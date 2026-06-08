7 عادات مسائية لتعزيز صحة الأمعاء

يشير متخصصون في أمراض الجهاز الهضمي إلى أن صحة الأمعاء لا تعتمد فقط على النظام الغذائي خلال النهار، بل تتأثر أيضاً بشكل كبير بالعادات المسائية ونمط الحياة الليلي، إذ يلعب ما نقوم به قبل النوم دوراً محورياً في تنظيم عملية الهضم، وتوازن البكتيريا النافعة، وجودة النوم.

وأوضح الدكتور روبرت بوراكوف، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في كلية طب وايل كورنيل التابعة لجامعة كورنيل الأميركية، أن صحة الجهاز الهضمي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات اليومية، لا سيما في فترات المساء التي تُعدّ أساسية لتنظيم الهضم والإيقاع الحيوي للجسم، حسب موقع «هيلث» الصحي.

وأضاف أن النظام الغذائي ونمط الحياة الليلي يمكن أن يؤثرا بشكل مباشر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس بدوره على المناعة والهضم وحتى الحالة المزاجية.

وفي هذا السياق، يشير خبراء صحة الجهاز الهضمي إلى 7 عادات بسيطة يمكن اعتمادها في المساء لتعزيز صحة الأمعاء وتحسين الصحة العامة بشكل ملحوظ.

المشي بعد العشاء

تؤكد دراسات أن المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد تناول الطعام قد يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ، بل قد يكون أكثر فاعلية في بعض الحالات من بعض الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات الحركة المعوية.

تناول شاي الأعشاب

يساعد شرب الشاي الخالي من الكافيين، مثل الزنجبيل أو النعناع، في المساء على تهدئة الجهاز الهضمي. ويُعرف الزنجبيل بقدرته على تقليل الغازات والانتفاخ، بينما يسهم النعناع في تخفيف التقلصات.

اعتماد روتين للاسترخاء

يؤكد الخبراء وجود ارتباط وثيق بين الدماغ والأمعاء، حيث يمكن أن يؤثر التوتر بشكل مباشر على صحة الجهاز الهضمي. لذلك يُنصح بممارسات مهدئة مثل التأمل، وتمارين التنفس، واليوغا، أو تدوين اليوميات، لما لها من دور في تقليل التوتر ودعم صحة الأمعاء.

تناول عشاء بنمط البحر المتوسط

يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي مستوحى من «حمية البحر المتوسط» في وجبة العشاء، والذي يشمل الفواكه والخضراوات الطازجة، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والدواجن، والأسماك، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

تجنّب الأكل قبل النوم بساعتين إلى ثلاث

يُحذر الخبراء من تناول الطعام قريباً من وقت النوم، إذ قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات هضمية ويؤثر سلباً على جودة النوم. كما تربط أبحاث حديثة بين الأكل المتأخر وزيادة مشكلات الأمعاء، خصوصاً عند ارتفاع مستويات التوتر.

الحفاظ على وقت نوم ثابت

يساعد الانتظام في مواعيد النوم على تثبيت الإيقاع الحيوي للجسم (الساعة البيولوجية)، مما ينعكس إيجاباً على توازن بكتيريا الأمعاء. في المقابل، قد يؤدي اضطراب أوقات النوم إلى خلل في هذا التوازن وتأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يوصي الخبراء بالنوم لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً. وتشير الأدلة إلى أن قلة النوم قد تؤدي إلى اضطراب في توازن البكتيريا المعوية، مما يزيد من خطر الالتهابات والمشكلات الأيضية.