سبنس يخوض مباراته الأولى مع إنتر بعد التوقف الدولي

لم يشارك جيد سبنس حتى الآن مع فريق إنتر ميلان منذ انتقاله إليه قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولكن وفقاً لتقرير صحافي، سيكون المدافع الإنجليزي متاحاً للمشاركة عند استئناف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويستعد سبنس لخوض مباراته الأولى مع إنتر عقب فترة التوقف الدولي، حسبما أفادت به صحيفة «لا غازيتا» الإيطالية، اليوم (الثلاثاء).

وكان سبنس 26 عاماً قد انضمّ إلى إنتر قادماً من توتنهام في صفقة انتقال دائم بقيمة 35 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه لم يشارك بعد مع الفريق الملقب بـ(الأفاعي) بسبب مشكلات تتعلق باللياقة البدنية.

وواصل سبنس التدرب بشكل منفرد منذ انضمامه لإنتر من أجل استعادة لياقة المباريات، وذلك بعد مشاركته في مشوار شاق مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة «لا غازيتا»، في تقرير لها، أن مدافع توتنهام السابق سيواصل التدرب منفرداً هذا الأسبوع، لكن من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية مع إنتر في الأسبوع المقبل.

وكان الروماني كريستيان كيفو، مدرب إنتر، قد منح لاعبيه إجازة لمدة أسبوع كامل، على أن تُستأنف التدريبات الجماعية للاعبين غير المشاركين مع منتخباتهم الوطنية يوم الاثنين المقبل.

وسيكون سبنس متاحاً للمشاركة في المباراة الأولى لإنتر بعد فترة التوقف الدولي والمقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يلعب الفريق مع ضيفه بارما على ملعب «سان سيرو».

يُذكر أن سبنس سبق له اللعب في الدوري الإيطالي بقميص جنوه، حيث خاض 16 مباراة معه خلال موسم 2023-2024.