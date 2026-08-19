جريفو الهداف التاريخي لفرايبورغ يمدد عقده مع النادي

أعلن نادي فرايبورغ الألماني، الأربعاء، تمديد عقد هدافه التاريخي فينتشنزو جريفو من دون أن يكشف عن مدة العقد الجديد.
وقال كليمنس هارتنباخ، المدير الرياضي للنادي، في بيان رسمي: «العمل مع جريفو تجربة مميزة، سواء داخل الملعب أو خارجه، في غرفة تغيير الملابس أو خلال اللقاءات الشخصية».
وشارك جريفو، الدولي الإيطالي السابق، في 360 مباراة رسمية بقميص فرايبورغ، سجل خلالها 108 أهداف.
وقال جريفو، البالغ 33 عاماً، الذي يحمل أيضاً الرقم القياسي في صناعة الأهداف مع فرايبورغ: «رحلتي مع الفريق لم تنتهِ بعد، وأسعى لتحقيق المزيد مع النادي».
ويستضيف فرايبورغ نظيره ماذرويل الاسكوتلندي، الخميس، في ذهاب تصفيات الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي، في أول مباراة لوصيف الدوري الأوروبي هذا الموسم.