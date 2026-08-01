حرائق الغابات تستعر باليونان وجهود لإخمادها بفرنسا وإسبانيا

اجتاحت حرائق الغابات، التي أججتها رياح قوية، عدة مناطق في اليونان، اليوم السبت، بما في ذلك مناطق قرب أثينا، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات واسعة النطاق لمكافحة الحرائق وإجلاء السكان، بينما تدهورت الأوضاع مجدداً في أجزاء من إسبانيا وفرنسا.

وشهدت أوروبا حرائق غابات واسعة هذا الصيف عقب موجات حر متتالية، حطمت الأرقام القياسية، وشح في الأمطار. ودمرت قرى في فرنسا وإسبانيا، واضطر مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم وأماكن إقاماتهم السياحية.

مروحية تلقي بمواد لإطفاء الحرائق المندلعة في أورايوكاسترو باليونان (إ.ب.أ)

واندلعت حرائق تؤججها رياح عاتية في أنحاء مختلفة من اليونان التي شهدت حتى الأيام القليلة الماضية عدداً أقل من موجات الحر وموسماً هادئاً نسبياً للحرائق. وأظهر مقطع فيديو مباشر من «رويترز» أفراد الإطفاء والشرطة والإسعاف ينسحبون ببطء قبل وصول جدار من النار والدخان ابتلع غابات وأشجار في المنطقة الجبلية في أيا باراسكيفي، قرب بورتو جيرمينو، على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة أثينا. وقالت السلطات إن الرياح العاتية تعرقل جهود مكافحة الحرائق، مما يصعّب الأمور في بعض الأماكن.

وفي فرنسا، اندلع حريق مرة أخرى، أمس الجمعة، في مقاطعة فار الجبلية بجنوب شرقي البلاد بعد السيطرة عليه قبل ثلاثة أيام، وامتد الحريق ليشمل أكثر من ألف هكتار في غضون ست ساعات. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز للصحافيين إن الوضع في مقاطعة فار «خطير للغاية»، وإن الحرائق أثرت على 119 ألف هكتار في فرنسا هذا العام.

وأُجلي نحو 2500 شخص خلال الليل، فيما دفعت فرق الإطفاء بتعزيزات إضافية، اليوم السبت، وسط توقعات باشتداد الرياح بما قد يعقد جهود احتواء الحريق.

وواصلت إسبانيا، اليوم السبت، مكافحة عدة بؤر للحرائق، بعد يومين من إعلان الحكومة انتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي تسببت بها حرائق ضخمة في أقاليم بوسط البلاد.

وذكرت السلطات أن الأوضاع تدهورت في إقليم ليون بشمال البلاد، حيث اندلع حريق جديد مساء أمس، بينما ظل حريق آخر نشطا، وشهد حريق ثالث تطورات إيجابية.

وفي إقليم ثامورا المجاور، تحسنت الأوضاع في حريق أتى على نحو 11 ألف هكتار، ما أتاح إعادة فتح 14 بلدة كانت قد أخليت ورفع القيود المفروضة عليها.

رجال الإطفاء في أثناء حرائق الغابات في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

وفي إقليم كاستيون بشرق البلاد، جرى احتواء حريق فاي دي أوكسو في يومه السابع بعد أن أتى على نحو 10 آلاف هكتار، ما سمح لجميع السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

وقالت الشرطة إنها تشتبه في أن الحريق متعمد بعدما عثرت على نقطتي اشتعال منفصلتين.

كما جرى احتواء حرائق كبرى في منطقتي مدريد وأفيلا بوسط البلاد، والتي أتت على أكثر من 70 ألف هكتار، رغم إخماد بؤرة جديدة قرب خزان سان خوان، أمس الجمعة.

وأصدرت السلطات اليونانية تنبيهات طارئة لعدة مناطق، اليوم السبت، وحذرت من خطر شديد لاندلاع حرائق الغابات في منطقتي أتيكا وإيفيا.

يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق غابات سريع الانتشار حيث زادت درجات الحرارة المرتفعة بالصيف والرياح القوية من صعوبة جهود مكافحة الحرائق في إسبانيا (د.ب.أ)

ويواصل أكثر من 300 من رجال الإطفاء و92 شاحنة إطفاء، بالإضافة إلى معدات ثقيلة وطائرات، مكافحة حريق هائل في منطقة بيوتيا، حيث اضطر أكثر من 200 شخص من بلدة أجيوس فاسيليوس، التي تبعد بنحو 80 كيلومتراً من شمال غربي أثينا، إلى تركها عن طريق البحر.

وفي النمسا، أعلنت الوكالة الوطنية للصحة وسلامة الأغذية تسجيل رقم غير مسبوق بلغ 395 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة خلال يونيو (حزيران). وأبلغت نحو نصف محطات الأرصاد الجوية في النمسا عن درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية على الأقل خلال شهر يونيو، في حين سجلت 15 محطة درجات حرارة بلغت 39 درجة مئوية أو أكثر.

وقالت بريطانيا إن ما يقدر بنحو 2877 شخصاً في البلاد توفوا لأسباب مرتبطة بالحرارة منذ بداية العام، في حين سجلت فرنسا 5764 حالة وفاة زائدة على المعدل المعتاد في البلاد بين 17 يونيو والثاني من يوليو (تموز). وقدر معهد «روبرت كوخ» للصحة في ألمانيا أن 9800 شخص توفوا منذ بداية العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.