عصام بحري... موهبة الرياض تحصد جائزة أفضل لاعب واعد في سبتمبر

حصد عصام بحري، لاعب نادي الرياض، جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر سبتمبر (أيلول)، بعد المستويات التي قدّمها مع فريقه خلال مباريات الشهر.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأحد، جوائز الأفضل عن شهر سبتمبر، حيث توج الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بجائزة أفضل لاعب، فيما حصل الألماني ينس فيسينغ، مدرب الاتحاد، على جائزة أفضل مدرب، ونال البولندي مارسين بولكا، حارس نيوم، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى بحري.

وشارك بحري، البالغ من العمر 21 عاماً، مع الرياض خلال مباريات سبتمبر أمام الأهلي والخليج والخلود، وحظي بثقة مدرب الفريق البرازيلي ماوريسيو دولاك، قبل أن يسهم حضوره في تحقيق الرياض انتصاره الأول هذا الموسم على حساب الخلود.

وحقّق الرياض الفوز على الخلود بنتيجة 2 - 0 في الجولة السابعة، سجّلهما عبد القادر كيتا ورودريغو أباسكال، ليحصد الفريق أول انتصاراته في الموسم.

ويأتي تتويج بحري بالجائزة بعد ظهوره في المباريات الثلاث للرياض خلال سبتمبر، ليواصل اللاعب الشاب لفت الأنظار في مشاركته مع الفريق، ويحصل على أولى جوائزه الفردية الشهرية في الدوري السعودي للمحترفين.