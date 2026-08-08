مصادر: ملعب تعليم الرس الخيار الأبرز لاستضافة مواجهات الحزم والخلود

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ملعب إدارة التعليم في محافظة الرس بات الخيار الأبرز والمرشح الأول لاستضافة مواجهات ناديَي الحزم والخلود ضمن منافسات «دوري روشن» السعودي للمحترفين، وذلك بداية من الجولة السابعة من عمر المسابقة.
وأوضحت المصادر نفسها أن إدارة نادي الحزم قد بادرَت برفع خطاب رسمي إلى وزارة الرياضة، تطلب فيه الاعتماد النهائي لملعب التعليم كي يكون الميدان الرسمي لمباريات فريقها الأول، وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة إدارة نادي الحزم في إتاحة الفرصة لإجراء عملية صيانة شاملة وتأهيل لملعب النادي الحالي، بما يضمن جاهزيته للمراحل المقبلة.
وعلى الصعيد الآخر، تحول موقف إدارة نادي الخلود حول ملعب التعليم؛ فبعد أن أبدت الإدارة في وقت سابق تحفظها ورفضها لفكرة اللعب على أرضية ملعب التعليم، عادت وأبدت مرونة واستعداداً تاماً لنقل مبارياتها إليه، وطلبت إدارة الخلود إجراء معاينة ميدانية للملعب للوقوف على عمليات التطوير والتحديث الواسعة التي أشرفت عليها وزارة الرياضة خلال الفترة الماضية.
وسبق لإدارة الفريق الأول بنادي الخلود أن اتخذت قراراً بنقل مقر التدريبات اليومية إلى العاصمة الرياض، وتعود هذه الخطوة التنظيمية لأسباب واعتبارات عديدة، يأتي في مقدمتها عدم توافر مقرات ومرافق تدريبية متكاملة تفي بالمتطلبات الاحترافية العالية داخل محافظة الرس في الوقت الراهن، مما دفع النادي لتأمين بيئة إعدادية أفضل للفريق في الرياض، مع الاكتفاء بالحضور إلى المنطقة لخوض المباريات الرسمية.