انتخابات اتحاد الكرة: اعتماد «قائمة الرزيزاء»… و«اللغة الإنجليزية» والخبرة تطيحان بـ 5 قوائم

أعلنت لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، القوائم الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته السادسة «2026 - 2030»، بعد انتهاء أعمال فحص وتدقيق ملفات المرشحين والقوائم الانتخابية؛ إذ اعتمدت قائمة بدر الرزيزاء، بينما استبعدت 5 قوائم أخرى لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في لائحة الانتخابات والنظام الأساسي.

وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 22 يوليو (تموز) حتى الأول من أغسطس (آب)، وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من لائحة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتلقت خلال الفترة المحددة طلبات ترشح 7 مرشحين بقوائمهم الانتخابية، قبل أن يتقدم أحد المرشحين بسحب قائمة ترشحه، ليصبح عدد القوائم التي خضعت للفحص 6 قوائم.

وأجرت اللجنة خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس أعمال فحص وتدقيق ملفات المرشحين وقوائمهم الانتخابية، وفق اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الانتخابات، قبل أن تنتهي إلى استيفاء قائمة واحدة فقط لجميع الشروط والمتطلبات، مقابل عدم استيفاء القوائم الخمس الأخرى شروط الترشح الواردة في اللائحة.

واعتمدت اللجنة قائمة بدر الرزيزاء ضمن القوائم الأولية للمرشحين، وضمت لؤي مشعبي مرشحاً لنيابة الرئيس، إلى جانب المرشحين للعضوية: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، عمر الجريسي، نيكولاس آرثر كوارد، وجيرارد بيرنارد رودي.

وفي المقابل، استبعدت اللجنة القائمة الانتخابية الثانية برئاسة شاكر العصيمي بالكامل، لعدم استيفائها الشروط، استناداً إلى المادة (4/26) الخاصة بالتزكيات؛ إذ قدم تزكيات من خارج الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية والمادة (2/33) من النظام الأساسي الخاصة باللغة الإنجليزية وغياب الخبرة.

شاكر العصيمي (حسابه في «إكس»)

وضمت قائمة العصيمي كلاً من ضيف الله الثقفي مرشحاً لنيابة الرئيس، والمرشحين للعضوية محمد الحارثي، وشرف النمري، وعبد الرحمن العنزي، ومحمد القثامي، وسامي الحمود، وعبد الله الطويرقي، وعبد الرحمن الأحمد، وطلال الحارثي، ونوف الخماش، وهدى الشايب.

كما استبعدت اللجنة القائمة الثالثة برئاسة خالد الغامدي، بعد اعتبار ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق المادة (2/33) من النظام الأساسي، أما سعود السبيعي المرشح لنيابة الرئيس فأبعد وفقاً ذات المادة والفقرة ج المختصة بالمؤهل الجامعي وخبرة في كرة القدم، بينما قبلت ترشح بقية أعضاء القائمة.

خالد الغامدي (النادي الأهلي)

وضمت الأسماء المقبولة في قائمة الغامدي خالد الهندي مرشحاً لنيابة الرئيس، والمرشحين للعضوية عادل المسعود، ونوف الغامدي، وحسن الزهراني، وأحمد الحربي، وصالح أبو نخاع، ومحمد المقاطي، ومؤنس الشمري، وفيصل الشريف، وإبراهيم العنقري.

واستبعدت اللجنة كذلك قائمة أحمد الوداعي، بعدما عدت ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق المادة (2/33) من النظام الأساسي، بينما قبلت بقية أعضاء قائمته.

وضمت القائمة عبد الرحمن الرومي مرشحاً لنيابة الرئيس، والمرشحين للعضوية محمد السويلم، عبد الله المسند، سليمان الصقير، محمد الشهري، عبد اللطيف العتيبي، سمر الصامل، وعبد الله اليامي.

أحمد الوادعي (حسابه في «إكس»)

كما قررت اللجنة استبعاد قائمة فهد الغفيلي، بعد اعتبار ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق المادة (2/33) من النظام الأساسي، وكذلك فهدة الشنيفي المرشحة لنيابة الرئيس للسبب نفسه، بينما قبلت بقية أعضاء القائمة.

وضمت القائمة محمد الديني مرشحاً لنيابة الرئيس، والمرشحين للعضوية محمد السليمان، وصالح الصالح، وابتهال القحطاني، وأماني البريكان، ووجدان أبو حمراء، وفواز العنزي، وحمد الدوسري، وصالح الحارثي، وسعود الغربي.

وشمل الاستبعاد أيضاً قائمة حاتم خيمي، بعدما اعتبرت اللجنة ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق المادة (2/33) من النظام الأساسي، وكذلك سلطان الحربي المرشح لنيابة الرئيس وفق المادة نفسها، بينما قبلت بقية أعضاء القائمة.

حاتم خيمي (نادي الوحدة)

وضمت قائمة خيمي خالد أبو راشد مرشحاً لنيابة الرئيس، والمرشحين للعضوية محمد الخليفة، وفاطمة المؤيد، ومحمد القاسم، وعبد العزيز الرويلي، وشقيبريم باشاك بيريشا، وحسن خربوش، وعبد الله النعيم، ومحمد القحطاني، والحسن اليامي.

وأكدت لجنة الانتخابات أن قرارات الاستبعاد جاءت بعد استكمال الفحص والتدقيق للقوائم الست، والتأكد من مدى استيفائها الشروط والمتطلبات الواردة في لائحة الانتخابات والنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الخبرات في المجال الرياضية والمشروطة بالعمل سنتين خلال آخر 5 سنوات، وكذلك إجادة اللغة الإنجليزية أدت لاستبعاد كل القوائم؛ إذ لم ينجح خالد الغامدي في تجاوز اختبار المقابلة باللغة الإنجليزية، بينما تسببت الخبرات الرياضية في استبعاد حاتم خيمي، كما أن اختبار المقابلة بالإنجليزية لم يكن مقبولاً بما يكفي من قبل الشركة البريطانية المخصصة لهذا الشرط.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الطعون، الأحد، استقبال التظلمات والطعون على القرارات الصادرة بشأن القوائم الأولية، وفق الفترة المحددة في البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن تُستكمل بعدها بقية مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى إعلان القوائم النهائية، وفق المواعيد المعتمَدة.