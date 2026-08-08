قائمة خيمي تدرس الاستئناف ضد قرار الاستبعاد من انتخابات اتحاد القدم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن قائمة حاتم خيمي تدرس التقدم باستئناف ضد قرار لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي قضى باستبعاد القائمة من سباق انتخابات مجلس الإدارة للدورة السادسة 2026 - 2030، بعد عدم اجتياز خيمي ونائبه سلطان الحربي متطلبات الترشح.

وبحسب المصادر، استند قرار الاستبعاد إلى المادة الـ33، الفقرة «2/د»، المتعلقة بمتطلبات الخبرات واللغة الإنجليزية؛ إذ دققت لجنة الانتخابات بشكل مكثف في الخبرات الرياضية الخاصة بخيمي، قبل أن تقرر عدم استيفائه المتطلبات المحددة للترشح.

وفي جانب اللغة الإنجليزية، كانت مصادر مقربة من حملة خيمي قد وصفت أداءه خلال المقابلة الشخصية بأنه جيد ومقنع، إلا أن مصادر مقربة من لجنة الانتخابات أكدت أن المقابلة لم تكن بالمستوى الذي يقنع اللجنة باجتياز المتطلبات المقررة، وهو ما أسهم إلى جانب ملف الخبرات في قرار الاستبعاد.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت استبعاد خمس قوائم من القوائم المتقدمة للانتخابات، فيما منحت قائمة بدر الرزيزاء الضوء الأخضر لمواصلة السباق والدخول في المراحل النهائية من العملية الانتخابية.

ووفق البرنامج الزمني الرسمي للانتخابات، انتهى، الجمعة 7 أغسطس (آب)، فحص قوائم المرشحين، فيما أعلنت، السبت، القوائم الأولية للمرشحين، بينما يبدأ، الأحد 9 أغسطس، استقبال الطعون والتظلمات على القوائم.

وتنتهي فترة الطعون والتظلمات على القوائم، الخميس 13 أغسطس، على أن يكون السبت 15 أغسطس موعداً للفصل فيها لدى مركز التحكيم، فيما تنتهي، الأحد 23 أغسطس، فترة الفصل في الطعون والتظلمات لدى المركز.

ويشهد الاثنين 24 أغسطس إعلان نتائج الفصل في الطعون، فيما حدد الثلاثاء 25 أغسطس موعداً لانسحاب المرشحين، على أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين الأربعاء 26 أغسطس.

وتبدأ حملات الدعاية الانتخابية، الخميس 27 أغسطس، وتستمر حتى السبت 29 أغسطس، الذي يمثل نهاية فترة الحملات الانتخابية، قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، الأحد 30 أغسطس، التي تمثل المحطة الأخيرة في البرنامج الزمني للانتخابات.