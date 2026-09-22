أرنولد: كأس الخليج مهمة للمنتخب العراقي

أكد غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن فريقه يمتلك الإمكانات والقدرات التي تؤهله للمنافسة على لقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مزيج الخبرة والشباب يمنح المنتخب خيارات متعددة لتقديم مستويات مميزة في البطولة.

وقال أرنولد: «لدينا مزيج من لاعبي الخبرة والشباب في فريقنا، وهذا يمنحنا بُعداً آخر لتقديم مستويات كبيرة. اللاعبون جاهزون، وأجرينا عدداً من التغييرات في الجهاز الفني، وقائمة اللاعبين، ولدينا عناصر جديدة تشارك في هذه البطولة للمرة الأولى».

وأضاف: «نركز على المستقبل، ولدينا المهارات والقدرات لتحقيق اللقب، وهي بطولة مهمة لكرة القدم العراقية».

وعن استعدادات المنتخب العراقي لمواجهة عمان، قال: «كان لدينا يومان للاستعداد في جدة، ومن المهم العمل على اللياقة البدنية، والتحضير الجيد للمواجهة. اللاعبون قادرون على تقديم أداء جيد، ليس فقط أمام عمان، بل في البطولة بأكملها».

من جانبه، أعرب أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق، عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة بطولة «خليجي 27»، مؤكداً جاهزية منتخب بلاده لمواجهة عمان في افتتاح مشواره بالبطولة.

وقال حسين: «نرحب بكم، ونشكر السعودية على هذه الاستضافة، ونبارك لهم بمناسبة اليوم الوطني. الجماهير العراقية ستدعمنا بقوة في جدة، وهم في بلدهم الثاني، ونتطلع إلى دعم كبير منهم».

وعن جاهزية المنتخب العراقي، قال: «الفريق جاهز بشكل كامل، وأجرينا عدداً من التغييرات، وهناك لاعبون سيخوضون مواجهات دولية للمرة الأولى. سنواجه منتخباً محترماً، ونريد تقديم مباراة تليق بالمنتخب العراقي».