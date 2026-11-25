سرطان الثدي المبكر: علاج هرموني جديد بعد 20 عاماً... حبة يومياًhttps://aawsat.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/5345483-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
سرطان الثدي المبكر: علاج هرموني جديد بعد 20 عاماً... حبة يومياً
العقار «ويلسردلي» (Wilserdly) المعروف أيضاً باسم «جيريديستران»
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على دواء «جيريديستران» لعلاج سرطان الثدي المبكر الإيجابي لمستقبلات الإستروجين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من الحالات. ويُعد أول علاج هرموني جديد لهذه الفئة منذ 20 عاماً، ويُؤخذ على شكل حبة يومياً.
العقار الجديد
والعقار «ويلسردلي» (Wilserdly) المعروف أيضاً باسم «جيريديستران» هو دواء فموي لعلاج سرطان الثدي من إنتاج شركة «روش» (Roche) -، وهو مخصص لفئات معينة من المصابات في مراحل مبكرة من المرض. ويُعد هذا العقار أول علاج هرموني جديد لهذه الحالة منذ أكثر من عقدين. وتمت الموافقة على عقار «ويلسردلي» للمصابات بسرطان الثدي من النوع الإيجابي لمستقبلات الإستروجين، والسالب لبروتين HER2، في المراحل من الأولى إلى الثالثة، ممن يواجهن خطراً متوسطاً إلى مرتفع لتكرار الإصابة بعد الجراحة. وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن هذا النوع الفرعي يمثل نحو 70 في المائة من حالات سرطان الثدي.
كيف يعمل العقار؟
يعمل هذا العقار، الذي يُؤخذ كقرص واحد يومياً، على منع الإستروجين من تحفيز نمو الخلايا السرطانية، كما يقلل من عدد مستقبلات الإستروجين الموجودة على تلك الخلايا. وأوضحت شركة «روش» أنه من المتوقع طرح العقار في الأسواق الأميركية خلال الأيام المقبلة، بسعر قائمة شهري يبلغ 22.500 دولار. استند القرار إلى دراسة في مرحلة متقدمة شملت 4170 بالغة، تلقين إما عقار «ويلسردلي» أو علاجاً هرمونياً قياسياً لمدة تصل إلى خمس سنوات.
نتائج الدواء
وأظهرت التجربة أن العقار قلل من خطر تكرار الإصابة بالسرطان أو الوفاة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعلاج الهرموني القياسي.
* وكانت الوكالة قد وافقت قبل أسبوع على استخدام «ويلسردلي» -بالاشتراك مع عقار «إيفيروليموس» (everolimus)- لبعض المصابات بسرطان الثدي المتقدم، أو النقيلي (الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم)، ممن تحمل أورامهن طفرة في جين «ESR1». وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنه سيتم الاستمرار في مراقبة المريضات لتحديد ما إذا كان العقار يساعدهن على العيش لفترة أطول؛ وقد وافقت شركة «روش» على تقديم هذه النتائج بعد طرح العقار في الأسواق.
توصّلت دراسة علمية حديثة إلى اكتشاف إشارة جزيئية في الدم قد تُساعد على رصد التغيرات الدقيقة التي تسبق الإصابة بسرطان المبيض.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
بكتيريا في الأمعاء قد تساعد على حرق الدهون الحشويةhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5345492-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A9
بكتيريا في الأمعاء قد تساعد على حرق الدهون الحشوية
الدهون الحشوية نسيج دهني يتراكم في عمق تجويف البطن ويحيط بالأعضاء الداخلية الحيوية (أرشيفية-بيكسلز)
قد لا تتوقف عملية زيادة الوزن أو فقدانه على النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني وحدهما، إذ تؤثر الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الأمعاء أيضاً في عملية التمثيل الغذائي والدهون التي يخزنها الجسم. وفي دراسة جديدة، نُشرت في دورية «Cell Host & Microbe»، حدد باحثون نوعاً من البكتيريا قد يساعد على الحد من زيادة الوزن وتقليل الدهون الحشوية، يُعرَف باسم «Clostridium immunis».
وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن هذه البكتيريا تساعد على حماية الفئران من التهاب الأمعاء، لكن التجارب الجديدة كشفت عن تأثيرات محتملة أخرى تتعلق بعملية التمثيل الغذائي.
والدهون الحشوية هي نسيج دهني يتراكم في عمق تجويف البطن ويحيط بالأعضاء الداخلية الحيوية، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء والمعدة والقلب والكليتين، وتُعرف أيضاً بـ«الدهون النشطة»؛ لأنها تؤثر على العمليات الأيضية والهرمونية في الجسم.
