السكتيوي: لدينا رؤية طويلة لبناء منتخب قوي لعمان

أكد طارق السكتيوي، مدرب منتخب عمان، أن فريقه يمر بمرحلة بناء جديدة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تكوين منتخب تنافسي وفق رؤية طويلة المدى، مع الاستفادة من التجارب والنتائج السابقة.

وقال السكتيوي: «نأخذ النتائج السابقة للمنتخب بعين الاعتبار، وتاريخياً لدينا صولات وجولات في البطولات الماضية، لكن الوضع يختلف حالياً، ونحن في طور بناء منتخب جديد بصورة ذكية ومختلفة».

وعن جاهزية المنتخب العماني لخوض منافسات «خليجي 27» قال: «مستعدّون من جميع النواحي، ولدينا روح عالية في الفريق للوصول إلى أفضل جاهزية. سنخوض بطولة مجمعة تضم منتخبات قوية، وهدفنا بعيد المدى، ولدينا رؤية طويلة لبناء منتخب تنافسي».

وفيما يخص مواجهة العراق، أوضح السكتيوي: «سنواجه منتخباً متطوراً أجرى عدداً من التغييرات في تشكيلته التي شاركت في كأس العالم، وسنلعب في المجموعة الأقوى في البطولة».

أحمد الرواحي لاعب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي

أعرب أحمد الرواحي، لاعب منتخب عمان، عن سعادته بالأجواء التي وجدها المنتخب منذ وصوله إلى جدة، مؤكداً أن اللاعبين يتطلعون إلى إسعاد جماهيرهم والمنافسة بقوة في البطولة الخليجية.

وقال الرواحي: «أشكر المملكة على حسن الاستضافة، فالأجواء ومرافق التدريب رائعة، وجماهيرنا لها نكهة خاصة في البطولات الخليجية، ونعمل على إسعادهم والمنافسة بقوة».

وعن جاهزية المنتخب العماني قال: «العامل الذهني للاعبين مهم، ولدينا مدرب خبير في هذا الجانب، ومنذ وصوله أجرى تغييرات عدة. لدينا مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وسنستفيد من هذا العامل في مبارياتنا».