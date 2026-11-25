قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم الأربعاء، إن طهران لا تشعر بالقلق إزاء الحصار البحري الأميركي، إذ شهدت حركة الشحن عبر الحدود الأخرى زيادة كبيرة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى كبح ارتفاع الأسعار.

وتواجه طهران واحدة من أسوأ موجات التضخم منذ عقود، مدفوعة بالحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل حوالي تسعة أشهر، مع تسجيل ارتفاع حاد بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في يوليو (تموز)، وأعلنت في وقت سابق من الشهر عن تشكيل قوة مهام «آيرون جيت» (البوابة الحديدية) لتقييد حركة نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وقال عارف «الزيادة في تفريغ البضائع وتخليصها عبر الحدود غير الجنوبية تبعث برسالة مفادها أننا لا نبالي بالحصار البحري الذي يفرضه العدو». وأضاف أن احتياطيات السلع الاستراتيجية قوية والإمدادات وفيرة، دون أن يذكر أي أرقام.

نساء إيرانيات يسرن أمام لوحة إعلانية في ساحة «انقلاب» بطهران يوم 23 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقال عارف إن الحكومة تسعى إلى منع ارتفاع أسعار السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وفي اجتماع منفصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحكومة تسعى إلى توجيه المزيد من موارد الميزانية ووفورات الطاقة نحو تحسين مستويات المعيشة في أفقر المناطق.

ووفقا لمركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد في أكتوبر تشرين الأول بنسبة 88.7 بالمئة عنها قبل عام، في حين تسارع متوسط التضخم السنوي إلى 76.8 بالمئة. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 112.6 بالمئة على أساس سنوي.