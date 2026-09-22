العويس: غيابنا عن لقب الخليج «تحدٍّ وحافز للبطولة»

العويس: غيابنا عن لقب الخليج «تحدٍّ وحافز للبطولة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321118-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%8D-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9
العويس: غيابنا عن لقب الخليج «تحدٍّ وحافز للبطولة»
محمد العويس حارس المنتخب السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
أكد محمد العويس، حارس المنتخب السعودي، أن غياب «الأخضر» عن التتويج بلقب كأس الخليج العربي منذ 23 عاماً لا يمثل ضغطاً على اللاعبين، بقدر ما يشكل تحدياً، وحافزاً لاستعادة اللقب، مشدداً على أن المنتخب يتطلع إلى تحقيق بداية مثالية أمام الكويت، في المواجهة التي تتزامن مع اليوم الوطني السعودي، ضمن منافسات «خليجي 27» المقامة في جدة.
ورحب العويس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الكويت، بالمنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته باستضافة السعودية لهذا التجمع الخليجي.
وقال: «أرحب بالأشقاء من دول الخليج، هم في مكانهم، وهذه البطولة تجمع الأشقاء. نفرح بهذه الاستضافة، وغداً ديربي الخليج، والجميع يعرف تاريخ الكويت في هذه البطولة. نريد حصد نقاط المواجهة، وسنلعب في الجوهرة، الملعب المحبب لنا».
وسام أنديجاني أصغر صحافي سعودي يسأل| كيف أصبحت لاعب كرة قدم والوصول لتكون قائد المنتخب السعودي ؟️| محمد العويس لاعب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحافي:- ما حدث أفتخر فيه، والدي وقبيلتي والجماهير تفتخر بذلك، لم أكن أتخيل ما وصلت له، المحافظة على الصلاة وبر الوالدين وسماع... pic.twitter.com/LvoBFIR3H4
وأضاف: «المواجهة تتزامن مع اليوم الوطني السعودي، ونريد تحقيق الانتصار في بداية هذه الدورة».
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن غياب المنتخب السعودي عن تحقيق اللقب الخليجي منذ 23 عاماً، وما إذا كان الوقت قد حان لكسر هذه السلسلة، وهل يمثل ذلك حافزاً أم ضغطاً على اللاعبين؟ أكد العويس أن المنتخب يتطلع إلى التتويج بالبطولة الخليجية، والاستفادة منها في التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وقال: «لدينا أولويات، وسبق أن وصلنا إلى كأس العالم. نحضر أنفسنا لتحقيق هذه النسخة، ونحضر أيضاً لكأس آسيا المقبلة. سيكون تحقيق البطولة أفضل تحضير لبناء الشخصية، والهوية».
وأضاف: «المنتخب السعودي ولّاد للنجوم، وأرقامه تتحدث عنه. نحن مستعدون، والبطولة لا تشكل ضغطاً، بل تعد تحدياً، وحافزاً، ونريد تحقيق كأس الخليج، وكأس آسيا».
وعن مواجهة الكويت، أشار العويس إلى أن المنتخب السعودي يدرك تاريخ منافسه في البطولة الخليجية، مؤكداً أهمية ظهور «الأخضر» بشخصيته وهويته خلال المواجهة.
وقال: «نواجه فريقاً لديه تاريخ كبير في هذه البطولة، ويستعد بشكل جيد لهذه الدورة من كأس الخليج. سنلعب بهويتنا، وشخصيتنا، وهذه البطولة هي الأفضل لتحضير أنفسنا لهذه النسخة، وكأس آسيا القريبة جداً».
وتحدث العويس عن رحلته الكروية، رداً على سؤال الصحافي السعودي الصغير وسام أنديجاني، الذي استفسر عن كيفية تحوله إلى لاعب كرة قدم، ووصوله إلى قيادة المنتخب السعودي.
وقال العويس: «ما حدث أفتخر به، ووالدي وقبيلتي والجماهير تفتخر بذلك. لم أكن أتخيل ما وصلت إليه».
وأضاف، في حديثه عن العوامل التي ساعدته على الوصول إلى هذه المرحلة: «المحافظة على الصلاة، وبر الوالدين، وسماع نصائح المدربين. لا يمكن الوصول إلى القمة في يوم واحد، فالتعب والجهد منذ الفئات السنية هما ما يوصلك إلى اللعب في المنتخب».
واختتم حارس المنتخب السعودي حديثه قائلاً: «بعد الاعتزال سأتحدث عن العديد من القصص».
