«آسياد 2026»: فضيتان للبحرين في الفنون القتالية المختلطة وبرونزية لقطر في الكاراتيه

دونت البحرين اسمها في سجل الميداليات في اليوم الثالث من دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في آيتشي-ناغويا باليابان، بإحرازها فضيتين في الفنون القتالية «إم إم إيه»، الاثنين.

وأهدت البحرينية ديانا بوغوسيان بلادها الميدالية الأولى في النسخة الحالية عندما نالت فضية الفنون القتالية المختلطة الحديثة «إم إم إيه» لوزن ما دون من 54 كلغم.

وخسرت بوغوسيان أمام التايلاندية كانجوتا فاتارابونسورن بنتيجة 0-3.

وبدوره، نال البحريني محمد نبييف فضية الـ«إم إم إيه» التقليدية لوزن ما دون 77 كلغم بخسارته أمام الكازاخستاني يركينغالي بوركوتالين 0-3.

وأحرز القطري عبد الله رشاد بابكر (22 عاماً) الميدالية البرونزية في الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 84 كلغم بفوزه على الفلسطيني عبد الله الخطيب 8-0.

وقال رشاد لقناة «بي إن سبورتس» القطرية: «الحمد لله على هذا الإنجاز وبذلنا جهداً كبيراً للتحضير لهذه البطولة، والوزن صعب بسبب مشاركة عديد من الأبطال، ولكن كنت حاضراً وتُوِّجت بالميدالية البرونزية».

وأضاف: «هذا دليل كبير على عودة الكاراتيه القطري إلى الساحات العالمية والآسيوية، والتحضير للألعاب كان طويلاً جداً، وشاركنا في عديد من البطولات، وخضعنا لمعسكر في مصر لفترة 21 يوماً...».

وتابع: «بفضل هذه التحضيرات التي ساعدتنا على الاحتكاك مع لاعبين مصنفين عالمياً، تمكنَّا من حصد ميداليات...».

وهي الميدالية الثانية للمنتخب العنابي في النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية، بعد فضية عبد الرحمن عبد الحميد في كوميتيه ما دون 60 كلغم.

وارتفعت الغلة العربية في اليابان إلى 16 ميدالية توزعت على الشكل التالي: ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات.

وكان الكويتي عبد الله شعبان قد أهدى العرب أول ذهبية في الألعاب في مسابقة الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 60 كلغم.

وانطلقت الألعاب الآسيوية مساء السبت وتستمر أسبوعين، وتضم عدداً من الرياضيين يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية.