ساينز يمدد عقده مع وليامز لعدة سنوات

أعلن فريق وليامز، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، الأربعاء، تمديد عقد سائقه الإسباني كارلوس ساينز لعدة سنوات، ليضمن استمراره مع الفريق البريطاني، إلى جانب أليكس ألبون في موسم 2027.

وانضم ساينز (31 عاماً)، الفائز بـ4 سباقات في «فورمولا 1»، إلى وليامز في 2025 بعد رحيله عن فيراري، بعدما وقّع في يوليو (تموز) 2024 عقداً لمدة عامين مع خيارات للتمديد.

ومنذ انتقاله إلى وليامز، صعد السائق الإسباني مرتين إلى منصة التتويج في سباقات الجائزة الكبرى، إضافة إلى منصة تتويج في أحد سباقات السرعة.

وقال ساينز: «ما زلت ملتزماً، كما كنت منذ اليوم الأول، بمساعدة وليامز على العودة إلى المكانة التي يستحقها، وأتطلع إلى صنع مزيد من الذكريات مع الفريق».

ويأتي تمديد عقد ساينز بعد يوم واحد من تجديد عقد زميله التايلاندي - البريطاني ألبون، ليحافظ وليامز على أحد أكثر ثنائيات السائقين خبرة في البطولة، إذ خاضا مجتمعين أكثر من 370 سباق جائزة كبرى وحقّقا 31 منصة تتويج.

ويعيش وليامز موسماً صعباً، إذ يحتل المركز التاسع بين 11 فريقاً في بطولة الصانعين، فيما يأتي ساينز في المركز الـ15 بترتيب السائقين برصيد 6 نقاط، وألبون في المركز الـ16 بـ5 نقاط.

وكان وليامز، المتوج 9 مرات ببطولة الصانعين، قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، محققاً أفضل ترتيب له منذ 2016.

وأكد ساينز ثقته بمشروع الفريق، قائلاً: «أؤمن حقاً بالأشخاص الذين يشكلون هذا الفريق، سواء في المصنع أو على حلبات السباق، وبالاستثمارات والعمل الجاد الذي يجري خلف الكواليس. لدينا ما يلزم لتغيير هذا الوضع معاً».

ويُعد ساينز واحداً من 3 سائقين فقط، إلى جانب آلان بروست ونايجل مانسيل، سبق لهم تمثيل فيراري ومكلارين ووليامز في «فورمولا 1».

وتعود منافسات البطولة بعد العطلة الصيفية بسباق جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت مطلع الأسبوع المقبل، ضمن الجولة الـ12 من الموسم، على أن يقام سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا بعد أسبوعين.