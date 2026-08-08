تحضيرات الدوري السعودي: نيوم يكسب الأنوار بصعوبة

اختتم فريق نيوم تحضيراته للموسم الجديد بفوز ودي على نظيره الأنوار بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن استعداداتهما للاستحقاقات الرسمية المقبلة على ملعب النادي الوطني بتبوك.
وجاءت المباراة كآخر اختبار تحضيري لفريق نيوم قبل خوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يستهل مشواره بمواجهة الفيحاء يوم 14 أغسطس (آب) الحالي، ضمن الجولة الأولى من المسابقة، في اختبار يسعى من خلاله الفريق إلى تسجيل انطلاقة قوية في الموسم الجديد.
في المقابل، يستعد فريق الأنوار لخوض منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يلتقي الأهلي يوم 17 أغسطس ضمن دور الـ32، في مواجهة تقام على ملعب الأنوار في حوطة بني تميم.
وشكّل اللقاء الودي فرصة للجهازين الفنيين للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة العناصر والخطط قبل الدخول في المنافسات الرسمية، التي تشهد تحديات مختلفة لكلا الفريقين خلال الفترة المقبلة.