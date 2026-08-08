حرائق الغابات تنتشر في دول أوروبا وكندا

أفادت السلطات المحلية بأن حريقاً اندلع في مقاطعة هويلفا بالأندلس، جنوب غربي إسبانيا، واصل انتشاره، السبت، بعدما طال نحو 4000 هكتار، متأثراً بتغير اتجاه الرياح الذي يُعقّد عملية مكافحته.

وقال أنطونيو سانز، وهو مسؤول مكلف حالات الطوارئ، للصحافيين: «تجاوزت المساحة المتضررة من الحريق 4000 هكتار»، موضحاً أن الحريق الذي بدأ قرب بلدة نييبلا، على بُعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود مع البرتغال، تأجج بفعل رياح قوية راوحت سرعتها بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة، ضربت المنطقة بعد ظهر الجمعة.

حرائق غابات (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف: «ترافق هذا الحريق مع تغيّرات مستمرة في اتجاه الرياح، مما يعيق استراتيجيتنا في مكافحته».

وأورد أن أي مناطق سكنية لم تتأثر حتى الآن بالحريق، واقتصر الأمر على طلب إجلاء احترازي لنحو 70 شخصاً، معظمهم لا يحتاجون إلى الإقامة في مرافق عامة.

وأفادت إدارة الإطفاء الإقليمية بأن أكثر من 275 عنصر إطفاء، بينهم 60 عنصراً من وحدة الطوارئ العسكرية، يكافحون النار، بمساعدة نحو 20 طائرة وعدد من المركبات الثقيلة.

في شرق إسبانيا، شارك عناصر من وحدة تطوير البيئة، السبت، في إخماد حريق آخر اندلع في منطقة داخلية من مقاطعة كاستيلون، بحسب السلطات المحلية.

حرائق غابات (أرشيفية - أ.ف.ب)

واستهلت إسبانيا صيفها بحرائق عدة أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم، لا سيما في وسط البلاد.

ويُعتبر حريق بورغوهوندو، في مقاطعة آفيلا غرب مدريد، والذي أتى على نحو 50 ألف هكتار في نهاية يوليو (تموز)، الأكبر في تاريخ إسبانيا الحديث.

ومطلع الشهر المذكور، أودى حريق آخر بـ14 شخصاً في مقاطعة ألميريا بالأندلس.

وكذلك، ذكر رجال الإطفاء، اليوم السبت، أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص بسبب حريق هائل اندلع بالقرب من بحيرة جاردا في شمال إيطاليا، من بينهم العشرات من المصطافين. ويشتعل الحريق في بلدية تينيالي على الشاطئ الغربي من بحيرة جاردا، أكبر بحيرة في إيطاليا وواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في البلاد. وتم إجلاء عشرات السياح الذين يقيمون في منتجع سياحي، كإجراء احترازي، إلى جانب سكان العديد من منازل العطلات.

وأيضاً، حذرت وزارة الحماية المدنية اليونانية من أن معظم أنحاء البلاد تواجه خطراً كبيراً بشأن نشوب حرائق، اليوم السبت، حيث إن هناك خطراً كبيراً للغاية في جزيرة كريت وأجزاء من شمال شرقي بحر إيجه، بما في ذلك خيوس وساموس وإيكاريا. ونبهت الأمانة العامة السلطات الإقليمية والبلدية في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لاندلاع أي حرائق، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، اليوم السبت.

حرائق غابات (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكذلك، أعلنت ‌مقاطعة سمرلاند في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي حالة الطوارئ في وقت مبكر، اليوم السبت، بسبب اندلاع حريق غابات ​سريع الانتشار يجتاح غرب البلاد، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم. واستعر حريق (بالد رينج) وخرج عن نطاق السيطرة وامتد إلى نحو خمسة آلاف هكتار حتى صباح اليوم بعد أن أدى إلى إصدار أوامر إخلاء في أقاليم أخرى، الأسبوع الماضي. وتشير خدمة ‌مكافحة حرائق ‌الغابات في إقليم كولومبيا البريطانية ​إلى ‌أن ⁠الحريق ​اندلع على ⁠بعد نحو 15 كيلومتراً غربي سمرلاند.