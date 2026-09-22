«آسياد 2026»: الأردني الجعفري يتوج بذهبية في الكاراتيه

أهدى لاعب الكاراتيه الأردني محمد الجعفري، الثلاثاء، العرب ميداليتهم الذهبية الثانية في اليوم الثالث من «دورة الألعاب الآسيوية الـ20» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان.

وفاز الجعفري في نهائي وزن ما دون 84 كيلوغراماً (كلغم) في منافسات الكاراتيه على الإيراني علي أصغر آسيابري 9 - 1. وهي الميدالية الثالثة للأردن في «الألعاب» الحالية، وجميعها في مسابقات الكاراتيه، بعد فضية جود الضروس وبرونزية عبد الرحمن المصاطفة.

وارتفعت الغلة العربية في اليابان إلى 18 ميدالية توزعت على الشكل التالي: ذهبيتان و6 فضيات و10 برونزيات.

وانطلقت «الألعاب الآسيوية» مساء السبت الماضي وتستمر أسبوعين، وتضم عدداً من الرياضيين يفوق عدد المشاركين في «الألعاب الأولمبية».

وقال الجعفري (24 عاماً) المكنى «الإعصار» لقناة «بي إن سبورتس» القطرية: «لم يأت هذا الإنجاز سهلاً؛ بل هو جهد من (الألعاب الآسيوية) السابقة وحتى الآن، أي جهد 4 سنوات، وقد تمكنت من صنع التاريخ، وأنا راض جداً عنه».

وأضاف: «(دورة الألعاب الآسيوية) هي البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد (الألعاب الأولمبية)، والحمد لله تمكنت من كتابة اسمي في تاريخ من فاز بميدالية ذهبية». وتابع عن إسهام والده الحكم الدولي فائق الجعفري في بناء مسيرته: «رافقني والدي في جميع خطواتي منذ البداية وفي كل التفاصيل؛ سواء الرياضية والاجتماعية والدراسية... هذه الميدالية هي تتويج لجهوده والتعب الذي بذله معي خلال كل هذه السنوات».

ودوّنت البحرين اسمها في سجل الميداليات بإحرازها فضيتين في الفنون القتالية «إم إم إيه». وأهدت البحرينية ديانا بوغوسيان بلادها الميدالية الأولى في النسخة الحالية عندما نالت فضية الفنون القتالية المختلطة الحديثة «إم إم إيه» لوزن ما دون من 54 كلغم. وخسرت بوغوسيان أمام التايلاندية كانجوتا فاتارابونسورن بنتيجة 0 - 3.

بدوره، نال البحريني محمد نبييف «فضية (إم إم إيه) التقليدية» لوزن ما دون 77 كلغم بخسارته أمام الكازاخستاني يركينغالي بوركوتالين 0 - 3.

وأحرز القطري عبد الله رشاد بابكر (22 عاماً) الميدالية البرونزية في الكاراتيه فئة «كوميتيه» لوزن ما دون 84 كلغم بفوزه على الفلسطيني عبد الله الخطيب 8 - 0. وقال بابكر: «هذا دليل كبير على عودة الكاراتيه القطري إلى الساحات العالمية والآسيوية. والتحضير للألعاب كان طويلاً جداً، وشاركنا في كثير من البطولات، وخضعنا لمعسكر في مصر 21 يوماً...». وتابع: «بفضل هذه التحضيرات؛ التي ساعدتنا على الاحتكاك مع لاعبين مصنفين عالمياً، تمكنا من حصد ميداليات...». وهي الميدالية الثانية للفريق العنابي في النسخة الحالية من الألعاب، بعد فضية عبد الرحمن عبد الحميد في «كوميتيه» ما دون 60 كلغم.

وواصل السوري فواز بني المرجة الهيمنة العربية في الكاراتيه بإحرازه برونزية وزن ما دون 75 كلغم، بفوزه على ناظم نورلانوف من قيرغيزستان بنتيجة 18 - 8. وقال متأثراً: «أود أن أشكر (الاتحاد السوري للكاراتيه) وجميع القيّمين والمدربين الذين تابعونا وبذلوا قصارى جهدهم...». وكان ابن الـ19 عاماً قد وصل إلى اليابان بعد فوزه بفضية «آسيا للشباب» في العاصمة الأردنية عمّان.

وكان الكويتي عبد الله شعبان أهدى العرب أول ذهبية في «الألعاب» بمسابقة الكاراتيه فئة «كوميتيه» لوزن ما دون 60 كلغم.