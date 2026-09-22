صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداً

صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5321188-%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B
من المرتقب أن يلتحق الثنائي الدولي المغربي إسماعيل الصيباري وأشرف حكيمي بمعسكر منتخب (أسود الأطلس)، غداً (الأربعاء)، بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعداداً لبدء مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بأوغندا وتنزانيا وكينيا.
وكشف موقع «البطولة» الإلكتروني المغربي، عن أن الصيباري وحكيمي، نجمي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، غابا عن الحصة التدريبية الأولى التي خاضها لاعبو منتخب المغرب، أمس (الاثنين)، بعدما التحق باقي اللاعبين الذين وُجِّهت إليهم الدعوة بالمعسكر.
ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة ضيفه منتخب الغابون، يوم الجمعة المقبل، بالجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في التصفيات، قبل أن يلعب ضد مضيفه منتخب ليسوتو في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري ضمن الجولة الثانية بالمجموعة التي تضم أيضاً منتخب النيجر.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي أيضاً لقاءً ودياً مع نظيره الغاني في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
صرح بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بأن مقترح الإصلاح الذي قدمه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يمثل مناورة واضحة.
«الشرق الأوسط» (برلين)
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السكتيوي: لدينا رؤية طويلة لبناء منتخب قوي لعمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5321169-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
أكد طارق السكتيوي، مدرب منتخب عمان، أن فريقه يمر بمرحلة بناء جديدة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تكوين منتخب تنافسي وفق رؤية طويلة المدى، مع الاستفادة من التجارب والنتائج السابقة.
وقال السكتيوي: «نأخذ النتائج السابقة للمنتخب بعين الاعتبار، وتاريخياً لدينا صولات وجولات في البطولات الماضية، لكن الوضع يختلف حالياً، ونحن في طور بناء منتخب جديد بصورة ذكية ومختلفة».
وعن جاهزية المنتخب العماني لخوض منافسات «خليجي 27» قال: «مستعدّون من جميع النواحي، ولدينا روح عالية في الفريق للوصول إلى أفضل جاهزية. سنخوض بطولة مجمعة تضم منتخبات قوية، وهدفنا بعيد المدى، ولدينا رؤية طويلة لبناء منتخب تنافسي».
وفيما يخص مواجهة العراق، أوضح السكتيوي: «سنواجه منتخباً متطوراً أجرى عدداً من التغييرات في تشكيلته التي شاركت في كأس العالم، وسنلعب في المجموعة الأقوى في البطولة».
أحمد الرواحي لاعب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي
أعرب أحمد الرواحي، لاعب منتخب عمان، عن سعادته بالأجواء التي وجدها المنتخب منذ وصوله إلى جدة، مؤكداً أن اللاعبين يتطلعون إلى إسعاد جماهيرهم والمنافسة بقوة في البطولة الخليجية.
وقال الرواحي: «أشكر المملكة على حسن الاستضافة، فالأجواء ومرافق التدريب رائعة، وجماهيرنا لها نكهة خاصة في البطولات الخليجية، ونعمل على إسعادهم والمنافسة بقوة».
وعن جاهزية المنتخب العماني قال: «العامل الذهني للاعبين مهم، ولدينا مدرب خبير في هذا الجانب، ومنذ وصوله أجرى تغييرات عدة. لدينا مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وسنستفيد من هذا العامل في مبارياتنا».
سوزا مدرب الكويت: لا يهمني تصنيف «الفيفا»... هدفنا الفوز على أي منافسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5321156-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3
سوزا مدرب الكويت: لا يهمني تصنيف «الفيفا»... هدفنا الفوز على أي منافس
البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
أكد البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب الكويت، أن فريقه يتطلع إلى المنافسة على لقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مواجهة المنتخب السعودي في افتتاح البطولة ستكون اختباراً مهماً للمرحلة التي وصل إليها «الأزرق» في مشروعه الفني.
وقال سوزا: «الأجواء العامة جيدة، بدأنا التحضير يوم 7 سبتمبر (أيلول)، وخضنا العديد من التحضيرات، وكان المعسكر جيداً، وكل شيء يسير على ما يرام هنا في جدة، ونستعد بأفضل شكل للمواجهة الافتتاحية».
وأضاف: «نحن ممتنون لحسن الضيافة والكرم الذي تلقيناه هنا، ملعب التدريب رائع، وجميع المرافق رائعة».
