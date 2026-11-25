يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل وظائف المبتدئين، مما يُثير قلق الباحثين الشباب عن عمل بشأن مستقبلهم. حتى إن بعض المرشحين الشباب المُحبطين دعوا الأجيال السابقة لهم إلى التقاعد! ومع سيطرة التكنولوجيا على المهام الروتينية، يتوقع أصحاب العمل بشكل متزايد من الوافدين الجدد تقديم ما هو أكثر من مجرد إتقان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما كتبت أليشيا هول(*).
الذكاء الاصطناعي يقلل فرص العمل
أظهر استطلاع رأي شمل ما يقرب من 7 آلاف عامل ومدير ومسؤول تنفيذي أن 51 في المائة منهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يُقلل من فرص العمل في بداية المسيرة المهنية، بينما يقول 49 في المائة إنه يتولى بشكل متزايد المهام التي كانت تُكتسب من خلالها الخبرة. وأشارت تقارير أخرى إلى انخفاض إعلانات وظائف المبتدئين بنسبة 35 في المائة منذ عام 2023، وانخفاض وظائف التكنولوجيا للمبتدئين في مدينة نيويورك إلى النصف.
ويواجه المرشحون معضلة: فأصحاب العمل يُرحبون بالذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يُريدون اجتذاب التفكير المستقل، والأفكار الأصيلة، والحكمة في تحديد متى يجب الاستغناء عن التكنولوجيا.
نصائح للمتقدمين الجدد
ويمكن للاستراتيجيات التالية أن تساعد المتقدمين على إبراز نقاط قوتهم في سوق عمل تنافسي.
* لا تدع الذكاء الاصطناعي يكتب سيرتك الذاتية نيابةً عنك. صحيح أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في تبادل الأفكار، وتنظيم الخبرات، أو إعداد مسودة أولية، غير أن الاعتماد عليه بشكل مفرط قد يجعل الطلبات متشابهة لدرجة يصعب معها التمييز بينها. ويقول أميتوج ساندو، مدير المواهب الشابة العالمية في شركة «داي فورس»، إن أصحاب العمل يواجهون بشكل متزايد ملفات تعريفية شخصية متشابهة، مما يزيد من صعوبة عملية الاختيار. ويضيف: «جميع الملفات التعريفية تبدو متشابهة».
ينبغي على المتقدمين الحفاظ على أسلوبهم الخاص في الكتابة، وأن يكونوا قادرين على إثبات كل ما يقدمونه. فالسيرة الذاتية المصقولة لا تُجدي نفعاً إذا لم يتمكن المرشحون من شرح ما ورد فيها خلال المقابلة. وينصح ساندو بإعداد مثالين أو ثلاثة أمثلة حقيقية من التدريبات العملية، أو المشاريع الدراسية، أو الأنشطة اللامنهجية، ثم شرح ما حدث وما تعلموه.
ويمكن لهذه الأدلة أن تميز المتقدمين الذين يتنافسون على عدد أقل من الوظائف الشاغرة.
رسالة «منمَّقة صناعياً» أم «إنسانية»؟
* استخدم الذكاء الاصطناعي في الرسالة المرفقة، ولكن بحذر. يقول دان كيجفمان، مدير المواهب في شركة البرمجيات «أفاتور»، إن الذكاء الاصطناعي يُمكنه تحسين الرسائل المرفقة مع السيرة الذاتية من خلال تنظيم الأفكار، وتوضيح التواصل، وربط اهتمامات المتقدمين باهتمامات صاحب العمل... ومع ذلك، لا يُمكن للعرض الجيد أن يُغني عن الدافع الحقيقي لطالب الوظيفة.
وهنا، ينبغي على المرشحين أولاً تحديد الأسباب التي تجعل الشركة تثير اهتمامهم، وما يأملون في تعلمه، والخبرات التي تربطهم بهذه الفرصة. وعندها فقط، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في صياغة هذه الأسباب والتعبير عنها.
يجب على المرشحين استيعاب محتوى الرسالة النهائي وتبني ما ورد فيها. ويقول كيجيفمان: «يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في سرد قصتك بشكل أفضل، لكن القصة تظل قصتك أنت». فالاستخدام الفعال لهذه التقنية يجب أن يعزز الطابع الفردي، لا أن يمحوه.
