الأهلي يتعاقد مع رديف 4 مواسم... ويطرح تذاكر «النخبة»

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المهاجم السعودي عبد الله رديف 4 مواسم، ضمن خطط النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الرياضي المقبل، في صفقة تستهدف تعزيز الخيارات الهجومية للفريق في مختلف الاستحقاقات.
ورحَّب الأهلي باللاعب، متمنياً أن يمثل إضافة نوعية لخط الهجوم، وأن يسهم إلى جانب زملائه في مواصلة تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير.
من جانبه، أعرب رديف عن سعادته بالانضمام إلى الأهلي، مؤكداً أن ارتداء قميص نادٍ بحجم وتاريخ الأهلي يمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.
وقال اللاعب: «أشكر إدارة النادي على ثقتها، وأدرك حجم المسؤولية التي يحملها كل من يرتدي شعار الأهلي. أتطلع إلى تقديم كل ما أملك داخل الملعب، والعمل بروح الفريق مع زملائي لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات».
وعلى الجانب التجاري، طرحت شركة النادي الأهلي تذاكر «النخبة» الموسمية عبر منصة «ويبوك» لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تمنح الجماهير تجربة موسمية تتضمن عدداً من المزايا الحصرية.
وتغطي التذكرة الموسمية جميع مباريات الأهلي التي يستضيفها على أرضه، ضمن منافسات دوري «روشن» السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى منح حاملها أولوية حجز تذاكر كأس القارات.
ويجمع الأهلي من خلال تحركاته الحالية بين تعزيز قائمته الفنية بضم رديف بعقد طويل الأمد، وتطوير منتجاته التجارية والجماهيرية عبر طرح تذاكر موسمية محدودة، بما يعكس توجهاً نحو دعم الفريق داخل الملعب، وتعزيز العلاقة مع جماهيره.