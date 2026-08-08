اليوناني ماسوراس رسمياً إلى نيوم

أعلن نادي نيوم، السبت، رسمياً تعاقده مع المهاجم اليوناني جورجيوس ماسوراس، قادماً من نادي الخليج، في صفقة جديدة لتعزيز الخط الهجومي للفريق استعداداً للموسم الرياضي المقبل.
ويبلغ ماسوراس 32 عاماً، ويمتلك خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية والسعودية، حيث بدأ مسيرته مع نادي أولمبياكوس اليوناني، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري الألماني مع بوخوم، إلى جانب تجربته الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين بقميص الخليج.
وقدم المهاجم اليوناني مستويات لافتة خلال الموسم الماضي، بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفاً، إضافة إلى صناعة 3 أهداف، ليؤكد قدرته على الحضور الهجومي وصناعة الفارق أمام المرمى.
ويعوّل النادي على خبرة ماسوراس وحسه التهديفي لمنح الفريق إضافة هجومية، في ظل تطلعاته للمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، والاستفادة من خبرة اللاعب في التعامل مع أجواء المنافسات المحلية والأوروبية.