بكتيريا تقلل الدهون الحشوية لدى الفئران
في إحدى التجارب، أعطى الباحثون الفئران جرعة واحدة من البكتيريا عن طريق الفم، ولاحظوا بعد أسبوع أن أوزانها كانت أقل بنسبة 3 في المائة، مقارنة بالفئران التي لم تتلقَّ العلاج، كما انخفضت مستويات الدهون الثلاثية في الدم لديها بنسبة 25 في المائة. وكان أبرز ما توصلت إليه التجربة انخفاض الدهون الحشوية لدى الفئران المعالَجة بنحو الثلث، مقارنة بالمجموعة الأخرى. وهي الدهون التي تتراكم حول الأعضاء الحيوية داخل تجويف البطن، ويرتبط ارتفاع مستوياتها بمخاطر صحية شديدة، وفق ما أفاد موقع «ساينس آليرت».
وفي تجربة منفصلة، أطعم الباحثون الفئران نظاماً غذائياً غنياً بالدهون لمدة 12 أسبوعاً. وخلال هذه الفترة، زاد وزن الفئران في المجموعة الضابطة بنسبة 50 في المائة، بينما سجلت الفئران التي تلقّت جرعات أسبوعية من البكتيريا زيادة في الوزن أقل بنسبة 13 في المائة، مقارنة بها.
مركب سكري وراء التأثير
كشفت تجارب لاحقة أن التأثيرات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي تعود إلى مركب نشِط بيولوجياً تفرزه البكتيريا، حدده الباحثون بوصفه جزيئاً سكرّياً معقداً يُعرف باسم عديد السكاريد خارج الخلية «EPS». وعندما أعطى الباحثون الفئران هذا المركب وحده، ظهرت التأثيرات نفسها المتعلقة بخفض الوزن والدهون، ما يشير إلى أن المركب السكري، وليس البكتيريا نفسها بالضرورة، هو المسؤول عن الفوائد التي رُصدت.
ووجد الباحثون أن هذا الجزيء، الذي يحمل مجموعة كيميائية تُعرف باسم فوسفو كولين، يقلل خلايا مناعية في الأمعاء تُسمى «ILC3»، ويحدّ من إنتاجها بروتيناً إشارياً يُعرف باسم «IL-22».
ومع انخفاض مستويات هذا البروتين في الأمعاء الدقيقة والدهون الحشوية، يزداد ظهور خلايا تحتوي على بروتين «UCP1» داخل الدهون الحشوية. ويرتبط هذا البروتين بعملية توليد الحرارة، وهي آلية يستخدم فيها الجسم الطاقة لإنتاج الحرارة، ومن ثم تصبح الدهون الحشوية أكثر نشاطاً من الناحية الأيضية، ما يزيد كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم.
واللافت أن هذه التأثيرات ظهرت دون أن تقل كمية الطعام التي تتناولها الفئران أو يزداد نشاطها البدني.
وقال تشين يي تان، الباحث الطبي في مستشفى سنغافورة العام والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن أكثر ما أثار دهشة الفريق هو أن المركب السكري لم يعمل من خلال تقليل تناول الطعام أو زيادة النشاط البدني، بل غيّر طريقة استخدام الدهون الحشوية للطاقة، وهو ما يفتح منظوراً مختلفاً لفهم تأثير بكتيريا الأمعاء على عملية التمثيل الغذائي.
هل يمكن تطبيق النتائج على البشر؟
لا تزال هناك جوانب غير مفهومة، بالكامل، بشأن آلية عمل هذا المركب، لكن النتائج تشير إلى أنه قد يخفف آلية مناعية تحد من قدرة الدهون الحشوية على حرق الطاقة، ما يجعل الحيوانات تستهلك الدهون بكفاءة أكبر، رغم عدم تغير سلوكها الغذائي أو نشاطها.
ومع ذلك، لا يُعرف، حتى الآن، ما إذا كان هذا النهج آمناً وفعالاً لدى البشر، إذ اقتصرت التجارب العلاجية على الفئران، لكن الباحثين رصدوا مؤشرات مشجعة على وجود آليات بيولوجية مشابهة لدى الإنسان، فقد حللوا بيانات الميكروبيوم المعوي لأكثر من 4 آلاف شخص، ووجدوا أن أحد الجينات البكتيرية المشارِكة في إنتاج الفوسفو كولين كان أقل وفرة لدى المصابين بالسمنة. كما ربط تحليل منفصل بين انخفاض وفرة هذا الجين وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تتسق مع احتمال امتداد التأثيرات التي رُصدت لدى الفئران إلى البشر، لكن تأكيد ذلك يتطلب دراسات إضافية.
