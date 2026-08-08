«تور دي فرانس»: انسحاب البطلة بريفو من المرحلة الأخيرة

انسحبت بولين فيراند بريفو، من سباق «تور دي فرانس» للدراجات للسيدات، وذلك قبل انطلاق المرحلة الثامنة والأخيرة، بسبب تعرضها لوعكة صحية.
وقال فريق فيزما ليز أ. بايك، فريق الفرنسية بولين، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إنه تم اتخاذ قرار إبعادها عن السباق بعد مشاورات مع الجهاز الطبي.
وقال البيان: «للأسف بولين لم تكن بحالة جيدة هذا الصباح، وتقرّر عدم مشاركتها في السباق اليوم، ونتمنى لها التعافي سريعاً».
وفازت فيراند بريفو، البطلة الأولمبية في الدراجات الجبلية في باريس 2024، بسباق «تور دي فرانس» للسيدات لدى مشاركتها لأول مرة العام الماضي.