مع التخلي عن جميع الخطط الانتخابية القائمة، مع الإصرار على أن يُعقد الحوار في مقديشو».
وتوصل الطرفان إلى هذا التفاهم بعد مناقشات مباشرة، استغل فيها الرئيس الأوغندي وجود قوات بلاده في الصومال، بحسب المصدر ذاته، دون أن يصدر تعقيب فوري من الرئاسة الصومالية بشأن هذه الأنباء.
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بدأت أوغندا سحب قواتها من الصومال بعد نحو 20 عاماً من المشاركة العسكرية ضمن بعثات الاتحاد الأفريقي، مع مغادرة أول دفعة من الجنود، ضمن مسار لنقل المسؤوليات الأمنية تدريجياً إلى القوات الصومالية، مع استمرار وجود محدود بموجب اتفاقية ثنائية حتى 2027.
وتأتي تلك الوساطة مع إعلان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الاثنين، تعيين صادق عمر محمد وزيراً للدفاع، خلفاً لأحمد معلم فقي، ضمن تعديل حكومي محدود، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية دون توضيح السبب الذي يأتي بعد أقل من شهر من بدء الانسحاب الأوغندي، وأيام من هجوم فقي على الإمارات في ظل أزمة مقديشو وأبوظبي.
كذلك فقي من أبرز الوزراء الذين انتقدوا المعارضة، ففي أغسطس (آب) الماضي وصف المعارضة بأنها لا تزال في حالة «شكوى»، وقال إن «العلاج الحقيقي» الذي ينتظرها هو إجراء انتخابات بنظام «شخص واحد، صوت واحد»، بحسب تقارير إعلامية، كما حذر المعارضة من تنظيم مظاهرات عامة في مقديشو، متهماً بعض الشخصيات بتلقي أموال لتنظيم احتجاجات قال إنها تهدد الأمن وتثير الفوضى.
ويرى المحلل الصومالي في الشؤون الأفريقية، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمكن قراءة توقيت الوساطة الأوغندية باعتباره مؤشراً على تصاعد الأزمة السياسية في الصومال، وحاجة الأطراف إلى تدخل إقليمي لتقريب وجهات النظر.
ولفت إلى أن إقالة وزير الدفاع في هذا التوقيت تعكس حجم التحديات داخل مؤسسات الدولة، وتداخل الخلافات السياسية مع الملفات الأمنية.
تصاعد الخلافات
هذه الوساطة الأوغندية تأتي بعد نحو 10 أيام من إعلان الرئاسة الصومالية، في بيان يوم 14 نوفمبر، عن «بدء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف التي تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في المنتدى التشاوري الوطني، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق أعمال المنتدى»، دون اتفاق على عقده حتى الآن.
وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات «أحادية الجانب»، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.
وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العِرْقية الصغيرة.
ورغم ذلك يرى بري أن أوغندا تستطيع لعب دور إيجابي بحكم علاقاتها مع الحكومة الصومالية وخبرتها في دعم الاستقرار، لكنها لا تستطيع فرض حل على الأطراف.
ونجاح الوساطة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتوافقاً بشأن المسار الانتخابي، وتوزيع الصلاحيات، واحترام الدستور ومبدأ الشراكة السياسية، بحسب بري، مؤكداً أن استمرار الانسداد السياسي يضعف الجبهة الداخلية، ويؤثر سلباً على التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويمنح «حركة الشباب» فرصاً لاستغلال الخلافات السياسية.