وعن طموحات المنتخب الكويتي، قال: «نحن نبني فريقاً للمنافسة على كأس آسيا المقبلة، وكل ما نقوم به يسير في هذا الاتجاه. نستعد دائماً للانتصار في المواجهة المقبلة، ولا نعرف ما سيحدث، لكننا نعمل على الأفكار والتكتيك الذي نريد تطبيقه. سنواجه خصوماً أقوياء، ونريد الاستعداد جيداً لما سيأتي بعد ذلك، واللعب أمام أي فريق وفي أي ملعب، هذه هي العقلية التي نريدها، وقد تطورنا كثيراً ونريد أن نصبح أقوى».
وتابع: «عندما تشاهد منتخب الكويت في الموسم الماضي وتقارنه بوضعه الحالي، تستطيع ملاحظة التطور. نحن ما زلنا في مرحلة البناء، ولا يهمني الترتيب في تصنيف (فيفا) أو تفوق المنتخبات المنافسة علينا، نريد الانتصار والتطور، وأن نكون في أفضل نسخة من أنفسنا كل يوم. هناك طرق لعب مختلفة، وهذا يحتاج إلى الوقت».
وعن المرحلة التي يمر بها المنتخب الكويتي، أوضح: «الكويت مرت ببعض المشاكل، وغابت سنوات عن المنافسة، والآن نعمل على بناء هوية جديدة وطريقة جديدة للوصول إلى المكان الذي نستحقه. اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم، ونريد تأمين الاستقرار والراحة لهم حتى يتطوروا ويقدموا مستويات أفضل».
وأضاف: «سنواجه السعودية، ولديها تاريخ طويل وقوي في هذه البطولة، وكل منتخب لديه ظروف مختلفة، ونريد أن نكون في أفضل حالاتنا خلال مواجهة الغد».
وأشار سوزا إلى اختلاف الخبرات بين المنتخبات المشاركة، قائلاً: «نعرف أن الخبرات لدينا مختلفة عن السعودية والعراق اللذين شاركا في كأس العالم، وهذا يمنحهما وضعية مختلفة، لأن تجاربهما مختلفة. منتخبنا ينمو ويتطور، ونريد اتخاذ خطوات أسرع، ولدينا عقلية جيدة جداً، ونتطلع إلى انطلاق البطولة لنظهر للجميع ما وصلنا إليه».
ورداً على سؤال بشأن نقاط الضعف التي رصدها في المنتخب السعودي، قال: «المنتخب السعودي قوي جداً، ونحن نريد إظهار كيف يمكننا الاستفادة من بعض المميزات. سنتحدث مع اللاعبين، ونريد الحصول على التفوق، ويمكننا الحديث عن ذلك لاحقاً. بشكل عام، لا يمكننا إنكار قوة المنتخب السعودي، فلديه خبرات دولية ودوري قوي يشبه الدوريات العالمية، وهذا أمر رائع».
وعن طموح الكويت في البطولة، قال: «لا نريد الحضور للمشاركة فقط، بل نريد المنافسة مع الجميع. منذ أول يوم لي مع المنتخب، نعمل على بناء فريق يستطيع الانتصار على أي خصم».
وأضاف: «سنواجه منتخباً يلعب على أرضه وبين جماهيره، وهناك مناسبة كبيرة لديهم وزخم جماهيري كبير، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. نحن أكثر من حقق لقب هذه البطولة، ولدينا العديد من التحديات، ويجب علينا التطور دائماً. نحن في عام 2026، وفخورون بما حققناه في الماضي، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي نريده، والجيد أننا نسير في الاتجاه الأفضل».
من جانبه، أعرب فهد الهاجري، لاعب منتخب الكويت، عن تطلعه إلى المنافسة على لقب «خليجي 27»، مؤكداً أن مواجهة المنتخب السعودي في افتتاح البطولة ستكون صعبة، لكن «الأزرق» يملك القدرة على تحقيق الانتصار.
وقال الهاجري: «أتقدم بجزيل الشكر للمملكة على حسن الضيافة والتقدير، فمنذ أول يوم لنا في جدة شعرنا بذلك، وهذا ليس بغريب عليهم، ونتطلع إلى بطولة رائعة بكل المقاييس».
وعن طموحات المنتخب الكويتي، قال: «لدينا إرث كبير في البطولة الخليجية، ودائماً عندما نشارك يكون هدفنا تحقيق اللقب. سنلعب في مجموعة قوية؛ فالسعودية والعراق شاركا في كأس العالم، والمواجهة الافتتاحية صعبة ومهمة، ونحن هنا لتحقيق البطولة».
وأضاف: «دائماً ما تكون المواجهة الأولى صعبة، وما حدث في مونديال 2022 عندما انتصرت السعودية على الأرجنتين دليل على ذلك، وهذا أسعدنا. الدوري السعودي قوي، ونكن احتراماً كبيراً للمنتخب السعودي، وغداً نحن قادرون على مجابهته وتحقيق الانتصار».