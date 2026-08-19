تيجاني... الرسام الهولندي يدشن رحلته مع القادسية

أعلن نادي القادسية تعاقده الدولي الهولندي تيجاني ريندرز قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر القادسية عبر حسابه الرسمي صورة لريندرز معلقاً: «تيجاني قدساوي... يا هلا وسهلا. فنان هولندي وبيرسم لوحاته في ملاعبنا».

وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي عقب اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، بحضور الرئيس التنفيذي جيمس بيسغروف، والمدير الرياضي كارلوس أنتون، إلى جانب المدرب بريندان رودجرز.

وبدأ صاحب الـ28 عاماً مسيرته الكروية مع نادي بي إي سي زفوله الهولندي، قبل انتقاله إلى ألكمار عام 2017، الذي شهد انطلاقته الحقيقية بخوضه 128 مباراة رسمية سجل خلالها 13 هدفاً.

وفي صيف 2023، انتقل ريندرز إلى ميلان الإيطالي، ولعب بشعاره 104 مباريات أحرز خلالها 19 هدفاً على مدار موسمين.

ووصل اللاعب إلى ذروة تألقه في موسم 2024 - 2025 بتسجيله 15 هدفاً في مختلف المسابقات، حاصداً جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي ولقب السوبر الإيطالي، قبل أن يتحول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة مانشستر سيتي.

ومع السيتي، شارك ريندرز في 50 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8، وتوج معه ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وعلى المستوى الدولي، سجل ريندرز ظهوره الأول مع منتخب هولندا في سبتمبر (أيلول) 2023، ليتحول سريعاً إلى أحد عناصره الأساسية.