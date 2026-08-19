مصادر ألمانية: مسيرة جمال موسيالا ليست معرضة للخطر

أكدت مصادر في نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء أن مسيرة لاعب المنتخب الألماني جمال موسيالا ليست معرضة للخطر، بعد تشخيص إصابته بنوبات غياب.

وانهار موسيالا (23 عاماً) على أرض الملعب خلال فوز بايرن ميونخ 4 - 2 ودياً على هايدنهايم، المنافس في دوري الدرجة الثانية، أمس الثلاثاء، بعدما تعرض للموقف نفسه خلال مباراة الفوز 3 - 1 على لايبزيج يوم السبت الماضي. وكتب موسيالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة هايدنهايم أنه يعاني من «نوبات غياب قصيرة ومؤقتة، لكنها قابلة للعلاج، ناجمة عن خلل عصبي»، مؤكداً أنه «متفائل». وقالت مصادر بايرن الآن إنه لا توجد مؤشرات على أن لاعب الوسط المهاجم غير قادر على مواصلة مسيرته على أعلى مستوى. وكان موسيالا تعرض أيضاً لكسر في ساقه في يوليو (تموز) 2025، ومنذ ذلك الحين يخوض رحلة لاستعادة كامل لياقته البدنية. ويخوض بايرن أول مباراة رسمية له في الموسم يوم السبت المقبل، عندما يواجه بوروسيا دورتموند في كأس السوبر «فرانز بيكنباور».

وتمنى مشجعو بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم والمنتخب الألماني الشفاء والسلامة للنجم جمال موسيالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد عام من المشكلات الصحية للاعب، الذي تعرض لكسر خطير في ساقه في يوليو 2025، وعانى منذ ذلك الحين لاستعادة كامل لياقته.

وتسبب تكرار حالات الدوار في إثارة قلق كبير بين الجماهير، حيث تساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان موسيالا سيتمكن من العودة إلى أفضل مستوياته، ولماذا تم السماح له بالمشاركة أمام هايدنهايم بعد الواقعة التي تعرض لها يوم السبت.

كما توجه موسيالا إلى منصة «إنستغرام» لمحاولة تهدئة مخاوف الجماهير، حيث كتب: «أولاً وقبل كل شيء، أنا بخير. أشعر بامتنان كبير لرسائلكم ودعمكم».

وأضاف: «أتفهم أن الكثير منكم يشعر بالقلق. وأود اليوم أن أطمئنكم وأوضح الموقف: تم تشخيص إصابتي بنوبات غياب قصيرة ومؤقتة، لكنها قابلة للعلاج، نتيجة خلل عصبي».

وأوضح: «يمكن أن تؤدي هذه النوبات إلى مثل هذه الوقائع التي حدثت مؤخراً، كما حدث خلال مباراة لايبزج أو مباراة هايدنهايم».

وتابع: «أعلم أنها قد تبدو مقلقة عند رؤيتها للمرة الأولى، لكنها في الوقت الحالي أصبحت جزءاً من حياتي اليومية. أتلقى رعاية طبية ممتازة، وما زلت متفائلاً للغاية. بايرن ميونخ وفريق الدعم الخاص بي يقفان إلى جانبي تماماً ويساعدانني على تجاوز هذه المرحلة».

ويقول الأطباء إن نوبات الغياب هي حالات قصيرة ومفاجئة من فقدان الوعي، ولا تتسبب عادة في مشكلات طويلة الأمد، وتنتشر بشكل أكبر بين الأطفال. ويمكن تصنيفها باعتبارها أحد أشكال الصرع.

وتفاعل لاعبا بايرن ميونخ مانويل نوير ودايوت أوباميكانو مع التحديث الصحي لموسيالا بوضع رموز تعبيرية على شكل قلوب، في ظل إدراكهما حجم المعاناة التي مر بها اللاعب خلال العام الماضي.

وخلال كأس العالم للأندية في أتلانتا في يوليو من العام الماضي، تعرض موسيالا لكسر في عظمة الشظية وإصابة خطيرة في الكاحل، خلال خسارة بايرن أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية، إثر اصطدامه بحارس المرمى غيانلويغي دوناروما.

وبعد عودته إلى الملاعب، لم يتمكن موسيالا من استعادة مستواه المذهل، وفي مارس (آذار) الماضي تعرض لرد فعل مؤلم في الكاحل، واضطر إلى الحصول على فترة راحة.

وتساءل محللون عما إذا كان يتعين على موسيالا عدم المشاركة في كأس العالم، لكنه تم اختياره ضمن القائمة، وعانى مجدداً، على غرار المنتخب الألماني الذي لم يقدم المستوى المأمول.

وبعد الخروج من دور الـ32 أمام باراغواي، خضع اللاعب لعملية جراحية بسيطة لإزالة صفيحة معدنية من قدمه، كانت قد وضعت خلال عملية العام الماضي.

وكان بايرن يأمل أن تساعد هذه الخطوة موسيالا على استعادة أفضل مستوياته، لكن الجماهير تتساءل الآن عما إذا كانت نوبات الغياب سوف تشكل عائقاً جديداً أمامه.