تحدث عبد العزيز العلوني، مدرب فريق النصر للسيدات، عن تعثر فريقه أمام الاتحاد بنتيجة 2-4، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
روان الخميسي (جدة)
دونيس: هدفنا كأس الخليج... وما حدث مع «الجوير» منحنا طاقة سلبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321122-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
دونيس: هدفنا كأس الخليج... وما حدث مع «الجوير» منحنا طاقة سلبية
اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
أكد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن هدف «الأخضر» من المشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 27) هو تحقيق اللقب، مشيراً إلى أن استبعاد مصعب الجوير لأسباب انضباطية يمثل خسارة فنية للمنتخب، لكنه شدد على ثقته بالمجموعة الحالية وقدرتها على تجاوز الظروف المحيطة بالفريق.
وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي: «سعيد بهذه المنافسة، وبإقامتها في السعودية، تحديداً في جدة. يجب علينا تمثيل المملكة العربية السعودية بأفضل طريقة ممكنة لإسعاد مشجعينا، وندعوهم إلى مساندتنا ومنحنا مزيداً من الثقة».
وعن هدف المنتخب السعودي من المشاركة في البطولة الخليجية، وما إذا كان يتطلع إلى تحقيق اللقب أو استغلال المنافسات للتحضير لكأس آسيا، أوضح دونيس أن تمثيل المنتخب السعودي يفرض على الجميع مسؤولية تقديم أفضل المستويات.
وقال: «أعتقد أن تمثيل المنتخب السعودي يجعل الأمر مختلفاً عما كنا عليه في كأس العالم. نريد التطور واللعب بشكل أفضل، وهدفنا تحقيق البطولة. أعتقد أن الأجواء العامة جيدة جداً، ويمكنني القول إن الأمور ستكون أفضل لو انتصرنا، ولو لم يحدث ما حدث مع مصعب الجوير».
وأضاف: «ما حدث يمنحنا بعض الطاقة السلبية، لكننا نمتلك الجودة. الأمر الجيد أيضاً أن معظم اللاعبين يتمتعون بخبرة جيدة. نريد الاحتفال باليوم الوطني، وإظهار شغفنا باللعب، وتقديم مستوى جيد في المواجهة».
وتطرق مدرب المنتخب السعودي إلى الضغوط التي قد تصاحب مشاركة «الأخضر» في بطولة تقام على أرضه وبين جماهيره، مؤكداً أن التعامل مع هذه الضغوط يمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للمنافسات.
وقال: «بشكل عام، ممارسة كرة القدم دون ضغوط أمر غير طبيعي. المهم أن نتحكم في الضغوط بشكل جيد، وألا تجعلنا نفقد طريقتنا وأسلوبنا. كل مباراة تختلف عن الأخرى، وكذلك البطولات».
وأضاف: «لدينا الخبرة والشباب، وعندما يكون الفريق جاهزاً لكل شيء، نريد من اللاعبين أن يكونوا قادرين على التواصل بشكل جيد. مجموعتنا تضم 3 منتخبات شاركت في كأس العالم، وهذا يعني وجود كثير من الجودة».
وفي حديثه عن غياب مصعب الجوير، وإمكانية تعويضه باللاعب مختار علي، أوضح دونيس أن اللاعبين يمتلكان خصائص فنية مختلفة، وأن غياب الجوير سيحرم المنتخب من بعض الحلول التي كان يقدمها في وسط الملعب.
وقال: «لا يمكن المقارنة بين مصعب الجوير ومختار علي؛ فكل لاعب يلعب في مساحة مختلفة. مختار يمكن أن يمنحنا إضافة في الوسط، ومصعب كان يمنحنا أمراً آخر».
وأضاف: «نعتقد أن لدينا الجودة، ونعرف أن غياب مصعب أمر مؤثر، وما حدث لم يمنحنا فرصة الاستفادة منه. يجب أن نبقى مستقرين، حتى لو حدث بعض الأمور التي تشتتنا».
واستعاد دونيس مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الفريق بذل مجهوداً كبيراً خلال البطولة، لكنه لم يوفق في بعض القرارات التي اتخذها داخل الملعب.
وقال: «في كأس العالم ركضنا كثيراً وعملنا كثيراً، لكننا اتخذنا بعض القرارات الخاطئة. المهم أن نحافظ على ثقتنا وسيطرتنا على المباراة».
وتحدث مدرب المنتخب السعودي عن تطور الدوري المحلي، ومدى انعكاس الاستثمارات والتعاقدات مع النجوم الأجانب على مستوى المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن قوة المسابقة لا تعني بالضرورة امتلاك منتخب قوي.
وقال: «يجب أن نحلل كل شيء ونواجه الواقع. الدوري السعودي تطور بشكل كبير، حيث تعاقدنا مع الكثير من النجوم واللاعبين أصحاب الجودة، لكن امتلاك دوري قوي لا يعني بالضرورة أن يكون لدينا منتخب قوي».
وأضاف: «نستفيد من ذلك بأن تكون لدينا شخصية أفضل، ونريد أن نلعب بمعايير أفضل وبشخصية أكبر. الجانب السلبي أننا أحياناً نفتقد مسألة اللعب والحصول على دقائق مشاركة كبيرة، والحراس على سبيل المثال، أغلبهم أجانب».
وشدد دونيس على ثقته بإمكانات اللاعبين السعوديين، وأهمية الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي يشهدها الدوري المحلي، والعمل على تطوير أداء المنتخب بصورة مستمرة.
وقال: «أؤمن باللاعبين، ويجب أن نعزز الإيجابيات. غداً ليست مواجهة نهائية، سنلعب أمام الكويت بشخصيتنا وهويتنا، ثم بعد ذلك نحلل الأخطاء. كل مواجهة تختلف عن الأخرى، وهدفنا أن نتطور عما كنا عليه».
قبل «النسخة الـ27»... من يهيمن على سجلات كأس الخليج التاريخية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321028-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8027-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D8%9F
قبل «النسخة الـ27»... من يهيمن على سجلات كأس الخليج التاريخية؟
المنتخب السعودي أكثر المنتخبات فوزاً في المباريات (الاتحاد السعودي)
تدخل كأس الخليج العربي لكرة القدم نسختها السابعة والعشرين، الأربعاء، وهي تحمل إرثاً رقمياً صنعته 26 نسخة سابقة، شهدت 406 مباريات و1015 هدفاً، بمعدل بلغ 2.5 هدف في المباراة الواحدة، في رحلة طويلة تعاقبت خلالها أجيال من اللاعبين والهدافين وحراس المرمى، وتبدلت فيها موازين القوى، فيما بقيت الأرقام شاهدة على تاريخ المنتخبات الثمانية في البطولة.
وتتوزع الأرقام القياسية بين أكثر من منتخب؛ فالكويت صاحبة العدد الأكبر من الألقاب والأهداف، والسعودية الأكثر تحقيقاً للانتصارات، والبحرين الأكثر تعادلاً، فيما تحمل عُمان الرقم الأعلى في عدد الخسائر والأهداف التي استقبلتها شباكها.
وتقف الكويت في مقدمة سجل الأبطال بـ10 ألقاب، مقابل أربعة للعراق، وثلاثة لكل من السعودية وقطر، ولقبين لكل من الإمارات والبحرين وعُمان.
ولا تتوقف الأرقام الكويتية عند البطولات، إذ خاض «الأزرق» 120 مباراة في 26 مشاركة، وهو العدد الأكبر بين المنتخبات، حقق خلالها 59 انتصاراً وتعادل 26 مرة وخسر 35 مباراة، وسجل 206 أهداف مقابل 119 استقبلتها شباكه، ليملك كذلك أفضل فارق تهديفي بـ+87 هدفاً.
ورغم تفوق الكويت في الألقاب والأهداف، انتزعت السعودية صدارة رقم مهم، بعدما حقق «الأخضر» 60 انتصاراً خلال 117 مباراة، ليكون الأكثر فوزاً في تاريخ البطولة، متقدماً بفوز واحد على الكويت.
وخلال 25 مشاركة، تعادلت السعودية في 25 مباراة وخسرت 32، وسجل لاعبوها 176 هدفاً، وهي ثاني أكبر حصيلة هجومية بعد الكويت، فيما استقبلت شباكها 114 هدفاً، بفارق تهديفي بلغ +62 هدفاً.
ويقدم العراق أرقاماً لافتة قياساً بعدد مشاركاته البالغ 15، إذ لعب 69 مباراة، حقق خلالها 33 انتصاراً وتعادل 23 مرة وخسر 13 فقط، وسجل 122 هدفاً مقابل 65 هدفاً استقبلها، ليبلغ فارقه التهديفي +57، فيما توج بأربعة ألقاب.
أما قطر، صاحبة 26 مشاركة، فخاضت 119 مباراة، فازت في 42 منها وتعادلت في 34 وخسرت 43. ويظهر أكثر أرقامها إثارة في الفارق بين التسجيل والاستقبال، إذ أحرز لاعبوها 144 هدفاً ودخل مرماها 143، بفارق +1 فقط، فيما توجت بثلاثة ألقاب.
وتملك البحرين الرقم الأكبر في التعادلات، بعدما انتهت 36 مباراة من مبارياتها بالتعادل. وخلال 25 مشاركة خاضت 117 مواجهة، فازت في 39 وخسرت 42، وسجلت 131 هدفاً واستقبلت 144، بفارق -13، وحققت لقبين.
والإمارات بدورها خاضت 117 مباراة في 25 مشاركة، حققت خلالها 41 انتصاراً و32 تعادلاً مقابل 44 خسارة، وسجلت 122 هدفاً واستقبلت 150، بفارق -28، وحصدت لقبين.
وعلى الطرف الآخر من الأرقام تقف عُمان، التي خاضت 117 مباراة خلال 24 مشاركة، حققت خلالها 25 فوزاً وتعادلت 30 مرة، فيما خسرت 62 مباراة، وهو العدد الأكبر بين جميع المنتخبات.
وتحمل عُمان أيضاً الرقم الأعلى في استقبال الأهداف؛ إذ دخل مرماها 192 هدفاً مقابل 99 هدفاً سجلها لاعبوها، ليبلغ الفارق -93 هدفاً، وهو أكبر فارق سلبي في الجدول، رغم نجاح المنتخب العماني في إحراز اللقب مرتين.
أما اليمن، فشارك 11 مرة وخاض 36 مباراة، حقق خلالها فوزاً واحداً وستة تعادلات مقابل 29 خسارة، وسجل 15 هدفاً واستقبل 88، بفارق -73، ولا يزال دون لقب.
وتحكي إحصاءات النسخ نفسها جانباً آخر من تاريخ البطولة. ففي النسخة الأولى عام 1970 أقيمت ست مباريات وسجل 19 هدفاً بمعدل 3.17 هدف للمباراة، قبل أن ترتفع الحصيلة في النسخة الثانية عام 1972 إلى 25 هدفاً في ست مباريات، بمعدل 4.17 هدف، وهو أعلى معدل تهديفي بين النسخ الـ26.
أما الرقم الأكبر من حيث إجمالي الأهداف في نسخة واحدة، فجاء عام 1976، عندما سجل 84 هدفاً خلال 22 مباراة بمعدل 3.82، فيما شهدت نسخة 1979 تسجيل 70 هدفاً في 21 مباراة بمعدل 3.33.
وفي 1986 سجل 53 هدفاً خلال 21 مباراة، مقابل 50 هدفاً في 16 مواجهة عام 2004. وفي الاتجاه الآخر، شهدت نسخة 2017 تسجيل 23 هدفاً فقط خلال 15 مباراة، بمعدل 1.53 هدف، وهو المعدل الأقل في سجل النسخ.
وخلف الأهداف الـ1015 التي شهدتها البطولة، تقف مجموعة من المهاجمين الذين صنعوا جانباً مهماً من ذاكرتها، وفي مقدمتهم الكويتي جاسم يعقوب، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 18 هدفاً.
ويطارده في المركز الثاني لاعبان يفصل بينهما وبين الصدارة هدف واحد فقط؛ العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبد الله، ولكل منهما 17 هدفاً، ما يجعل ثلاثة لاعبين فقط في قمة القائمة يفصل بينهم هدف واحد.
وتعود الكويت للظهور بقوة في المرتبة التالية، إذ يتقاسم الكويتيان فيصل الدخيل وجاسم الهويدي المركز الثالث برصيد 14 هدفاً لكل منهما. وبذلك تملك الكويت ثلاثة أسماء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب التاريخي: جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وجاسم الهويدي.
ويأتي في المركز الرابع القطري منصور مفتاح والإماراتي علي مبخوت برصيد 13 هدفاً لكل منهما، بينما يتقاسم المركز الخامس الكويتيان يوسف سويد وبدر المطوع بعدما سجل كل منهما 12 هدفاً.
وتكشف قائمة أبرز الهدافين عن الحضور الكويتي اللافت؛ فمن بين الأسماء التسعة التي تضمها القائمة، هناك خمسة كويتيين هم جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وجاسم الهويدي ويوسف سويد وبدر المطوع، مقابل لاعب واحد لكل من العراق والسعودية وقطر والإمارات.