حب الاطلاع الدائم... مؤشر جوهري
* لا تتخلَّ عن فضولك. يؤكد ساندو أن حب الاطلاع يعد مؤشراً جوهرياً في عملية التوظيف؛ إذ قد يثير غيابه خلال المقابلة بعض المخاوف. فالبحث عن مهام وأعمال الشركة أو المؤسسة وفهم طبيعة قطاعها يعكسان مدى الاستعداد الموجود لديك للعمل فيها. لكن الاستعداد وحده لا يكفي. ويحث كيجيفمان المتقدمين على التفاعل مع الحوار أثناء المقابلات بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة براقة تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
إن المرشحين الذين يتحلون بحب الاطلاع يستمعون باهتمام، ويطرحون أسئلة متابعة، ويسعون لفهم أسباب وآليات سير الأمور؛ وهي سمات تظل ذات قيمة عالية بغض النظر عن التغيرات التكنولوجية.
لا يُتوقع من الموظفين في بداية مسيرتهم المهنية الإلمام بكل شيء، فما يهم في هذه المرحلة هو الرغبة الصادقة في التعلم والفهم.
موظفون يقيّمون مخرجات الذكاء الاصطناعي
* وظِّف حُكمك الشخصي في العمل. يوضح ساندو أن أصحاب العمل يبحثون عن أشخاص لا يكتفون بقبول المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، بل يعملون على تقييم جودتها وتحسينها. فعلى سبيل المثال، يحتاج المبرمج الذي يستخدم «تشات جي بي تي» لكتابة الرموز البرمجية إلى التحقق من مطابقتها للمتطلبات واجتيازها للاختبارات اللازمة، إذ يظل الحكم البشري عنصراً جوهرياً، حتى عندما تقدم التكنولوجيا الإجابة الأولية.
ويشير ساندو إلى ضرورة أن يُظهر المرشحون قدرتهم على تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي والبناء عليها في سياقها الصحيح.
المبدعون وذوو الأفكار الأصيلة في الصحافة
وفي مجالات مثل الاتصالات العامة والصحافة، يقدّر أصحاب العمل الإبداع والأفكار الأصيلة والقدرة على إظهار أسلوب التفكير الخاص بالمتقدم، بدلاً من الاعتماد على مخرجات عامة يولدها الذكاء الاصطناعي. كما أن التفاوت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يخلق فرصاً جديدة؛ إذ يمكن للخريجين المتمكنين من هذه التقنيات المساهمة بفعالية إلى جانب زملائهم الأكثر خبرة، مع تقديم حماسهم ورؤيتهم الخاصة.
ويحذر كيجيفمان من التركيز المفرط على أدوات تقنية بعينها؛ فمع تطور المنتجات وتغيرها، تزداد أهمية التفكير النقدي، وحل المشكلات، وتقييم النتائج.
الجمع بين الكفاءة التكنولوجية وبين الأفكار المستقلة
تكمن الميزة الحقيقية في الجمع بين الكفاءة التكنولوجية وبين الأفكار المستقلة، والقدرة على إصدار الأحكام، وامتلاك رؤية شخصية... امنح الأولوية للخبرة على حساب المسميات الوظيفية.
قد يحتاج الخريجون إلى التحلي بالمرونة فيما يتعلق بنقطة انطلاقهم المهنية، بدلاً من التركيز المفرط على مسمى وظيفي محدد أو راتب أولي معين. ويحذر ساندو من أن السعي وراء المسميات والرواتب قد يصرف الانتباه عن اكتساب الخبرة الفعلية. فحتى الوظيفة الأولى التي لا تلبي كل التوقعات يمكن أن تشكل بداية قيّمة.
تجنب التوقعات الجامدة في بيئة عمل دائمة التغير
وينصح ساندو بتجنب التوقعات الجامدة في بيئة عمل تتسم بالتغير المستمر، إذ يمكن اكتساب الخبرة أيضاً من خلال المشاريع الجامعية، أو العمل التطوعي، أو المشاريع الشخصية، أو الأعمال الجانبية.
ويبحث «كيجيفمان» عن أمثلة تُظهر المبادرة، والقدرة على حل المشكلات، والتعلم، والتكيف عند تعثر الخطط. وبالنسبة للمبتدئين، قد تكون هذه العقلية أكثر قيمة من تقديم عمل مثالي ومصقول للغاية. ورغم أن ظروف السوق لا تزال صعبة، فإن الجمع بين عادات العمل المهنية الراسخة والاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي قد يساعد في فتح أبواب الفرص الملائمة.
* مجلة «فاست كومباني».