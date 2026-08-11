طبيب الهلال: سالم سيعود بعد 10 أسابيع… وتمبكتي متأخر لياقياً

أكد الإسباني خوان خيمينيز طبيب فريق الهلال، أن الإصابة التي تعرض لها سالم الدوسري قائد الفريق في وتر الرضفة للركبة اليمنى، وأجرى على إثرها عملية جراحية، زادت معاناة اللاعب منها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم الماضية.

وأضاف خيمينيز في حديث له بثه حساب النادي العاصمي على منصة «إكس»: تقرر بعد تفاقم الإصابة إجراء عملية جراحية لسالم في تاريخ 21 يوليو (تموز) الماضي، وهو حالياً في مركز متخصص لإكمال المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، وفي يوم 20 أغسطس (آب) الجاري سيبدأ معنا في العمل بالمرحلة الثانية من التأهيل، وخلال أول شهرين، إلى شهرين ونصف تقريباً، سنراقب تطور حالته، وبناء على ذلك سيعود تدريجياً إلى التدريبات الميدانية مع الفريق.وبالنسبة للمدافع حسان تمبكتي، قال خيمينيز: تعرض تمبكتي للإصابة في يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم، والتقارير التي وصلتنا عن إصابته لم تكن مطابقة تماماً لما وجدناه عند فحص اللاعب، فقد كان لا يزال يعاني من التهاب وألم واضحين في اللفافة العضلية، وحالياً وصل اللاعب إلى مرحلة متقدمة من تدريبات الصالة الرياضية، وبدأنا أيضاً باستخدام جهاز الجري المضاد للجاذبية، الذي يساعده على العودة للجري بشكل تدريجي، ثم الانتقال إلى تدريبات أعلى شدة، واستعادة لياقته البدنية، لأنه حالياً متأخراً عن الحالة اللياقية عن بقية زملائه في الفريق، بسبب الفترة التي قضاها مصاباً خلال الصيف، وسيعود تدريجياً إلى تدريبات القوة، والتدريبات الميدانية مع الفريق.

تمبكتي يواصل التأهيل بعد إصابة تعرض لها مع المنتخب السعودي في كأس العالم (حساب اللاعب)

أما بالنسبة لثالث اللاعبين المصابين في الفريق وهو حمد اليامي، أوضح خيمينيز حالته بقوله: هو يواصل التقدم في برنامجه التأهيلي، وإصابته التي تعرض لها الموسم الماضي في وتر رضفة الركبة، تحتاج إلى فترة تأهيل طويلة، بسبب القطع الكامل في وتر الرضفة، لكن حالته تتطور بشكل جيد جداً، وجراحه الدكتور ليمباينن سعيد جداً بالتقدم الذي حققه اللاعب، ونتوقع أنه بداية من شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، سيتمكن من العودة بشكل تدريجي إلى تدريبات الفريق، وهو يؤدي جميع تدريباته في مركز الماجدية الرياضي «مقر تدريبات الفريق»، مع زيادة الحمل التدريبي بشكل مستمر، وبالنسبة لنا سنواصل العمل بجد حتى يكون جميع لاعبينا في أفضل حالة بدنية ممكنة، وحتى الآن خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لم نتعرض لأي إصابة جديدة، ونأمل أن يستمر الأمر على هذا الحال.