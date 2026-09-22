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أرنولد: كأس الخليج مهمة للمنتخب العراقي

أيمن حسين قال إنهم ينتظرون دعم جماهيرهم في جدة

غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (الشرق الأوسط)
غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (الشرق الأوسط)
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أرنولد: كأس الخليج مهمة للمنتخب العراقي

غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (الشرق الأوسط)
غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (الشرق الأوسط)

أكد غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن فريقه يمتلك الإمكانات والقدرات التي تؤهله للمنافسة على لقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مزيج الخبرة والشباب يمنح المنتخب خيارات متعددة لتقديم مستويات مميزة في البطولة.

وقال أرنولد: «لدينا مزيج من لاعبي الخبرة والشباب في فريقنا، وهذا يمنحنا بُعداً آخر لتقديم مستويات كبيرة. اللاعبون جاهزون، وأجرينا عدداً من التغييرات في الجهاز الفني، وقائمة اللاعبين، ولدينا عناصر جديدة تشارك في هذه البطولة للمرة الأولى».

وأضاف: «نركز على المستقبل، ولدينا المهارات والقدرات لتحقيق اللقب، وهي بطولة مهمة لكرة القدم العراقية».

وعن استعدادات المنتخب العراقي لمواجهة عمان، قال: «كان لدينا يومان للاستعداد في جدة، ومن المهم العمل على اللياقة البدنية، والتحضير الجيد للمواجهة. اللاعبون قادرون على تقديم أداء جيد، ليس فقط أمام عمان، بل في البطولة بأكملها».

من جانبه، أعرب أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق، عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة بطولة «خليجي 27»، مؤكداً جاهزية منتخب بلاده لمواجهة عمان في افتتاح مشواره بالبطولة.

وقال حسين: «نرحب بكم، ونشكر السعودية على هذه الاستضافة، ونبارك لهم بمناسبة اليوم الوطني. الجماهير العراقية ستدعمنا بقوة في جدة، وهم في بلدهم الثاني، ونتطلع إلى دعم كبير منهم».

وعن جاهزية المنتخب العراقي، قال: «الفريق جاهز بشكل كامل، وأجرينا عدداً من التغييرات، وهناك لاعبون سيخوضون مواجهات دولية للمرة الأولى. سنواجه منتخباً محترماً، ونريد تقديم مباراة تليق بالمنتخب العراقي».

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صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداً

أشرف حكيمي (د.ب.أ)
أشرف حكيمي (د.ب.أ)
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صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداً

أشرف حكيمي (د.ب.أ)
أشرف حكيمي (د.ب.أ)

من المرتقب أن يلتحق الثنائي الدولي المغربي إسماعيل الصيباري وأشرف حكيمي بمعسكر منتخب (أسود الأطلس)، غداً (الأربعاء)، بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعداداً لبدء مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بأوغندا وتنزانيا وكينيا.

وكشف موقع «البطولة» الإلكتروني المغربي، عن أن الصيباري وحكيمي، نجمي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، غابا عن الحصة التدريبية الأولى التي خاضها لاعبو منتخب المغرب، أمس (الاثنين)، بعدما التحق باقي اللاعبين الذين وُجِّهت إليهم الدعوة بالمعسكر.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة ضيفه منتخب الغابون، يوم الجمعة المقبل، بالجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في التصفيات، قبل أن يلعب ضد مضيفه منتخب ليسوتو في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري ضمن الجولة الثانية بالمجموعة التي تضم أيضاً منتخب النيجر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي أيضاً لقاءً ودياً مع نظيره الغاني في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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كرة القدم رياضة المغرب
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: فضيتان للبحرين في الفنون القتالية المختلطة وبرونزية لقطر في الكاراتيه

ديانا بوغوسيان (رويترز)
ديانا بوغوسيان (رويترز)
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«آسياد 2026»: فضيتان للبحرين في الفنون القتالية المختلطة وبرونزية لقطر في الكاراتيه

ديانا بوغوسيان (رويترز)
ديانا بوغوسيان (رويترز)

دونت البحرين اسمها في سجل الميداليات في اليوم الثالث من دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في آيتشي-ناغويا باليابان، بإحرازها فضيتين في الفنون القتالية «إم إم إيه»، الاثنين.

