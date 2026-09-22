عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:25 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

حفل افتتاح مبسط لـ«خليجي 27» في جدة

سلطان المرشد (خليجي 27)
سلطان المرشد (خليجي 27)
TT
TT

حفل افتتاح مبسط لـ«خليجي 27» في جدة

سلطان المرشد (خليجي 27)
سلطان المرشد (خليجي 27)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن حفل افتتاح بطولة كأس الخليج سيقام قبل انطلاق مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» في جدة، في برنامج مبسط يمتد لفترة بين 12 و15 دقيقة.

ويتضمن الحفل فقرة ثقافية تتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، إلى جانب فقرة غنائية يحييها الفنان سلطان المرشد بأغنية «أهلاً أهلاً بالخليج»، الأغنية الرسمية للبطولة، فيما يتولى خالد العرافة تقديم الحفل.

ويشارك في الحفل نجوم سابقون يمثلون المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، بواقع لاعب عن كل منتخب، يتقدمهم السعودي محمد نور، والعماني عماد الحوسني، واليمني علي النونو، والكويتي فهد الأنصاري، والقطري إبراهيم خلفان، والإماراتي فهد خميس، والعراقي حسين سعيد، والبحريني حمود سلطان.

وسيقام الحفل بعد نهاية عمليات الإحماء للمنتخبين وقبل انطلاق المواجهة المرتقبة في افتتاح «خليجي 27» في جدة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بريطانيا تواجه ألمانيا في دور الثمانية بكأس ديفيز

رياضة عالمية ألكسندر زفيريف (أ.ب)

بريطانيا تواجه ألمانيا في دور الثمانية بكأس ديفيز

تلتقي بريطانيا مع ألمانيا بقيادة ألكسندر زفيريف، في دور الثمانية من بطولة كأس ديفيز للتنس، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية زين الدين زيدان (د.ب.أ)
رياضة عالمية

منتخب فرنسا يبدأ حقبته الجديدة تحت قيادة زيدان

بدأ زين الدين زيدان رسمياً رحلته مديراً فنياً جديداً للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، بينما تشير المؤشرات الأولية إلى تحول جذري عن الحقبة السابقة للفريق.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية راندال كولو مواني (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

يوفنتوس: كولو مواني يخضع لجراحة في إصبع اليد

خضع الفرنسي راندال كولو مواني لعملية جراحية في إصبع يده، بعد تعرضه لكسر خلال المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد الماضي.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية يونس بن طالب (د.ب.أ)
رياضة عالمية

يونس بن طالب: كلوب كان العامل الحاسم في اختياري اللعب لمنتخب ألمانيا

قال يونس بن طالب، مهاجم فريق آينتراخت فرنكفورت الألماني، إن المدرب يورغن كلوب كان عاملاً حاسماً في اختياره اللعب لمنتخب ألمانيا بدلاً من اللعب للمنتخب المغربي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية جيد سبنس (رويترز)
رياضة عالمية

سبنس يخوض مباراته الأولى مع إنتر بعد التوقف الدولي

لم يشارك جيد سبنس حتى الآن مع فريق إنتر ميلان منذ انتقاله إليه قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولكن وفقاً لتقرير صحافي، سيكون المدافع متاحاً للمشاركة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الرياضة رياضة عربية

صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداً

أشرف حكيمي (د.ب.أ)
أشرف حكيمي (د.ب.أ)
TT
TT

صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداً

أشرف حكيمي (د.ب.أ)
أشرف حكيمي (د.ب.أ)

من المرتقب أن يلتحق الثنائي الدولي المغربي إسماعيل الصيباري وأشرف حكيمي بمعسكر منتخب (أسود الأطلس)، غداً (الأربعاء)، بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعداداً لبدء مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بأوغندا وتنزانيا وكينيا.

وكشف موقع «البطولة» الإلكتروني المغربي، عن أن الصيباري وحكيمي، نجمي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، غابا عن الحصة التدريبية الأولى التي خاضها لاعبو منتخب المغرب، أمس (الاثنين)، بعدما التحق باقي اللاعبين الذين وُجِّهت إليهم الدعوة بالمعسكر.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة ضيفه منتخب الغابون، يوم الجمعة المقبل، بالجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في التصفيات، قبل أن يلعب ضد مضيفه منتخب ليسوتو في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري ضمن الجولة الثانية بالمجموعة التي تضم أيضاً منتخب النيجر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي أيضاً لقاءً ودياً مع نظيره الغاني في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواضيع
كرة القدم رياضة المغرب
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: فضيتان للبحرين في الفنون القتالية المختلطة وبرونزية لقطر في الكاراتيه

ديانا بوغوسيان (رويترز)
ديانا بوغوسيان (رويترز)
TT
TT

«آسياد 2026»: فضيتان للبحرين في الفنون القتالية المختلطة وبرونزية لقطر في الكاراتيه

ديانا بوغوسيان (رويترز)
ديانا بوغوسيان (رويترز)

دونت البحرين اسمها في سجل الميداليات في اليوم الثالث من دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في آيتشي-ناغويا باليابان، بإحرازها فضيتين في الفنون القتالية «إم إم إيه»، الاثنين.