كما تكشف الأرقام عن امتداد الهدافين الكويتيين عبر أجيال مختلفة، من جاسم يعقوب وفيصل الدخيل إلى جاسم الهويدي ويوسف سويد وبدر المطوع، في انعكاس رقمي يتوازى مع امتلاك الكويت الرقم الأعلى في الألقاب والأهداف الإجمالية للمنتخبات.
وتصبح أرقام الهدافين التاريخيين أكثر دلالة عند ربطها بسجل هدافي النسخ. فجاسم يعقوب، صاحب 18 هدفاً في صدارة الترتيب التاريخي، سجل وحده تسعة أهداف في نسخة 1976، أي نصف رصيده في تاريخ البطولة خلال نسخة واحدة، بعدما كان قد تصدر هدافي نسخة 1974 بستة أهداف.
أما حسين سعيد، الذي يحتل المركز الثاني تاريخياً بـ17 هدفاً، فقد سجل 10 أهداف في نسخة 1979، وهي أعلى حصيلة لهداف في نسخة واحدة في السجل، ثم عاد ليتصدر هدافي نسخة 1984 بسبعة أهداف. وبذلك جاءت أهدافه الـ17 التاريخية كاملة في هاتين النسختين وحدهما.
ووصل جاسم الهويدي، صاحب 14 هدفاً تاريخياً، إلى تسعة أهداف في نسخة 1998، فيما سجل السعودي سعيد غراب خمسة أهداف في نسخة 1972، والكويتي محمد إبراهيم خمسة في 1990، والعماني هاني الضابط خمسة في 2002، والبحريني طلال يوسف خمسة في 2003، والإماراتي إسماعيل مطر خمسة في 2007.
وفي نسخة 2014 سجل الإماراتي علي مبخوت خمسة أهداف، وهو الذي يحتل المركز الرابع تاريخياً بـ13 هدفاً، ثم تصدر العراقي علي حصني نسخة 2017 بهدفين، وعاد مبخوت لصدارة هدافي نسخة 2019 بخمسة أهداف، قبل أن يتصدر العراقي أيمن حسين نسخة 2023 بثلاثة، والبحريني محمد مرهون نسخة 2024 بثلاثة أهداف.
وتظهر بعض النسخ تقاسم صدارة الهدافين بين أكثر من لاعب. ففي 1982 تقاسم أربعة لاعبين الصدارة بثلاثة أهداف لكل منهم: البحريني إبراهيم زويد، والإماراتي سالم خليفة، والسعودي ماجد عبد الله، والكويتي يوسف سويد. وفي 1988 تقاسم العراقي أحمد راضي والإماراتي زهير بخيت الصدارة بأربعة أهداف لكل منهما، وفي 1994 فعلها السعودي فؤاد أنور والقطري محمود صوفي بالرصيد ذاته.
ولم تحفظ البطولة أسماء هدافيها فقط، بل احتفظت أيضاً بسجل لأفضل لاعبي كل نسخة. وكان القطري خالد بلان أفضل لاعب في النسخة الأولى عام 1970، ثم الكويتي فاروق إبراهيم عام 1972، والقطري محمد غانم عام 1974، والسعودي خالد التركي عام 1976، والعراقي هادي أحمد عام 1979.
وفي 1982 نال الإماراتي فهد خميس الجائزة، وتقاسمها العراقي حسين سعيد والعماني غلام خميس عام 1984، ثم توالت أسماء الكويتي مؤيد الحداد، والعراقي حبيب جعفر، والإماراتي ناصر خميس، والقطري مبارك مصطفى، والإماراتي محمد علي، والكويتي عبد الله وبران، والكويتي بدر حجي، والقطري جفال راشد، والبحريني محمد سالمين وطلال يوسف، والإماراتي إسماعيل مطر، والسعودي ماجد المرشدي، والكويتي فهد العنزي، والإماراتي عمر عبد الرحمن، والسعودي نواف العابد، والعماني أحمد مبارك كانو، والسعودي عبد الله عطيف، والعراقي إبراهيم بايش، وصولاً إلى البحريني محمد مرهون في 2024.
ولحراس المرمى سجل موازٍ، بدأ بالسعودي أحمد عيد الذي نال جائزة أفضل حارس في نسختي 1970 و1972، قبل أن تتعاقب أسماء أحمد الطرابلسي وحمود سلطان ورعد حمودي وسعيد صلبوخ وفتاح نصيف ومحمد صالح ويوسف عبيد.
وتوالت بعد ذلك أسماء سمير سعيد وحمود سلطان وأحمد خليل ومحسن مصبح ويونس أحمد، فيما ظهر السعودي محمد الدعيع أفضل حارس في نسختي 1998 و2002.
ويبرز العماني علي الحبسي بصورة استثنائية في سجل الحراس، بعدما نال جائزة الأفضل في أربع نسخ متتالية في تسلسل البطولة أعوام 2003 و2004 و2007 و2009، قبل أن تتوالى أسماء الكويتي نواف الخالدي، والعراقي نور صبري، والقطري قاسم برهان، والإماراتي خالد عيسى، والسعودي فواز القرني، والعماني إبراهيم المخيني، وصولاً إلى البحريني إبراهيم لطف الله في نسخة 2024.
وهكذا تصل كأس الخليج إلى نسختها السابعة والعشرين وخلفها 406 مباريات و1015 هدفاً؛ الكويت تتصدر الألقاب بعشرة والأهداف بـ206، والسعودية الانتصارات بـ60، والبحرين التعادلات بـ36، وعُمان الخسائر بـ62 والأهداف المستقبلة بـ192، فيما يقف الكويتي جاسم يعقوب على رأس الهدافين التاريخيين بـ18 هدفاً، أمام حسين سعيد وماجد عبد الله بـ17، ثم فيصل الدخيل وجاسم الهويدي بـ14.
ومع انطلاق النسخة الجديدة، تبدأ الأرقام في التحرك مجدداً؛ هدف يضاف إلى الألف والخمسة عشر، وانتصار جديد يدخل سجل المنتخبات، ولاعب أو هداف أو حارس يبحث عن مكان له بين أسماء صنعت على امتداد 26 نسخة ذاكرة كأس الخليج.
بعد فاندرليم… 10 مدربين حاولوا إعادة الأخضر إلى منصة الخليجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5320973-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%85%E2%80%A6-10-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
بعد فاندرليم… 10 مدربين حاولوا إعادة الأخضر إلى منصة الخليج
فاندرليم في نقاش مع الحكم الكوري الجنوبي كوون جونغ تشول خلال مباراة السعودية والعراق في كأس آسيا 2004 (د.ب.أ)
منذ أن قاد الهولندي جيرارد فاندرليم المنتخب السعودي إلى لقب كأس الخليج في «خليجي 16» بالكويت، مطلع عام 2004، تغير الكثير حول المنتخب السعودي؛ أجيال تعاقبت، ومدارس تدريبية اختلفت، وأسماء عالمية ومحلية مرت على مقعده، لكن شيئاً واحداً لم يتغير: كأس الخليج لم تعد إلى الخزائن السعودية.
ويدخل الأخضر «خليجي 27» في جدة بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، ليصبح المدرب العاشر المختلف الذي يقود السعودية في البطولة منذ النسخة التالية لآخر تتويج. وخلال 11 نسخة، بداية من «خليجي 17» في قطر عام 2004، وصولاً إلى النسخة الحالية في جدة، قاد المنتخب السعودي 10 مدربين مختلفين ينتمون إلى 9 جنسيات، وكان الفرنسي هيرفي رينارد الوحيد الذي قاد الأخضر في نسختين خلال هذه الفترة. الأرجنتيني غابرييل كالديرون، والبرازيلي ماركوس باكيتا، والسعودي ناصر الجوهر، والبرتغالي جوزيه بيسيرو، والهولندي فرانك ريكارد، والإسباني خوان رامون لوبيز كارو، والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، والفرنسي هيرفي رينارد، والسعودي سعد الشهري، ثم رينارد مرة أخرى، وأخيراً اليوناني دونيس. أسماء كثيرة ومدارس مختلفة، لكن فاندرليم بقي حتى الآن آخر مدرب قاد السعودية إلى اللقب الخليجي.
كالديرون... بداية الانتظار
بعد تتويج 2004، دخل المنتخب السعودي «خليجي 17» في قطر في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، بقيادة الأرجنتيني غابرييل كالديرون. بدأ الأخضر مشواره بالخسارة أمام الكويت 1-2، ثم تغلب على اليمن 2-0، قبل أن يخسر مباراته الثالثة أمام البحرين 0-3، ليغادر البطولة من دور المجموعات بثلاث نقاط. وكانت تلك أول بطولة خليجية بعد التتويج الأخير، ومنها بدأت رحلة البحث التي لا تزال مستمرة. باكيتا... إسماعيل مطر يوقف الأخضر في «خليجي 18» بالإمارات عام 2007، كان البرازيلي ماركوس باكيتا على رأس الجهاز الفني السعودي. بدأ الأخضر بالفوز على البحرين 2-1، ثم تعادل مع قطر 1-1، وتغلب على العراق 1-0، ليعتلي صدارة مجموعته بسبع نقاط دون خسارة. لكن الرحلة توقفت أمام الإمارات في نصف النهائي، عندما سجل إسماعيل مطر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتفوز الإمارات 1-0، قبل أن تكمل طريقها وتحقق اللقب.
ناصر الجوهر... ركلات الترجيح تفصل السعودية عن الكأس
جاءت واحدة من أقرب المحاولات السعودية في «خليجي 19» بعُمان عام 2009، تحت قيادة المدرب الوطني ناصر الجوهر. تصدر الأخضر مجموعته بسبع نقاط، بعدما تعادل مع قطر سلبياً، ثم فاز على اليمن 6-0 والإمارات 3-0. وفي نصف النهائي تغلب على الكويت بهدف أحمد الفريدي، ليصل إلى النهائي أمام عُمان صاحبة الأرض. انتهت المباراة النهائية بالتعادل السلبي حتى بعد الوقت الإضافي، قبل أن تحسم عُمان اللقب بركلات الترجيح 6-5.
واللافت أن المنتخب السعودي أنهى مبارياته الخمس في تلك البطولة دون أن تستقبل شباكه أي هدف خلال اللعب، وسجل 10 أهداف، لكنه غادر دون الكأس.
بيسيرو... نهائي ثانٍ على التوالي
في اليمن عام 2010، تولى البرتغالي جوزيه بيسيرو قيادة السعودية في «خليجي 20». فاز الأخضر على اليمن 4-0، وتعادل سلبياً مع الكويت، ثم 1-1 مع قطر، ليعبر إلى نصف النهائي. هناك تجاوز الإمارات 1-0 بهدف أحمد عباس، ليبلغ النهائي الخليجي للمرة الثانية توالياً.
وأمام الكويت، انتهى الوقت الأصلي دون أهداف، قبل أن يسجل وليد علي في الدقيقة 93 هدف المباراة الوحيد، لتفوز الكويت 1-0 بعد التمديد.
خلال نسختين فقط، كان الأخضر قد أصبح قريباً مرتين من إنهاء الانتظار؛ ركلات الترجيح حرمته في مسقط، والوقت الإضافي حرمه في عدن.
ريكارد... خروج من الدور الأول
في «خليجي 21» بالبحرين عام 2013، دخل المنتخب بقيادة الهولندي فرانك ريكارد. خسر الأخضر أمام العراق 0-2، ثم تغلب على اليمن 2-0، قبل أن يخسر أمام الكويت 0-1، ليغادر البطولة من دور المجموعات بثلاث نقاط. ولم يستمر ريكارد بعدها؛ إذ أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء عقده عقب الخروج من البطولة.
لوبيز كارو... النهائي يعود إلى الرياض
في «خليجي 22» بالرياض عام 2014، تولى الإسباني خوان رامون لوبيز كارو قيادة المنتخب السعودي. تعادل الأخضر في الافتتاح مع قطر 1-1، ثم فاز على البحرين 3-0 واليمن 1-0، ليتصدر مجموعته بسبع نقاط.
وفي نصف النهائي، تقدم أمام الإمارات بهدفين، قبل أن يدرك المنتخب الإماراتي التعادل، ثم سجل سالم الدوسري في الدقيقة 86 هدف الفوز السعودي 3-2.
وفي النهائي، عادت السعودية لمواجهة قطر. تقدم الأخضر عن طريق سعود كريري في الدقيقة 16، لكن قطر أدركت التعادل بعد دقيقتين، قبل أن يسجل بوعلام خوخي هدف الفوز القطري في الدقيقة 58، لتنتهي المباراة 2-1. كانت تلك ثالث خسارة سعودية في نهائي كأس الخليج خلال 3 مشاركات في المباراة النهائية بعد لقب 2004.
يورتشيتش... منتخب مختلف في الكويت
في «خليجي 23» بالكويت أواخر عام 2017، قاد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المنتخب السعودي بقائمة مختلفة عن المنتخب الأول الأساسي الذي كان يستعد في تلك المرحلة لكأس العالم 2018.
بدأ الأخضر بالفوز على الكويت 2-1، ثم تعادل مع الإمارات 0-0، قبل أن يخسر أمام عُمان 0-2، ليغادر دور المجموعات بأربع نقاط. وكان يورتشيتش مكلفاً بقيادة المجموعة السعودية المشاركة في البطولة، في وقت كان الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قد عُين مدرباً للمنتخب الأول استعداداً للمونديال.
رينارد... نهائي رابع
في قطر عام 2019، دخل الفرنسي هيرفي رينارد تجربته الخليجية الأولى مع الأخضر. بدأ المنتخب بخسارة 1-3 أمام الكويت، لكنه عاد بالفوز على البحرين 2-0 ثم عُمان 3-1، ليتصدر مجموعته. وفي نصف النهائي تغلب على قطر صاحبة الأرض 1-0 بهدف عبد الله الحمدان، ليبلغ النهائي للمرة الرابعة منذ آخر لقب. هناك واجه البحرين، لكن هدف محمد الرميحي في الدقيقة 69 منح البحرينيين الفوز 1-0 ولقبهم الخليجي الأول.
وبذلك أصبح سجل السعودية في النهائيات منذ تتويج 2004 لافتاً: أربعة نهائيات... وأربع مرات انتهت الكأس في يد المنافس.
سعد الشهري... جيل شاب في البصرة
في «خليجي 25» بالعراق عام 2023، شاركت السعودية بمنتخب ضم عدداً كبيراً من العناصر الشابة بقيادة سعد الشهري. افتتح الأخضر مشواره بالفوز على اليمن 2-0، ثم خسر أمام العراق 0-2، وأمام عُمان 1-2، ليغادر من دور المجموعات بثلاث نقاط. وتبقى هذه المشاركة مختلفة في سياق تقييم نتائج المنتخب تاريخياً، بالنظر إلى طبيعة القائمة التي خاضت البطولة.
رينارد يعود... وعُمان تنهي الرحلة
عاد هيرفي رينارد ليصبح المدرب الوحيد خلال فترة الانتظار الذي يقود السعودية في نسختين من كأس الخليج، وذلك في «خليجي 26» بالكويت أواخر 2024. بدأ الأخضر بالخسارة أمام البحرين 2-3، ثم قلب تأخره بهدفين أمام اليمن إلى فوز 3-2، قبل أن يتغلب على العراق 3-1 ويبلغ نصف النهائي.
وأمام عُمان، خسر المنتخب السعودي 1-2، لينتهي مشواره عند نصف النهائي.
دونيس... الاسم العاشر
والآن تصل رحلة المدربين إلى جورجيوس دونيس. اليوناني يقود الأخضر في «خليجي 27»، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 2026.
ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت وعُمان والعراق. ويبدأ الأخضر أمام الكويت في 23 سبتمبر على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ثم يواجه عُمان في 26 منه على الملعب نفسه، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام العراق في 29 سبتمبر.
4 نهائيات... ولا كأس
خلف العدد الكبير من المدربين، تكشف الأرقام أن المنتخب السعودي لم يكن بعيداً دائماً عن اللقب؛ فمنذ آخر تتويج، بلغ الأخضر المباراة النهائية 4 مرات؛ أمام عُمان عام 2009، والكويت في 2010، وقطر في 2014، والبحرين في 2019. الأولى حُسمت بركلات الترجيح، والثانية بهدف في الوقت الإضافي، والثالثة 2-1، والرابعة 1-0.
كما وصل المنتخب إلى نصف النهائي في 2007 و2024، بينما غادر من دور المجموعات في نسخ 2004 و2013 و2017 و2023.
وهكذا، لم تكن قصة غياب اللقب طوال أكثر من عقدين قصة ابتعاد كامل عن المنافسة؛ ففي 4 مناسبات، وصل المنتخب إلى المباراة الأخيرة، لكنه لم ينجح في إنهاء الخطوة الأخيرة.
من كالديرون وباكيتا والجوهر، مروراً ببيسيرو وريكارد ولوبيز كارو ويورتشيتش ورينارد والشهري، وصولاً إلى دونيس، تغيرت الأسماء والمدارس والظروف، وبقي اسم الهولندي جيرارد فاندرليم مرتبطاً بآخر لقب خليجي سعودي.
وفي جدة، يدخل دونيس تجربة جديدة أمام السؤال نفسه الذي واجه من سبقوه طوال أكثر من عقدين: من سيكون المدرب الذي يعيد كأس الخليج إلى السعودية؟