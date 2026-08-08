بطل «ليلة الرباط» على رادار الأهلي

بدأ نادي الأهلي السعودي تحركاته بحثاً عن حل لأحد أبرز الملفات التي تشغل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما وضع الدولي السنغالي بابي جاي، لاعب وسط فياريال الإسباني، ضمن خياراته لتعويض رحيل الإيفواري فرانك كيسيه.

ويبحث الأهلي عن لاعب قادر على سد الفراغ الذي تركه كيسيه في خط الوسط، بعدما انتهت رحلة الدولي الإيفواري مع الفريق بنهاية عقده عقب 3 مواسم حافلة، شهدت إسهاماته في تتويج «الراقي» بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، إلى جانب الفوز بكأس السوبر السعودي بعد غياب دام 9 سنوات.

وكشف الصحافي الإيطالي، رودي غاليتي، أن بابي جاي أصبح أحد الأسماء التي تستحوذ على اهتمام مسؤولي الأهلي، في إطار بحث النادي عن لاعب وسط جديد قبل انطلاق الموسم المقبل، ليظهر نجم فياريال بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة كيسيه.

لكن المفارقة أن جاي لا يُنافس أسماء أخرى فقط على الانتقال إلى جدة، وإنما قد يجد نفسه في سباق مع كيسيه نفسه، إذ أشار غاليتي إلى أن خيار إعادة اللاعب الإيفواري إلى الأهلي لا يزال مطروحاً، في ظل عدم نجاح النادي حتى الآن في حسم التعاقد مع بديل مناسب له.

وتدعمت الأنباء بتقارير أخرى تحدثت عن اهتمام الأهلي باللاعب السنغالي، وذكرت تقارير نقلاً عن صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النادي السعودي يتابع وضع جاي مع فياريال، لكنه لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي إلى النادي الإسباني، وتبلغ القيمة السوقية للاعب حالياً نحو 40 مليون يورو.

ويأتي اهتمام الأهلي بجاي بعد موسم لافت مع فياريال ومنتخب بلاده، رسّخ خلاله اللاعب -البالغ من العمر 27 عاماً- مكانته بوصفه أحد أبرز لاعبي الوسط الأفارقة في الملاعب الأوروبية.

وكان جاي بطل واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، عندما سجّل هدف السنغال في شباك المغرب خلال الوقت الإضافي لنهائي نسخة 2025 في الرباط، مانحاً «أسود التيرانغا» الفوز على أرض الملعب بهدف دون رد.

وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، بعد مباراة شهدت أحداثاً درامية، أبرزها مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب لفترة؛ احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، قبل عودتهم واستئناف اللقاء، ثم تصدي الحارس إدوارد ميندي لركلة إبراهيم دياز.

ورغم احتفال السنغال باللقب في البداية تغيَّر المشهد بعد نحو شهرين، بعدما قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبار المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة بسبب واقعة مغادرة الملعب، واعتماد النتيجة رسمياً بفوز المغرب 3-0، ليُسحب اللقب من السنغال، ويُمنح إلى «أسود الأطلس».

ولم يقتصر تألق جاي على منتخب بلاده، إذ قدّم موسماً قوياً بقميص فياريال، تُوج في نهايته بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الإسباني خلال موسم 2025-2026، بعدما حصل على 38 في المائة من أصوات الجماهير، ولجنة تضم 25 صحافياً أفريقياً، متفوقاً على الغاني إينياكي ويليامز، الذي حصل على 24 في المائة، وزميله الإيفواري نيكولا بيبي، الذي نال 22 في المائة.

وخاض لاعب الوسط السنغالي 30 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وكان أحد العناصر الأساسية في مشوار فياريال نحو احتلال المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وولد بابي ألاسان جاي في مونتروي بفرنسا في 24 يناير (كانون الثاني) 1999، ويُجيد اللعب في مركزي الوسط والوسط الدفاعي. بدأ مشواره الاحترافي مع لوهافر الفرنسي، قبل انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا في 2020، وخاض معه 89 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل خلالها 4 أهداف.

وفي النصف الثاني من موسم 2022-2023، انتقل جاي معاراً إلى إشبيلية، وشارك معه في 16 مباراة بالدوري الإسباني وسجل هدفاً، قبل أن يعود إلى مرسيليا. وفي صيف 2024 انتقل إلى فياريال في صفقة انتقال حر، ووقع عقداً يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028.

ومنذ وصوله إلى «الغواصات الصفراء»، تحول جاي إلى أحد العناصر المؤثرة في الفريق. وتُشير إحصاءات «أوبتا» إلى مشاركته في 64 مباراة بالدوري الإسباني بقميص فياريال خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين؛ بواقع 4 أهداف في موسمه الأول، و5 أهداف وتمريرتين حاسمتين في الموسم الثاني.

وعلى الصعيد الدولي، اختار جاي تمثيل السنغال، بعدما سبق له اللعب لمنتخبي فرنسا تحت 18 و19 عاماً، وأصبح منذ ظهوره الأول مع «أسود التيرانغا» في 2021 أحد عناصر خط الوسط المهمة. وحتى صيف 2026 وصل رصيده إلى 45 مباراة دولية، و7 أهداف مع المنتخب السنغالي.

وتبقى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي أقيمت مطلع 2022، أبرز ألقاب جاي الرسمية، بعدما كان ضمن الجيل الذي قاد السنغال إلى أول لقب أفريقي في تاريخها، إثر الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية. كما شارك مع بلاده في كأس العالم 2022، ونسخ كأس الأمم الأفريقية 2021 و2023 و2025، قبل ظهوره في كأس العالم 2026.

وفي مونديال 2026، واصل جاي حضوره الهجومي اللافت، وسجل هدفين في فوز السنغال الكبير على العراق بخماسية نظيفة، قبل خروج المنتخب لاحقاً أمام بلجيكا بنتيجة 2-3 بعد الوقت الإضافي.

أما على مستوى الأندية، فحلّ جاي وصيفاً للدوري الفرنسي مع مرسيليا في موسم 2021-2022، كما وصل معه إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم نفسه.

ويمنح هذا الرصيد جاي مواصفات تجعل اسمه منطقياً ضمن خيارات الأهلي لتعويض كيسيه؛ فهو لاعب يمتلك القوة البدنية والقدرة على افتكاك الكرة، إلى جانب تطور واضح في إسهاماته الهجومية خلال الموسمين الأخيرين، إلا أن ارتباطه بعقد مع فياريال حتى 2028، وارتفاع قيمته السوقية إلى نحو 40 مليون يورو، قد يجعلان مهمة النادي السعودي في حسم الصفقة أكثر تعقيداً.