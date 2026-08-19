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جريفو الهداف التاريخي لفرايبورغ يمدد عقده مع النادي

هداف فرايبورغ التاريخي فينتشنزو جريفو (رويترز)
هداف فرايبورغ التاريخي فينتشنزو جريفو (رويترز)
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جريفو الهداف التاريخي لفرايبورغ يمدد عقده مع النادي

هداف فرايبورغ التاريخي فينتشنزو جريفو (رويترز)
هداف فرايبورغ التاريخي فينتشنزو جريفو (رويترز)

أعلن نادي فرايبورغ الألماني، الأربعاء، تمديد عقد هدافه التاريخي فينتشنزو جريفو من دون أن يكشف عن مدة العقد الجديد.

وقال كليمنس هارتنباخ، المدير الرياضي للنادي، في بيان رسمي: «العمل مع جريفو تجربة مميزة، سواء داخل الملعب أو خارجه، في غرفة تغيير الملابس أو خلال اللقاءات الشخصية».

وشارك جريفو، الدولي الإيطالي السابق، في 360 مباراة رسمية بقميص فرايبورغ، سجل خلالها 108 أهداف.

وقال جريفو، البالغ 33 عاماً، الذي يحمل أيضاً الرقم القياسي في صناعة الأهداف مع فرايبورغ: «رحلتي مع الفريق لم تنتهِ بعد، وأسعى لتحقيق المزيد مع النادي».

ويستضيف فرايبورغ نظيره ماذرويل الاسكوتلندي، الخميس، في ذهاب تصفيات الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي، في أول مباراة لوصيف الدوري الأوروبي هذا الموسم.

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آرسنال يتوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم كونسا

المدافع إزري كونسا (رويترز)
المدافع إزري كونسا (رويترز)
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آرسنال يتوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم كونسا

المدافع إزري كونسا (رويترز)
المدافع إزري كونسا (رويترز)

توصل آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع المدافع إزري كونسا مقابل ما لا يقل عن 68 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية، الأربعاء.

وكان الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، يسعى لتعزيز قلب الدفاع منذ نهاية الموسم الماضي، ويبدو أنه بات قريباً من الحصول على خدمات كونسا بعد تقدم النادي اللندني بعرض محسّن.

وكان آرسنال قد تقدم بعرض لضم المدافع الإنجليزي في وقت سابق من فترة الانتقالات، لكنه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى تحويل اهتمامه لفترة وجيزة نحو جاريل كوانساه، مدافع باير ليفركوزن الألماني.

وبعد تجديد مفاوضاته بشأن كونسا، بات آرسنال على أعتاب إتمام الصفقة، على أن يخضع اللاعب البالغ 28 عاماً، الذي شارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، للفحص الطبي قبل انتقاله رسمياً إلى ملعب الإمارات.

ويأتي التعاقد المرتقب في ظل غياب الفرنسي ويليام صليبا «لفترة طويلة» بسبب مشكلة في الظهر، إلى جانب استمرار تعافي الهولندي جورين تيمبر من إصابة في أعلى الفخذ، ما يرجح اعتماد أرتيتا على كونسا إلى جانب البرازيلي غابريال ماغالهاييس في قلب الدفاع.

وفي حال إتمام الصفقة، سينضم كونسا إلى قائمة تعاقدات آرسنال الصيفية التي تضم البرازيلي برونو غيمارايش، واليوناني خريستوس تزوليس، والإكوادوري بييرو هينكابييه، وحارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه.

وخاض كونسا 48 مباراة مع أستون فيلا في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وأسهم في احتلال الفريق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، منهياً صياماً عن الألقاب دام 30 عاماً.

وانضم كونسا إلى أستون فيلا قادماً من برنتفورد عام 2019، لكنه غاب عن المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، وكذلك عن خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يكون كونسا أحدث المغادرين عن أستون فيلا خلال صيف شهد تغييرات واسعة في تشكيلة المدرب أوناي إيمري، بعد انتقال مورغان روجرز إلى تشيلسي، ويوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد، ولوكا ديني إلى باريس سان جيرمان.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، عندما يستضيف كوفنتري الصاعد حديثاً.

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فولكروغ بعد عودته إلى بريمن: لم آتِ من أجل الاعتزال

المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)
المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)
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فولكروغ بعد عودته إلى بريمن: لم آتِ من أجل الاعتزال

المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)
المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)

عاد المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ إلى فيردر بريمن بطموحات كبيرة، مؤكداً أن عودته إلى ناديه السابق بعد 3 أعوام لا تهدف إلى إنهاء مسيرته الكروية.

وقال فولكروغ (33 عاماً)، خلال تقديمه في ملعب النادي، الأربعاء، إنه يتطلع إلى البناء على تجربته السابقة مع بريمن، التي شهدت تتويجه هدافاً للدوري الألماني ووصوله إلى صفوف المنتخب الألماني.

وأوضح المهاجم الألماني، الذي وافق على تخفيض راتبه من أجل العودة إلى بريمن لموسم واحد على سبيل الإعارة من ويستهام يونايتد الإنجليزي: «أريد تجاوز التوقعات».

وأضاف: «لن أدخر أي جهد. أتقاضى هنا راتباً مختلفاً، لكن ما أبحث عنه هو الحماس والشغف، وهذا ما لا يمكن أن يوفره لي أي نادٍ آخر».

وبدأ فولكروغ مسيرته في الفئات السنية لبريمن، قبل أن يعود إلى الفريق الأول عام 2019 قادماً من هانوفر.

وبعد تتويجه هدافاً للدوري الألماني عام 2023، غادر بريمن إلى بوروسيا دورتموند، ثم انتقل بعد موسم واحد إلى ويستهام، إلا أن تجربته مع النادي اللندني لم تسر بالشكل المأمول، لينضم معاراً إلى ميلان الإيطالي في الموسم الماضي.

وعن تجربته في إيطاليا، قال فولكروغ: «عشت تجربة مميزة بالقميص رقم 9 مع ميلان خلال الأشهر الستة الأخيرة، سواء على مستوى الأداء أو المشاركة في المباريات، ويشرفني أنني مثلت هذا النادي العريق خلال مسيرتي».

وغاب فولكروغ، الذي عانى من سلسلة إصابات، عن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 التي أقيمت هذا الصيف.

وأكد المهاجم الألماني أنه لا يفكر حالياً في العودة إلى المنتخب تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب، قائلاً: «لا أفكر في هذا الأمر. أريد تقديم أفضل مستوى ممكن مع بريمن، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».

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استبعاد خوليان ألفاريز من قائمة أتلتيكو في افتتاح الدوري الإسباني

الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)
الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)
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استبعاد خوليان ألفاريز من قائمة أتلتيكو في افتتاح الدوري الإسباني

الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)
الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)

غاب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز عن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ملقة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ألفاريز قد أبلغ إدارة أتلتيكو برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن النادي الإسباني أكد عدم نيته الدخول في مفاوضات لبيعه.

وأوضح الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن غياب ألفاريز (26 عاماً) عن مواجهة ملقة يعود إلى عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وشدد سيميوني على أن المهاجم الأرجنتيني لا يزال جزءاً أساسياً من خططه للموسم الجديد، واصفاً إياه بأنه أهم لاعبي الفريق، ومؤكداً أنه سيكون جاهزاً للمشاركة أمام فياريال الأحد المقبل.

كما شهدت قائمة أتلتيكو غياب المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، المنضم حديثاً إلى الفريق، والمهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة.

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