سرطان الثدي المبكر: علاج هرموني جديد بعد 20 عاماً... حبة يومياًhttps://aawsat.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/5345483-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
سرطان الثدي المبكر: علاج هرموني جديد بعد 20 عاماً... حبة يومياً
العقار «ويلسردلي» (Wilserdly) المعروف أيضاً باسم «جيريديستران»
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على دواء «جيريديستران» لعلاج سرطان الثدي المبكر الإيجابي لمستقبلات الإستروجين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من الحالات. ويُعد أول علاج هرموني جديد لهذه الفئة منذ 20 عاماً، ويُؤخذ على شكل حبة يومياً.
العقار الجديد
والعقار «ويلسردلي» (Wilserdly) المعروف أيضاً باسم «جيريديستران» هو دواء فموي لعلاج سرطان الثدي من إنتاج شركة «روش» (Roche) -، وهو مخصص لفئات معينة من المصابات في مراحل مبكرة من المرض. ويُعد هذا العقار أول علاج هرموني جديد لهذه الحالة منذ أكثر من عقدين. وتمت الموافقة على عقار «ويلسردلي» للمصابات بسرطان الثدي من النوع الإيجابي لمستقبلات الإستروجين، والسالب لبروتين HER2، في المراحل من الأولى إلى الثالثة، ممن يواجهن خطراً متوسطاً إلى مرتفع لتكرار الإصابة بعد الجراحة. وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن هذا النوع الفرعي يمثل نحو 70 في المائة من حالات سرطان الثدي.
كيف يعمل العقار؟
يعمل هذا العقار، الذي يُؤخذ كقرص واحد يومياً، على منع الإستروجين من تحفيز نمو الخلايا السرطانية، كما يقلل من عدد مستقبلات الإستروجين الموجودة على تلك الخلايا. وأوضحت شركة «روش» أنه من المتوقع طرح العقار في الأسواق الأميركية خلال الأيام المقبلة، بسعر قائمة شهري يبلغ 22.500 دولار. استند القرار إلى دراسة في مرحلة متقدمة شملت 4170 بالغة، تلقين إما عقار «ويلسردلي» أو علاجاً هرمونياً قياسياً لمدة تصل إلى خمس سنوات.
نتائج الدواء
وأظهرت التجربة أن العقار قلل من خطر تكرار الإصابة بالسرطان أو الوفاة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعلاج الهرموني القياسي.
* وكانت الوكالة قد وافقت قبل أسبوع على استخدام «ويلسردلي» -بالاشتراك مع عقار «إيفيروليموس» (everolimus)- لبعض المصابات بسرطان الثدي المتقدم، أو النقيلي (الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم)، ممن تحمل أورامهن طفرة في جين «ESR1». وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنه سيتم الاستمرار في مراقبة المريضات لتحديد ما إذا كان العقار يساعدهن على العيش لفترة أطول؛ وقد وافقت شركة «روش» على تقديم هذه النتائج بعد طرح العقار في الأسواق.
ذكاء اصطناعي يساعد في ترميم الأسنان بعد علاج العصبhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5345459-%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8
ذكاء اصطناعي يساعد في ترميم الأسنان بعد علاج العصب
(إعداد الدكتورة لمياء سعيد الفضالي)
قد يبدأ الأمر بتسوس عميق أو كسر، وينتهي بعلاج عصب السن، لكن العلاج لا يعيد ما فُقد من بنية السن؛ وقد لا يبقى منها ما يكفي لتثبيت التاج الذي يغطيها. هنا يواجه طبيب الأسنان سؤالين: هل يحتاج إلى كشف مزيد من الجزء السليم للسن كي يثبت التاج؟ وهل تحتاج السن إلى دعامة صغيرة داخل الجذر؟
في محاولة لمساعدة الطبيب على الإجابة، طوّر باحثون نظاماً للذكاء الاصطناعي يحلل صور الأشعة ويقدّم توصيات في هاتين المسألتين. ونُشرت الدراسة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في مجلة «The Journal of Prosthetic Dentistry»، التي تصدر عن دار «إلسيفير» في نيويورك.
وتقول الدكتورة لمياء سعيد الفضالي، الأستاذة المساعدة في طب الأسنان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في مصر، وأحد مؤلفي الدراسة، في تصريح خاص، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هدفنا استبدال الذكاء الاصطناعي بالطبيب، وإنما تزويد الأخير بأداة علمية متقدمة تدعم خبرته الإكلينيكية».
وتوضح أن النظام يحوّل ما يظهر في الأشعة إلى قياسات وتوصيات تساعد الطبيب، في حين يبقى القرار العلاجي بيده.
ماذا تعني «إطالة التاج»؟
قد يوحي الاسم بأن الطبيب يطيل السن نفسها، لكن المقصود كشف جزء أكبر منها. ويحدث ذلك بإعادة تشكيل اللثة، وأحياناً العظم المحيط، حتى يظهر مقدار كافٍ من السن الطبيعية لتثبيت التاج الصناعي.
