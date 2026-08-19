استبعاد خوليان ألفاريز من قائمة أتلتيكو في افتتاح الدوري الإسباني

توصل آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع المدافع إزري كونسا مقابل ما لا يقل عن 68 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية، الأربعاء.

وكان الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، يسعى لتعزيز قلب الدفاع منذ نهاية الموسم الماضي، ويبدو أنه بات قريباً من الحصول على خدمات كونسا بعد تقدم النادي اللندني بعرض محسّن.

وكان آرسنال قد تقدم بعرض لضم المدافع الإنجليزي في وقت سابق من فترة الانتقالات، لكنه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى تحويل اهتمامه لفترة وجيزة نحو جاريل كوانساه، مدافع باير ليفركوزن الألماني.

وبعد تجديد مفاوضاته بشأن كونسا، بات آرسنال على أعتاب إتمام الصفقة، على أن يخضع اللاعب البالغ 28 عاماً، الذي شارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، للفحص الطبي قبل انتقاله رسمياً إلى ملعب الإمارات.

ويأتي التعاقد المرتقب في ظل غياب الفرنسي ويليام صليبا «لفترة طويلة» بسبب مشكلة في الظهر، إلى جانب استمرار تعافي الهولندي جورين تيمبر من إصابة في أعلى الفخذ، ما يرجح اعتماد أرتيتا على كونسا إلى جانب البرازيلي غابريال ماغالهاييس في قلب الدفاع.

وفي حال إتمام الصفقة، سينضم كونسا إلى قائمة تعاقدات آرسنال الصيفية التي تضم البرازيلي برونو غيمارايش، واليوناني خريستوس تزوليس، والإكوادوري بييرو هينكابييه، وحارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه.

وخاض كونسا 48 مباراة مع أستون فيلا في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وأسهم في احتلال الفريق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، منهياً صياماً عن الألقاب دام 30 عاماً.

وانضم كونسا إلى أستون فيلا قادماً من برنتفورد عام 2019، لكنه غاب عن المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، وكذلك عن خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يكون كونسا أحدث المغادرين عن أستون فيلا خلال صيف شهد تغييرات واسعة في تشكيلة المدرب أوناي إيمري، بعد انتقال مورغان روجرز إلى تشيلسي، ويوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد، ولوكا ديني إلى باريس سان جيرمان.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، عندما يستضيف كوفنتري الصاعد حديثاً.