قد لا تتوقف عملية زيادة الوزن أو فقدانه على النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني وحدهما، إذ تؤثر الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الأمعاء أيضاً في عملية التمثيل الغذائي والدهون التي يخزنها الجسم. وفي دراسة جديدة، نُشرت في دورية «Cell Host & Microbe»، حدد باحثون نوعاً من البكتيريا قد يساعد على الحد من زيادة الوزن وتقليل الدهون الحشوية، يُعرَف باسم «Clostridium immunis».

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن هذه البكتيريا تساعد على حماية الفئران من التهاب الأمعاء، لكن التجارب الجديدة كشفت عن تأثيرات محتملة أخرى تتعلق بعملية التمثيل الغذائي.

والدهون الحشوية هي نسيج دهني يتراكم في عمق تجويف البطن ويحيط بالأعضاء الداخلية الحيوية، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء والمعدة والقلب والكليتين، وتُعرف أيضاً بـ«الدهون النشطة»؛ لأنها تؤثر على العمليات الأيضية والهرمونية في الجسم.

بكتيريا تقلل الدهون الحشوية لدى الفئران

في إحدى التجارب، أعطى الباحثون الفئران جرعة واحدة من البكتيريا عن طريق الفم، ولاحظوا بعد أسبوع أن أوزانها كانت أقل بنسبة 3 في المائة، مقارنة بالفئران التي لم تتلقَّ العلاج، كما انخفضت مستويات الدهون الثلاثية في الدم لديها بنسبة 25 في المائة. وكان أبرز ما توصلت إليه التجربة انخفاض الدهون الحشوية لدى الفئران المعالَجة بنحو الثلث، مقارنة بالمجموعة الأخرى. وهي الدهون التي تتراكم حول الأعضاء الحيوية داخل تجويف البطن، ويرتبط ارتفاع مستوياتها بمخاطر صحية شديدة، وفق ما أفاد موقع «ساينس آليرت».

وفي تجربة منفصلة، أطعم الباحثون الفئران نظاماً غذائياً غنياً بالدهون لمدة 12 أسبوعاً. وخلال هذه الفترة، زاد وزن الفئران في المجموعة الضابطة بنسبة 50 في المائة، بينما سجلت الفئران التي تلقّت جرعات أسبوعية من البكتيريا زيادة في الوزن أقل بنسبة 13 في المائة، مقارنة بها.

مركب سكري وراء التأثير

كشفت تجارب لاحقة أن التأثيرات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي تعود إلى مركب نشِط بيولوجياً تفرزه البكتيريا، حدده الباحثون بوصفه جزيئاً سكرّياً معقداً يُعرف باسم عديد السكاريد خارج الخلية «EPS». وعندما أعطى الباحثون الفئران هذا المركب وحده، ظهرت التأثيرات نفسها المتعلقة بخفض الوزن والدهون، ما يشير إلى أن المركب السكري، وليس البكتيريا نفسها بالضرورة، هو المسؤول عن الفوائد التي رُصدت.

ووجد الباحثون أن هذا الجزيء، الذي يحمل مجموعة كيميائية تُعرف باسم فوسفو كولين، يقلل خلايا مناعية في الأمعاء تُسمى «ILC3»، ويحدّ من إنتاجها بروتيناً إشارياً يُعرف باسم «IL-22».

ومع انخفاض مستويات هذا البروتين في الأمعاء الدقيقة والدهون الحشوية، يزداد ظهور خلايا تحتوي على بروتين «UCP1» داخل الدهون الحشوية. ويرتبط هذا البروتين بعملية توليد الحرارة، وهي آلية يستخدم فيها الجسم الطاقة لإنتاج الحرارة، ومن ثم تصبح الدهون الحشوية أكثر نشاطاً من الناحية الأيضية، ما يزيد كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم.

واللافت أن هذه التأثيرات ظهرت دون أن تقل كمية الطعام التي تتناولها الفئران أو يزداد نشاطها البدني.

وقال تشين يي تان، الباحث الطبي في مستشفى سنغافورة العام والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن أكثر ما أثار دهشة الفريق هو أن المركب السكري لم يعمل من خلال تقليل تناول الطعام أو زيادة النشاط البدني، بل غيّر طريقة استخدام الدهون الحشوية للطاقة، وهو ما يفتح منظوراً مختلفاً لفهم تأثير بكتيريا الأمعاء على عملية التمثيل الغذائي.

هل يمكن تطبيق النتائج على البشر؟

لا تزال هناك جوانب غير مفهومة، بالكامل، بشأن آلية عمل هذا المركب، لكن النتائج تشير إلى أنه قد يخفف آلية مناعية تحد من قدرة الدهون الحشوية على حرق الطاقة، ما يجعل الحيوانات تستهلك الدهون بكفاءة أكبر، رغم عدم تغير سلوكها الغذائي أو نشاطها.

ومع ذلك، لا يُعرف، حتى الآن، ما إذا كان هذا النهج آمناً وفعالاً لدى البشر، إذ اقتصرت التجارب العلاجية على الفئران، لكن الباحثين رصدوا مؤشرات مشجعة على وجود آليات بيولوجية مشابهة لدى الإنسان، فقد حللوا بيانات الميكروبيوم المعوي لأكثر من 4 آلاف شخص، ووجدوا أن أحد الجينات البكتيرية المشارِكة في إنتاج الفوسفو كولين كان أقل وفرة لدى المصابين بالسمنة. كما ربط تحليل منفصل بين انخفاض وفرة هذا الجين وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تتسق مع احتمال امتداد التأثيرات التي رُصدت لدى الفئران إلى البشر، لكن تأكيد ذلك يتطلب دراسات إضافية.