أشاد المدرب البرتغالي لريال مدريد جوزيه مورينيو بالإنجليزي جود بيلينغهام، وعدَّه «أفضل لاعب وسط في العالم»، وذلك بعدما قاد عودة العملاق الإسباني من تخلف أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي إلى فوز كاسح 5-1، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبدأ مورينيو اللقاء بإبقاء بيلينغهام على مقاعد البدلاء، لكنه اضطر للزج به، مطلع الشوط الثاني، ضِمن 3 تبديلات دفعة واحدة، بعدما أنهى فريقُه الشوط الأول متخلفاً من ركلة جزاء.
ولعب الدولي الإنجليزي الدور الرئيسي في عودة النادي الملكي وتحقيق فوزه الخامس في خامس مباراة له بدور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية، بتسجيله هدف التقدم من لعبة رائعة، حيث روّض الكرة مرتين قبل أن يطلقها في الشباك «على الطائر» بالجهة الخارجية لقدمه اليمنى، ثم لعب دور الممرر في الهدف الخامس الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وعلَّق بيلينغهام على الهدف الرائع الذي سجله، بالقول: «ليس لدي أي فكرة عما قمت به، لكنني حصلت على الكرة في وضعية جيدة، سددت وسجلت الهدف»، مضيفاً: «في الشوط الثاني، لعبنا بشكل أفضل لأننا قمنا بتنفيذ الأمور البسيطة بشكل جيد. الجميع يعلم أن لدينا كثيراً من اللاعبين الموهوبين الذين يقدمون أشياء رائعة، لكن في بعض الأحيان يكون من الأهم أن نقوم بالأمور البسيطة بشكل مثالي. لهذا السبب فزنا».
وكرر ريال سيناريو المواجهتين السابقتين في هذا الموسم أمام روما الإيطالي وأيك أثينا اليوناني، حين حوّل تخلفه إلى فوز 4-3 و3-2 على التوالي.
ورأى بيلينغهام أن «الانتفاضات تعكس الشخصية والعقلية وكلمات المدرب بين الشوطين... إنها مجموعة من الأمور مجتمعة، ولهذا السبب نقوم بكثير من الانتفاضات، لكن من الأفضل لنا الفوز بثقة، لهذا نحتاج إلى التحسن أكثر»، مُشيداً بدور مدربه مورينيو فيما يقدمه والفريق.
وردَّ مورينيو على لاعبه الإنجليزي قائلاً: «إنه لطيف عندما يقول إنني السبب في تحسنه، لكن هذا ليس ما أعتقده. أعتقد أن المسؤول الرئيسي عما هو عليه جود، اليوم، هو نفسه وزملاؤه. أنا أحاول مساعدته قليلاً فقط. إنه لاعب استثنائي يمتلك كل شيء: البنية الجسدية، والتقنية، والفهم التكتيكي للعبة، والطموح...».
وتابع: «اليوم، غيّر اتجاه المباراة، لكن ليس وحده بالطبع. بالنسبة لي ودون أي شك، إنه أفضل لاعب وسط في العالم. يمكنه اللعب أيضاً كـ(صانع ألعاب) أو (لاعب وسط ارتكازي)... لهذا قلت عندما جرى الحديث عن الكرة الذهبية، فضيحة أنه لم يكن بين العشرة الأوائل. إنه لاعب استثنائي تماماً».
وعن مُجريات المباراة التي سجل فيها الفرنسي كيليان مبابي ثنائية، ليصل إلى الشباك للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة، قال مورينيو: «شاهدت شوطاً أول سيئاً جداً، وحاولت مع المحللين العثور على 3 أو 4 صور يمكنها أن توضح للاعبين، بالضبط، الأشياء التي كنا نفعلها بشكل خاطئ. كانت استراحة بكلمات قليلة؛ لأنه يمكن للصورة أن تكون أبلغ من ألف كلمة».
وكشف: «شاهدنا 3 صور مختلفة؛ واحدة من وجهة النظر الدفاعية، واثنتين من وجهة النظر الهجومية. أعتقد أن المشاهدة تجعل من الأسهل بكثير على اللاعبين فهم الأمور. بعد ذلك، رقم خمسة (بيلينغهام) أعطى ديناميكية مختلفة تماماً للفريق».
وشدد على أنه «لا يزال هناك كثير للعمل عليه؛ لأن من يبدأ المباريات مثلنا، لديه كثير لتطويره. عندما لا أكون قادراً على جعل فريقي يلعب بالطريقة نفسها منذ الدقيقة الأولى، فهذه مشكلة يجب أن أحلها. إنهاء المباريات بالتعافي (العودة من بعيد) والفوز والشعور بأنك قمت بشيء لتغيير الأمور أمر جيد عندما تتغير النتيجة، لكن مع المخاطر التي نخوضها، قد لا تسير الأمور بشكل جيد. لا أريد أن أشعر بهذه الشكوك... لذلك، هناك عمل يجب القيام به».