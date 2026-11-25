أكد زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان المتحالف مع غادي آيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الأربعاء، أنه لا توجد حاجة لمهاجمة إيران في الوقت الراهن، مشككاً في نوايا حكومة تصريف الأعمال، غداة اتهام وزير الدفاع طهران بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية.

وقال ليبرمان الذي أبرم الثلاثاء اتفاقا للانضمام إلى ائتلاف حكومي مع آيزنكوت، إن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لديهما «هوس بالسلطة» دفعهما إلى «فقدان صوابهما».

وكتب ليبرمان على منصة إكس «التصريحات بشأن امتلاك إيران أسلحة كيميائية خطيرة، لكن من الناحيتين الاستخباراتية والميدانية، لا يوجد أي مبرر لشن هجوم إسرائيلي مستقل على المدى القريب»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوقع ليبرمان الذي كان مساعداً مقرباً من نتانياهو قبل أن يصبح أحد أبرز منتقديه، أن يتمكن آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي يقود تحالفا واسعا يمتد من اليمين إلى اليسار، من تشكيل حكومة قريباً.

وقال ليبرمان للإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) إنه «يمكن عرض حكومة ذات أغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل».

ويعارض ليبرمان الاعتماد على أصوات أعضاء الكنيست من الأقلية العربية في إسرائيل لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء الإسرائيليين بقاء في السلطة بعدما تناوب على رئاسة الحكومة على مدى ثلاثة عقود، أمر بشن حربين على إيران في العام ونصف العام الماضيين، بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وخلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، واصل نتنياهو التهديد بالعودة إلى الحرب.ولم ينجح نتنياهو في الحصول على أغلبية للبقاء على رأس الحكومة الجديدة.

وتشير تقارير إلى أن ترمب الذي تكبد أيضاً هزيمة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، لم يمنح موافقته على استئناف الحرب.

وكثفت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة اتهاماتها لإيران بتطوير أسلحة كيميائية، وسط تقارير أفادت بأن رئيس جهاز الموساد أثار هذه القضية خلال زيارة إلى واشنطن.

وقال كاتس الثلاثاء إن إسرائيل «يجب ألا تسمح» للنظام الحاكم في إيران بإحراز تقدم في مجال الأسلحة الكيميائية. وأضاف «إيران في طور صنع أسلحة كيميائية، لكنها لم تصل بعد إلى القدرة على مهاجمة إسرائيل بها».