وأهدت البحرينية ديانا بوغوسيان بلادها الميدالية الأولى في النسخة الحالية عندما نالت فضية الفنون القتالية المختلطة الحديثة «إم إم إيه» لوزن ما دون من 54 كلغم.

وخسرت بوغوسيان أمام التايلاندية كانجوتا فاتارابونسورن بنتيجة 0-3.

وبدوره، نال البحريني محمد نبييف فضية الـ«إم إم إيه» التقليدية لوزن ما دون 77 كلغم بخسارته أمام الكازاخستاني يركينغالي بوركوتالين 0-3.

وأحرز القطري عبد الله رشاد بابكر (22 عاماً) الميدالية البرونزية في الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 84 كلغم بفوزه على الفلسطيني عبد الله الخطيب 8-0.

وقال رشاد لقناة «بي إن سبورتس» القطرية: «الحمد لله على هذا الإنجاز وبذلنا جهداً كبيراً للتحضير لهذه البطولة، والوزن صعب بسبب مشاركة عديد من الأبطال، ولكن كنت حاضراً وتُوِّجت بالميدالية البرونزية».

وأضاف: «هذا دليل كبير على عودة الكاراتيه القطري إلى الساحات العالمية والآسيوية، والتحضير للألعاب كان طويلاً جداً، وشاركنا في عديد من البطولات، وخضعنا لمعسكر في مصر لفترة 21 يوماً...».

وتابع: «بفضل هذه التحضيرات التي ساعدتنا على الاحتكاك مع لاعبين مصنفين عالمياً، تمكنَّا من حصد ميداليات...».

وهي الميدالية الثانية للمنتخب العنابي في النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية، بعد فضية عبد الرحمن عبد الحميد في كوميتيه ما دون 60 كلغم.

وارتفعت الغلة العربية في اليابان إلى 16 ميدالية توزعت على الشكل التالي: ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات.

وكان الكويتي عبد الله شعبان قد أهدى العرب أول ذهبية في الألعاب في مسابقة الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 60 كلغم.

وانطلقت الألعاب الآسيوية مساء السبت وتستمر أسبوعين، وتضم عدداً من الرياضيين يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية.

مواضيع
أولمبياد رياضة اليابان
الرياضة رياضة عربية

السكتيوي: لدينا رؤية طويلة لبناء منتخب قوي لعمان

طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
TT
TT

السكتيوي: لدينا رؤية طويلة لبناء منتخب قوي لعمان

طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)

أكد طارق السكتيوي، مدرب منتخب عمان، أن فريقه يمر بمرحلة بناء جديدة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تكوين منتخب تنافسي وفق رؤية طويلة المدى، مع الاستفادة من التجارب والنتائج السابقة.

وقال السكتيوي: «نأخذ النتائج السابقة للمنتخب بعين الاعتبار، وتاريخياً لدينا صولات وجولات في البطولات الماضية، لكن الوضع يختلف حالياً، ونحن في طور بناء منتخب جديد بصورة ذكية ومختلفة».

وعن جاهزية المنتخب العماني لخوض منافسات «خليجي 27» قال: «مستعدّون من جميع النواحي، ولدينا روح عالية في الفريق للوصول إلى أفضل جاهزية. سنخوض بطولة مجمعة تضم منتخبات قوية، وهدفنا بعيد المدى، ولدينا رؤية طويلة لبناء منتخب تنافسي».

وفيما يخص مواجهة العراق، أوضح السكتيوي: «سنواجه منتخباً متطوراً أجرى عدداً من التغييرات في تشكيلته التي شاركت في كأس العالم، وسنلعب في المجموعة الأقوى في البطولة».

أحمد الرواحي لاعب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي

أعرب أحمد الرواحي، لاعب منتخب عمان، عن سعادته بالأجواء التي وجدها المنتخب منذ وصوله إلى جدة، مؤكداً أن اللاعبين يتطلعون إلى إسعاد جماهيرهم والمنافسة بقوة في البطولة الخليجية.

وقال الرواحي: «أشكر المملكة على حسن الاستضافة، فالأجواء ومرافق التدريب رائعة، وجماهيرنا لها نكهة خاصة في البطولات الخليجية، ونعمل على إسعادهم والمنافسة بقوة».

وعن جاهزية المنتخب العماني قال: «العامل الذهني للاعبين مهم، ولدينا مدرب خبير في هذا الجانب، ومنذ وصوله أجرى تغييرات عدة. لدينا مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وسنستفيد من هذا العامل في مبارياتنا».

مواضيع
كأس الخليج سلطنة عمان