فولكروغ بعد عودته إلى بريمن: لم آتِ من أجل الاعتزال

عاد المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ إلى فيردر بريمن بطموحات كبيرة، مؤكداً أن عودته إلى ناديه السابق بعد 3 أعوام لا تهدف إلى إنهاء مسيرته الكروية.

وقال فولكروغ (33 عاماً)، خلال تقديمه في ملعب النادي، الأربعاء، إنه يتطلع إلى البناء على تجربته السابقة مع بريمن، التي شهدت تتويجه هدافاً للدوري الألماني ووصوله إلى صفوف المنتخب الألماني.

وأوضح المهاجم الألماني، الذي وافق على تخفيض راتبه من أجل العودة إلى بريمن لموسم واحد على سبيل الإعارة من ويستهام يونايتد الإنجليزي: «أريد تجاوز التوقعات».

وأضاف: «لن أدخر أي جهد. أتقاضى هنا راتباً مختلفاً، لكن ما أبحث عنه هو الحماس والشغف، وهذا ما لا يمكن أن يوفره لي أي نادٍ آخر».

وبدأ فولكروغ مسيرته في الفئات السنية لبريمن، قبل أن يعود إلى الفريق الأول عام 2019 قادماً من هانوفر.

وبعد تتويجه هدافاً للدوري الألماني عام 2023، غادر بريمن إلى بوروسيا دورتموند، ثم انتقل بعد موسم واحد إلى ويستهام، إلا أن تجربته مع النادي اللندني لم تسر بالشكل المأمول، لينضم معاراً إلى ميلان الإيطالي في الموسم الماضي.

وعن تجربته في إيطاليا، قال فولكروغ: «عشت تجربة مميزة بالقميص رقم 9 مع ميلان خلال الأشهر الستة الأخيرة، سواء على مستوى الأداء أو المشاركة في المباريات، ويشرفني أنني مثلت هذا النادي العريق خلال مسيرتي».

وغاب فولكروغ، الذي عانى من سلسلة إصابات، عن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 التي أقيمت هذا الصيف.

وأكد المهاجم الألماني أنه لا يفكر حالياً في العودة إلى المنتخب تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب، قائلاً: «لا أفكر في هذا الأمر. أريد تقديم أفضل مستوى ممكن مع بريمن، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».