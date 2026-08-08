«توردي فرانس»: فوليرينغ تفوز بالمرحلة الثامنة وتتصدر الترتيب العام

فازت الهولندية ديمي فوليرينغ السبت بالمرحلة الثامنة الشاقة من سباق فرنسا للدراجات للسيدات «تور دي فرانس» لتنتزع القميص الأصفر من البولندية كاسيا نيفيادوما - فيني وتعتلي صدارة الترتيب العام، قبل يوم واحد من ختام السباق.

وشهدت المرحلة الجبلية، التي امتدت لمسافة 171.9 كيلومتر بين سيسترون ونيس، تطوراً مفاجئاً قبل الانطلاق، بعدما اضطرت حاملة اللقب بولين فيران - بريفو، متسابقة فريق فيسما - ليس آبايك، إلى الانسحاب بسبب المرض.

وحسمت هذه المرحلة بهجوم متأخر من متسابقة فريق إف دي جيه التي باغتت منافساتها، ونجحت في الحفاظ على تقدمها حتى خط النهاية، لتحقق الفوز بعد منافسة محتدمة.

وجاءت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني، متسابقة فريق الإمارات - إيه دي كيو، في المركز الثاني، فيما حلت البولندية نيفيادوما - يني، متسابقة فريق كانيون - سرام المتصدرة السابقة للسباق، في المركز الثالث.

وقالت فوليرينغ: «في سباقات المراحل تعيشين يوماً بيوم. قد تشعرين بخيبة أمل في المساء، لكن عليك أن تستيقظي في اليوم التالي بعقلية جديدة وتواصلي المحاولة. نعود دائماً لوضع خطة جديدة مع الفريق». وأضافت: «غداً سيكون يوماً صعباً للغاية. كنتُ أقول منذ بداية السباق إن كل شيء يمكن أن يحدث في المرحلة الأخيرة. لكن على الأقل سأبدأ سباق الغد مرتدية القميص الأصفر، وهذا بحد ذاته حلم تحقق».

ومنحها هذا الانتصار القميص الأصفر للمرة الخامسة، كما جعلها خامس متسابقة مختلفة تتصدر الترتيب العام لنسخة 2026.

وأعربت نيفيادوما عن استيائها عقب نهاية المرحلة، منتقدة تكتيكات فريق إف دي جيه. وقالت: «شعرتُ بإحباط شديد عند بداية الصعود، لأن سيليا جيري أغلقت المسار أمامي عمداً عند الحواجز؛ ما أجبرني على التوقف عن التبديل». وأضافت: «إذا كانوا يريدون المنافسة، فعليهم أن ينافسوا بنزاهة، وألا يعيقوا طريقي بهذه الطريقة. أرى أن ذلك تصرف غير رياضي، وبصراحة فقدت كثيراً من احترامي لهم بسبب ما حدث».

وبفضل فوزها بالمرحلة والثواني الإضافية التي حصلت عليها، تقدمت فوليرينغ إلى صدارة الترتيب العام بفارق ثماني ثوان عن نيفيادوما قبل المرحلة الختامية المقررة الأحد حول مدينة نيس.