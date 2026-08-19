‫مدرب الفيحاء: الهلال لن يتأثر بغياب الدوسري ومالكوم

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، أن مباراتهم أمام نيوم، الجمعة، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، تختلف عن المواجهة التي جمعتهما في بطولة كأس الملك وكسب الأخير نتيجتها.

وقال سوليناس، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «سنعتمد على اللاعبين الأساسين في المباراة بعدما لعبنا مباراة الكأس بالبدلاء لإراحة الفريق الأساسي».

وأوضح الإيطالي أن خوض مباراتي الدوري والكأس خلال 72 ساعة أمر شاق كون «الوضع البدني لا يسمح بالاعتماد على نفس المجموعة، لذا كان تدوير اللاعبين ضرورة حتمية وليس خياراً».

وعن وقوع العنابي في بعض الأخطاء الدفاعية خلال مباراة الهلال الدورية ما تسبب في احتساب ثلاث ركلات جزاء، قال: «صحيح، الشوط الثاني لم يكن الفريق في مستواه الفني لعدم الجاهزية البدنية، ولكن مع العمل والتمارين سيكون الفريق في أفضل حالاته البدنية والمعنوية، ومع اكتمال العناصر سيكون الفريق في أفضل حالاته».