ويحلل النظام صور الأشعة لتقدير مقدار السن السليمة المتبقية، وما إذا كان كافياً لدعم التاج. كما يبحث عن حافة من السن الطبيعية تحيط بالتاج وتساعد على تثبيتها ومقاومة ضغط المضغ. كلما بقي من السن الطبيعية مقدار مناسب حول التاج، أمكن أن يوفر ذلك دعماً أفضل للترميم.
وما «الوتد»؟
الوتد قطعة صغيرة تُثبّت داخل جذر السن بعد علاج العصب، عندما لا يبقى فوق اللثة ما يكفي لحمل الترميم. وهو يساعد على تثبيت الجزء الذي يُعاد به بناء السن، ثم يُركّب التاج فوقه. ولا يُستخدم الوتد في كل الحالات، ولا يُعدّ سناً جديدة أو زراعة، كما أنه لا يقوّي الجذر بحد ذاته.
ويحاول النظام قياس أبعاد الجذر والوتد في صور الأشعة، للمساعدة في اختيار وتد ملائم، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من بنية الجذر. فإزالة كمية أكبر من اللازم من الجذر لإفساح مكان للوتد قد تضعف بنيته.
كيف يقرأ النظام صور الأشعة؟
واستخدم الباحثون نوعين من صور الأشعة: صوراً بانورامية للفكين، وأخرى مقرِّبة تُظهر سناً أو منطقة محددة. ويحلل النظام الصور لتقدير الحاجة إلى كشف مزيد من السن الطبيعية، ثم يقيّم الوتد وأبعاده. وهكذا يسعى لتحويل صورة الأشعة إلى معلومات يمكن أن تساعد الطبيب في التخطيط للترميم.
ومن الجوانب العملية في هذا البحث أن النظام يعتمد على صور الأشعة التقليدية ثنائية الأبعاد، ولا يتطلب التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد (CBCT). وهذه صور تستخدمها عيادات الأسنان، بالفعل، ما يجعل اختبار الفكرة ممكناً باستخدام أدوات مألوفة، دون اشتراط جهاز تصوير إضافي. لكن توافر الصورة لا يجعلها وحدها كافية لاتخاذ القرار؛ إذ يضم الطبيب إلى قراءتها ما يظهر في الفحص السريري وما يعرفه عن حالة السن واللثة. وهكذا يظل النظام أداة لتنظيم القياسات ومساندة التقييم، لا بديلاً عن تقدير الطبيب لكل حالة.
نتائج واعدة تحتاج إلى مزيد من التحقق
وقد أورد ملخص الدراسة أن النظام تجاوز دقة 99 في المائة في مهمتين محددتين: تحديد موضع الوتد، وتقييم وجود مقدار كافٍ من بنية السن لدعم التاج. لكن هذه النسبة لا تصف كل ما يفعله النظام. فعندما قاس الباحثون مدى تطابق الحدود التي رسمها البرنامج حول السن مع حدود الخبراء، سجّل مقياسين للتطابق 0.52 و0.66. وهذا يشير إلى أن أداء النظام في تحديد حدود السن لا يساوي دقته في المهمتين السابقتين.
وترى الدكتورة لمياء الفضالي أن النظام قد يساعد الأطباء الأقل خبرة على مراجعة القياسات، ويتيح للأطباء الأكثر خبرة توثيق تقديراتهم ومراجعتها، لكنها تؤكد أن الخطوة التالية هي اختباره على صور أكثر عدداً وتنوعاً، مأخوذة بأجهزة مختلفة، ثم مقارنة توصياته بتقييم أطباء الأسنان المتخصصين.
وتحتاج الدراسات اللاحقة أيضاً إلى معرفة ما إذا كان استخدام النظام يقلل الاختلاف بين قرارات الأطباء أو يختصر وقت التخطيط، وإلى متابعة أثر توصياته في نجاح الترميمات واستقرارها على المدى الطويل. فالنتائج الحالية تتعلق بأداء النظام على الصور، ولا تكفي وحدها لإثبات فائدته للمرضى في الممارسة اليومية.
وشارك في البحث، إضافة إلى الدكتورة لمياء سعيد الفضالي، الدكتور محمد مصطفى رزق، والدكتورة زينب عبد الحليم طه، من الجامعة. وجمع العمل بين تخصصات من كليتيْ طب الأسنان وعلوم الحاسوب. وتمثل الدراسة خطوة بحثية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لمساندة قرارات ترميم الأسنان، لكن تحديد فائدتها السريرية يتطلب اختبارات أوسع ومتابعة نتائج العلاج لدى المرضى.