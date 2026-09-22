حفل افتتاح مبسط لـ«خليجي 27» في جدة

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن حفل افتتاح بطولة كأس الخليج سيقام قبل انطلاق مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» في جدة، في برنامج مبسط يمتد لفترة بين 12 و15 دقيقة.

ويتضمن الحفل فقرة ثقافية تتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، إلى جانب فقرة غنائية يحييها الفنان سلطان المرشد بأغنية «أهلاً أهلاً بالخليج»، الأغنية الرسمية للبطولة، فيما يتولى خالد العرافة تقديم الحفل.

ويشارك في الحفل نجوم سابقون يمثلون المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، بواقع لاعب عن كل منتخب، يتقدمهم السعودي محمد نور، والعماني عماد الحوسني، واليمني علي النونو، والكويتي فهد الأنصاري، والقطري إبراهيم خلفان، والإماراتي فهد خميس، والعراقي حسين سعيد، والبحريني حمود سلطان.

وسيقام الحفل بعد نهاية عمليات الإحماء للمنتخبين وقبل انطلاق المواجهة المرتقبة في افتتاح «خليجي 27» في جدة.