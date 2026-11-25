الفريق اللندني الأكثر فوزاً بفارق هدف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إ.ب.أ)

على الرغم من كل الإيجابية التي أظهرها ميكيل أرتيتا في مقابلاته ومؤتمراته الصحافية عقب المباريات، فإن تصرفاته في الدقائق الأخيرة من تعادل آرسنال مع بوروسيا دورتموند بنتيجة (1-1) في دوري أبطال أوروبا كانت أكثر تعبيراً عن مشاعره.

فبينما كان لاعبوه يهدرون الفرصة تلو الأخرى، شُوهد مدرب آرسنال وهو يتحرك مسرعاً في منطقته الفنية غير مصدق ما يحدث. وسرعان ما أعقب ردود فعله العفوية بإشارات تشجيعية للاعبيه، لكن كان من حق المدرب البالغ من العمر 44 عاماً أن يشعر بالإحباط إزاء إهدار فريقه الفرص أمام المرمى.

وحسب شبكة «The Athletic»، كانت هذه المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها آرسنال في تعزيز تقدمه بهدف دون رد، بعدما تعادل أيضاً مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأبدى أرتيتا حينها إحباطه من عدم تقدم فريقه بهدفين أو ثلاثة أهداف في شمال شرقي إنجلترا، ورغم اختلاف طبيعة التعادل أمام متصدر الدوري الألماني، فإن عدم استثمار الفريق تفوقه في المباريات بات مدعاة لبعض القلق.

وصنع آرسنال أربع فرص محققة للتسجيل في كل من مباراتي نيوكاسل ودورتموند، وسدد 14 كرة في ملعب «سانت جيمس بارك»، و30 تسديدة في ملعب «الإمارات»، لكنه افتقر في كثير من الأحيان إلى اللمسة الأخيرة التي كانت ستقربه من حسم المباراة.

وكان آرسنال محظوظاً بأن نتائج المباريات الأخرى أسهمت في توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإنجليزي إلى ست نقاط، رغم إهداره نقطتين. لكنه يحتل الآن المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا، وقد يخرج من المراكز الثمانية الأولى بنهاية الجولة، اعتماداً على نتائج المباريات الأخرى.

وكان الهدف الرائع الذي سجله السويدي فيكتور غيوكيريس من خارج منطقة الجزاء لحظة الوضوح الوحيدة لآرسنال في الثلث الهجومي أمام دورتموند.

واتخذ المهاجم السويدي قرار التسديد بمجرد أن مرر نوني مادويكي الكرة في طريقه، وهو ما باغت غريغور كوبيل، حارس مرمى دورتموند.

لكن المحاولات اللاحقة من غيوكيريس ومادويكي وديكلان رايس وكريستوس تزوليس جاءت إما في توقيت غير مناسب، وإما من اللاعب الذي لم يكن في الوضع الأفضل للتسديد.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «هناك عنصر يتعلق بالحظ، لأنني لا أعرف كيف لم تدخل بعض هذه التسديدات المرمى. في العام الماضي، كانت الكرة تصطدم بأحد اللاعبين وتتحول إلى هدف عكسي. قد يتعلق الأمر بالجودة، أو التسرع أحياناً، أو الحاجة إلى مزيد من الهدوء لقراءة التمريرة التالية بصورة أفضل. يمكن تحسين التنفيذ، لكن كل ما عدا ذلك كان جيداً للغاية».

وأضاف: «أعتقد أنه كان أداءً رائعاً. الطريقة التي لعبنا بها، مع الأخذ في الاعتبار قوة المنافس، تدعو إلى الرضا الكبير. كان من غير المعقول ألا تستقر الكرة في الشباك في بعض الأحيان».

وما يعزز قناعة أرتيتا بروعة أداء فريقه أمام دورتموند هو عدد الفرص التي صنعها. فقد أسفرت تسديداته الـ30 عن معدل أهداف متوقعة بلغ 2.34، وجاءت الفرص بطرق متنوعة.

وكان هدف غيوكيريس واحداً من خمسة أهداف سجلها آرسنال من خارج منطقة الجزاء في جميع المسابقات هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سوى برايتون.

