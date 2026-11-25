حذر الفرنسيُّ فينسان كانديلا، بطلُ العالم عام 1998، باريس سان جيرمان، حاملَ اللقب، من روما الإيطالي، رغم أن الأخير ظل محروماً من «دوري أبطال أوروبا لكرة القدم» طويلاً ويعاني خسارتين متتاليتين في المسابقة القارية.
وقال لاعب روما بين 1997 و2005 لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «(فريق) روما حالياً يذكرني بـ(فرنسا 98)».
وبعد أكثر من 20 عاماً على مباراته الأخيرة بقميص «غالوروسي»، فإن كانديلا (53 عاماً) لا يزال شديد التعلق بفريق روما كما بالمدينة. ويذكر المدافع السابق الذي تكوّن في تولوز ومر بغانغان، واستقر على ضفاف التيبر بعد انتهاء مسيرته: «إنها مدينة منحتني الكثير في حياتي؛ رجلاً، وكذلك لاعباً. أمضيت الآن في روما سنوات أكثر مما أمضيت في فرنسا، ومضى نحو 30 عاماً وأنا هنا».
وبفضل أنه ترك بصمة في تاريخ روما، بـ210 مباريات (14 هدفاً) ودوره في «تتويج 2001»، اللقبِ الثالث الأخير للدوري الإيطالي لنادي العاصمة، يملك كانديلا حق الدخول إلى مركز التدريبات في تريغوريا، وما يراه من فريقه السابق يمنحه الثقة قبل مواجهة سان جيرمان الفائز بآخر نسختين من «دوري أبطال أوروبا».
يتذكر كانديلا، الذي، بعد أن أدار مطاعم، استثمر في البادل وأنهى للتو كتابة كتاب عن التنمية الذاتية: «إنها مجموعة جيدة؛ فيها شبان شديدو الوفاء والاحترام بعضهم لبعض. هذا يذكرني بـ(فرنسا 98)، لم نكن المرشحين، لكن كانت لدينا فعلاً مجموعة رائعة». ويتابع: «في 2001 أيضاً مع روما، كانت لدينا مجموعة رائعة. لم نكن الأقوى، لكننا نجحنا في تكوين مجموعة جيدة بقيم حقيقية... هذا هو الذي يصنع الفرق».
ويدين روما في موسم 2026 - 27 بالكثير؛ إن لم يكن بكل شيء، وفق رأيه، للمدرب جان بييرو غاسبيريني، أكثر من المهاجم الهولندي دونييل مالين صاحب رباعية السبت أمام بارما (5 - 1) والهداف الأول في الدوري الإيطالي، أو الأرجنتيني باولو ديبالا، أو الدولي الفرنسي مانو كوني. ويقول كانديلا مشيداً به: «غاسبيريني مدرب مميز للغاية»، وهو سفير منصة «بلوتيك» في إيطاليا، التي تتيح لعشاق كرة القدم، من خلال القرعة، فرصة حضور المباريات أو الحصص التدريبية بامتيازات خاصة. وفي موسمه الأول بالعاصمة الإيطالية، أعاد «غاسب»، الذي صنع اسمه في إيطاليا ثم في أوروبا مع أتالانتا (2016 - 2025)، روما إلى «دوري أبطال أوروبا» بعد غياب 7 سنوات. ويحتل فريقه حالياً المركز الثاني في الدوري الإيطالي، متأخراً بنقطتين عن المتصدر غير المتوقع لاتسيو.
وأكد كانديلا: «لقد جلب الجدية والعمل. أنا كنت دائماً أعدّ كرة القدم رياضة سهلة جداً جداً؛ لأن المرء يتدرب ساعة ونصف الساعة فقط ولا يفعل الكثير. أما مع غاسبيريني، فعندما أحضر بعض التدريبات، أرى الشدة والعمل اللذين يؤدونهما مع الكرة ودونها». وأضاف زميل فرنشيسكو توتي السابق: «تكتيكياً؛ لديه أسلوب لعب خاص جداً. هم يلعبون شبه (واحد ضد واحد) في كل أنحاء الملعب. ليس هناك كثير من المدربين الذين يفعلون ذلك، لكن يجب أن تكون قوياً جداً جداً بدنياً، وذهنياً أيضاً؛ لأنه إذا انهار لاعب، فإن ذلك يدمر النظام كله. وللوصول إلى ذلك، فإنه كوّن مجموعة جيدة».
وخسر لاعبو غاسبيريني أمام ريال مدريد الإسباني 3 - 4 بعدما كانوا متقدمين 3 - 1، ثم أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي المأزوم 2 - 3. لكن كانديلا لا يشك في أنهم «سيكونون في مستوى المباراة أمام باريس سان جيرمان. سيتمكنون من إظهار كرتهم الخاصة جداً».