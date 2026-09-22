«خليجي 27»: استبعاد مهاجم العراق علي الحمادي للإصابة

استبعد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد، المهاجم علي الحمادي، الثلاثاء، عشية مواجهة عُمان في افتتاح النسخة الـ27 لبطولة كأس الخليج في كرة القدم؛ بسبب الإصابة.
وأُصيب الحمادي في مفصل الكاحل الأيمن خلال الوحدة التدريبيّة التي خاضها «أسود الرافدين» في جدة، الاثنين، حيث أكدت الفحوص الطبية إصابته.
وقرر المدرب الأسترالي استبدال الحمادي بمهاجم أربيل والمنتخب الأولمبي مصطفى قابيل لإكمال المهمة بدلاً عنه.
وسيلتحق قابيل بوفد العراق في جدة قادماً من العاصمة الصربية بلغراد التي يقيم فيها المنتخب الأولمبي معسكراً تدريبياً.
ويلعب العراق في المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج إلى جانب عُمان والكويت والسعودية.