وأطاح المهاجم السويدي بفرصة أفضل فوق العارضة في نهاية الشوط الأول، بعدما جاءت نتيجة ضغط جيد من مادويكي، فيما أسفر تبادل سلس للكرة بين غيوكيريس ومارتن أوديغارد عن انفراد رايس في فرصة أخرى قبل الاستراحة، كان يتعين عليه خلالها تمرير الكرة إلى مادويكي غير المراقب.

وأُتيحت لدورتموند فرص لإدراك التعادل في الشوط الأول، ولم يحالفه الحظ عندما أخفق ماكسيميليان باير في الوصول إلى كرة عرضية أرضية في بداية الشوط الثاني، ولذلك لم يكن هدف التعادل الذي سجله لاحقاً مفاجئاً.

ولم يكن تسلسل الأحداث مطابقاً للطريقة التي منح بها آرسنال نيوكاسل الثقة بالعودة إلى المباراة، لكنه أعاد إلى الأذهان أمراً حذر منه أرتيتا في وقت سابق من الموسم.

وكان فوز آرسنال على إيفرتون بنتيجة (2-0) في أكتوبر (تشرين الأول) أحد أفضل عروض الفريق هذا الموسم، رغم أن النتيجة كانت قابلة للزيادة أيضاً.

وجاء ذلك الفوز بعد انتصارين صعبين في الدوري أمام نوتنغهام فورست (1-0) وليدز يونايتد (2-1)، ما دفع أرتيتا إلى القول: «اعتقدت اليوم أنه إذا ظل إيفرتون في دائرة المنافسة على النتيجة، أو سجل أولاً، واستمر الوضع حتى الدقيقة 60 أو 70، فستكون لدينا مشكلة».

ومنذ بداية الموسم الماضي، فاز آرسنال بـ21 مباراة بفارق هدف واحد، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويستحق الفريق الإشادة على قدرته على انتزاع الانتصارات الصعبة، لكن السماح للمباريات بالاستمرار دون حسمها يظل موضع نقاش.

وتحدث أرتيتا تحديداً عن منح نيوكاسل الثقة بإمكانية العودة خلال مواجهة نهاية الأسبوع، وهو ما يحدث عندما يتسلل التراخي إلى مختلف مناطق الملعب، ويبدو التقدم بهدف واحد هامشاً كافياً للاطمئنان.

لكن الفارق بين هذه المشكلة الآن وما كان يحدث الموسم الماضي يكمن في أن آرسنال يصنع الفرص حالياً.

فمع حلول فصل الشتاء العام الماضي، أصبحت مباريات الفريق أكثر تقارباً، وكان التوتر ناجماً عن افتقاد السلاسة في الأداء.

أما كرة القدم التي يقدمها الفريق الآن فهي أكثر انسيابية ومتعة، لكن غياب الحظ الذي تحدث عنه أرتيتا يضعه في مواقف مشابهة خلال الدقائق الأخيرة من المباريات.

وكان يتعين على غيوكيريس إسكان ضربته الرأسية المتأخرة الشباك لاستعادة تقدم آرسنال، لكنه أصبح أكثر انسجاماً مع الفريق في أدائه العام، على حد تعبير أرتيتا.

وواصل مادويكي أيضاً تقديم مستوياته القوية، وشكل قوة هجومية في اختراق منطقة جزاء دورتموند حتى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، رغم عدم نجاحه في إضافة تمريرة حاسمة أخرى إلى رصيده بعد صناعته الهدف الأول.

وبدلاً من أن يبدو آرسنال فريقاً يفتقر إلى الأفكار والحلول، فإنه يحتاج على ما يبدو إلى قدر أكبر من التوفيق لاستثمار تفوقه وإحكام قبضته على المباريات عندما يكون متقدماً.

وقال أرتيتا: «من الواضح أن الشعور السائد هو أنه ينبغي لنا أن نكافئ أنفسنا بصورة أفضل عندما نصنع هذا العدد من الفرص، ونصل إلى مواقف ثلاثة لاعبين ضد اثنين، أو لاعبين ضد واحد، لكن الكرة لا تصل إلى اللاعب المناسب».

وأضاف: «علينا مواصلة الإصرار والضغط، لأن الفريق أظهر اليوم أنه يسير في الاتجاه الصحيح».