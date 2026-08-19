استبعاد خوليان ألفاريز من قائمة أتلتيكو في افتتاح الدوري الإسباني

غاب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز عن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ملقة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان ألفاريز قد أبلغ إدارة أتلتيكو برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن النادي الإسباني أكد عدم نيته الدخول في مفاوضات لبيعه.
وأوضح الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن غياب ألفاريز (26 عاماً) عن مواجهة ملقة يعود إلى عدم اكتمال جاهزيته البدنية.
وشدد سيميوني على أن المهاجم الأرجنتيني لا يزال جزءاً أساسياً من خططه للموسم الجديد، واصفاً إياه بأنه أهم لاعبي الفريق، ومؤكداً أنه سيكون جاهزاً للمشاركة أمام فياريال الأحد المقبل.
كما شهدت قائمة أتلتيكو غياب المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، المنضم حديثاً إلى الفريق، والمهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة.