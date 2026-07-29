دومينيكالي يشيد بأنتونيلي مع تسجيل فورمولا - 1 لأرقام قياسية في عدد الجمهور

أشاد ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات، ‌اليوم الأربعاء، بالسائق ‌الشاب كيمي أنتونيلي، في ​الوقت الذي ‌قدمت ⁠فيه ​هذه الرياضة ⁠تقريراً نصف سنوي مشرقاً، مع بيع جميع تذاكر السباقات، إلى جانب ارتفاع أعداد المشاهدين بالأسواق الرئيسة.

وقالت شركة «ليبرتي ميديا»، المالكة لفورمولا-1، إن تذاكر جميع السباقات الـ11 التي أقيمت هذا العام بيعت بالكامل، وإن ست حلبات حطمت أرقاماً قياسية في عدد الحضور، وسجلت حلبة سيلفرستون ⁠البريطانية أكبر حشد جماهيري على الإطلاق خلال عطلة ‌نهاية الأسبوع بلغ 564 ألف متفرج.

وحضر ‌ما يقرب من 3.7 مليون ​شخص سباقات فورمولا-1، ‌مقابل 3.4 مليون شخص في نفس السباقات عام ‌2025، وسجلت اليابان زيادة قدرها 18 في المائة، وبريطانيا بنسبة 13 في المائة.

وارتفعت أعداد مشاهدي التلفزيون في إيطاليا، موطن سائق مرسيدس، ومتصدر البطولة أنتونيلي، بالإضافة إلى فيراري العائد بقوة، بنسبة 27 ‌في المائة مقارنة بعام 2025 خلال الجولات التسع حتى سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

الشاب أنتونيلي يحقق ⁠ستة ⁠انتصارات فاز أنتونيلي (19 عاماً) بستة سباقات من أصل 11 سباقاً هذا الموسم، في حين حقق فيراري، الذي لم يحقق أي فوز العام الماضي، انتصارين بفضل كل من لويس هاميلتون، وتشارلز لوكلير.

وقال دومينيكالي للصحافيين عن مواطنه الذي يتحدر من نفس المنطقة المحيطة ببولونيا: «أعتقد أنه رائع حقاً بالنسبة لهذه الرياضة. إنه جديد، ولا يزال في بداية مسيرته، ومنفتح جداً على أي شيء يحدث له».

وأضاف: «لقد جلب معه الكثير من المعجبين ​الجدد المرتبطين به، لأن طبيعة ​أسلوبه في التواصل رائعة. لقد أضاف بعداً جديداً»، وتابع: «إنه مكسب هائل لمستقبل ما نقوم به معاً».