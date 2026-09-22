يونس بن طالب: كلوب كان العامل الحاسم في اختياري اللعب لمنتخب ألمانيا

قال يونس بن طالب، مهاجم فريق آينتراخت فرنكفورت الألماني لكرة القدم، إن المدرب يورغن كلوب كان عاملاً حاسماً في اختياره اللعب لمنتخب ألمانيا بدلاً من اللعب للمنتخب المغربي.

ويستعد كلوب لقيادة المنتخب الألماني، لأول مرة، في مباراته الأولى بدوري أمم أوروبا أمام هولندا يوم الخميس المقبل.

وقال ابن طالب: «إنه أمر رائع للغاية، وشعور جميل جداً. يعد كلوب واحداً من أفضل المدربين في العالم. ونعم، تسود بالفعل طاقة إيجابية».

وأجرى ابن طالب 23 عاماً، محادثات مع محمد وهبي، مدرب المغرب، ولكن «عندما يطلبك كلوب، يجب أن تذهب إليه».

وأضاف: «أحب كلا البلدين، فكلاهما يمثل موطني الأصلي، وسأظل بالتأكيد متمنياً كل التوفيق للمغرب».

وقام المدرب بإطلاع اللاعبين على توقعاته منهم، وقال ابن طالب: «يريدنا ببساطة أن نكون فخورين بتمثيل المنتخب الوطني الألماني، وأن نقدم أفضل ما عندنا، حتى لو كانت الأمور لا تسير على ما يرام».

يورغن كلوب (أ.ف.ب)

واختار كلوب تشكيلة مقسمة إلى مجموعتين، وضم ابن طالب إلى المجموعة الأولى التي ستواجه هولندا يوم الخميس، واليونان يوم الأحد.

ويعد ابن طالب، إلى جانب كاي هافيرتز، المهاجم التقليدي الوحيد في هذه المجموعة، وهناك فرص جيدة لأن يسجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وقال: «لا أعلم شيئاً عن هذا بعد. أحاول ببساطة أن أقدم أفضل ما عندي، وأتمنى أن أحصل على وقت كبير للعب».

مع فرنكفورت، سجل أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري الألماني (بوندسليغا) أُقيمت حتى الآن.

وتولى كلوب تدريب المنتخب الألماني، خلفاً ليوليان ناغلسمان، ويسعى كلوب حالياً لإعادة بناء الفريق الذي ودَّع بطولة كأس العالم التي أُقيمت الصيف الماضي من دور الـ32.