وأهدت البحرينية ديانا بوغوسيان بلادها الميدالية الأولى في النسخة الحالية عندما نالت فضية الفنون القتالية المختلطة الحديثة «إم إم إيه» لوزن ما دون من 54 كلغم.

وخسرت بوغوسيان أمام التايلاندية كانجوتا فاتارابونسورن بنتيجة 0-3.

وبدوره، نال البحريني محمد نبييف فضية الـ«إم إم إيه» التقليدية لوزن ما دون 77 كلغم بخسارته أمام الكازاخستاني يركينغالي بوركوتالين 0-3.

وأحرز القطري عبد الله رشاد بابكر (22 عاماً) الميدالية البرونزية في الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 84 كلغم بفوزه على الفلسطيني عبد الله الخطيب 8-0.

وقال رشاد لقناة «بي إن سبورتس» القطرية: «الحمد لله على هذا الإنجاز وبذلنا جهداً كبيراً للتحضير لهذه البطولة، والوزن صعب بسبب مشاركة عديد من الأبطال، ولكن كنت حاضراً وتُوِّجت بالميدالية البرونزية».

وأضاف: «هذا دليل كبير على عودة الكاراتيه القطري إلى الساحات العالمية والآسيوية، والتحضير للألعاب كان طويلاً جداً، وشاركنا في عديد من البطولات، وخضعنا لمعسكر في مصر لفترة 21 يوماً...».

وتابع: «بفضل هذه التحضيرات التي ساعدتنا على الاحتكاك مع لاعبين مصنفين عالمياً، تمكنَّا من حصد ميداليات...».

وهي الميدالية الثانية للمنتخب العنابي في النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية، بعد فضية عبد الرحمن عبد الحميد في كوميتيه ما دون 60 كلغم.

وارتفعت الغلة العربية في اليابان إلى 16 ميدالية توزعت على الشكل التالي: ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات.

وكان الكويتي عبد الله شعبان قد أهدى العرب أول ذهبية في الألعاب في مسابقة الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 60 كلغم.

وانطلقت الألعاب الآسيوية مساء السبت وتستمر أسبوعين، وتضم عدداً من الرياضيين يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية.

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الرياضة رياضة عربية

السكتيوي: لدينا رؤية طويلة لبناء منتخب قوي لعمان

طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
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السكتيوي: لدينا رؤية طويلة لبناء منتخب قوي لعمان

طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)

أكد طارق السكتيوي، مدرب منتخب عمان، أن فريقه يمر بمرحلة بناء جديدة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تكوين منتخب تنافسي وفق رؤية طويلة المدى، مع الاستفادة من التجارب والنتائج السابقة.

وقال السكتيوي: «نأخذ النتائج السابقة للمنتخب بعين الاعتبار، وتاريخياً لدينا صولات وجولات في البطولات الماضية، لكن الوضع يختلف حالياً، ونحن في طور بناء منتخب جديد بصورة ذكية ومختلفة».

وعن جاهزية المنتخب العماني لخوض منافسات «خليجي 27» قال: «مستعدّون من جميع النواحي، ولدينا روح عالية في الفريق للوصول إلى أفضل جاهزية. سنخوض بطولة مجمعة تضم منتخبات قوية، وهدفنا بعيد المدى، ولدينا رؤية طويلة لبناء منتخب تنافسي».

وفيما يخص مواجهة العراق، أوضح السكتيوي: «سنواجه منتخباً متطوراً أجرى عدداً من التغييرات في تشكيلته التي شاركت في كأس العالم، وسنلعب في المجموعة الأقوى في البطولة».

أحمد الرواحي لاعب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي

أعرب أحمد الرواحي، لاعب منتخب عمان، عن سعادته بالأجواء التي وجدها المنتخب منذ وصوله إلى جدة، مؤكداً أن اللاعبين يتطلعون إلى إسعاد جماهيرهم والمنافسة بقوة في البطولة الخليجية.

وقال الرواحي: «أشكر المملكة على حسن الاستضافة، فالأجواء ومرافق التدريب رائعة، وجماهيرنا لها نكهة خاصة في البطولات الخليجية، ونعمل على إسعادهم والمنافسة بقوة».

وعن جاهزية المنتخب العماني قال: «العامل الذهني للاعبين مهم، ولدينا مدرب خبير في هذا الجانب، ومنذ وصوله أجرى تغييرات عدة. لدينا مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وسنستفيد من هذا العامل في مبارياتنا».

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