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الرياضة رياضة سعودية

مأمون القباني بطلاً لتحدي صعود الهضبة 2026

لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)
لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)
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مأمون القباني بطلاً لتحدي صعود الهضبة 2026

لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)
لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)

اختُتمت السبت منافسات بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026 بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة على مسار عقبة المحمدية في منطقة الشفا بمحافظة الطائف.

وشهدت الجولة الختامية مشاركة 48 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على مسار يبلغ طوله 4.2 كيلومتر، ويضم 30 منعطفاً، وسط منافسة قوية لحسم ألقاب الموسم.

وحقق مأمون القباني المركز الأول في الترتيب العام للجولة بزمن إجمالي بلغ 3 دقائق و25 ثانية و792 جزءاً من الثانية، متقدماً على فيصل القباني صاحب المركز الثاني، في حين جاء ربيع الأعور ثالثاً.

وبهذا الفوز، تُوج مأمون القباني بلقب بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026، وأكد أن الموسم كان صعباً وشهد منافسة قوية، معرباً عن سعادته بحصد اللقب وتسجيل رقم قياسي جديد على مسار عقبة المحمدية، وموجهاً شكره لكل من دعمه خلال الموسم.

وعلى صعيد الفئات، فاز ربيع الأعور بلقب الفئة الثانية، ورياض بطل بلقب الفئة الثانية المعدلة، ومحمود عابد بلقب الفئة الثالثة، وإبراهيم الشريدة بلقب الفئة الثالثة المعدلة، ومهند سلامة بلقب الفئة الرابعة، وعبد الله مؤمنة بلقب الفئة الرابعة المعدلة، وإيناس حمزة عبطيني بلقب الفئة الخامسة، وعمر عبد الله الديني بلقب الفئة الخامسة المعدلة، كما حقق عبد العزيز الرميح لقب فئة سيارات الإنتاج المعدلة، وعبد الله أحمد العمري لقب فئة السيارات الرياضية الخاصة.

وفي منافسات كأس السيدات، أحرزت ريم العبود المركز الأول، في حين حلت إيناس عبطيني ثانية، وياسمين السيد ثالثة.

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