‫مدرب الفيحاء: الهلال لن يتأثر بغياب الدوسري ومالكوم

شدّد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الهلال، الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.
وقال كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «الهلال أفضل فريق في الخليج العربي، وهو فريق كبير ومحترم ويملك أسماء مميزة، ولا يعتمد على لاعب واحد فقط. وجميع لاعبيه نجوم». وأضاف: «في النهاية نحن مطالبون بالظهور بأداء مشرّف، مع التركيز على تحقيق النتيجة التي نبحث عنها». و رداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن غياب قائد الهلال سالم الدوسري وانتقال مالكوم لنادي الجزيرة الإماراتي ومدى تأثير ذلك على المباراة، قال: «بالتأكيد سالم ومالكوم من فئة اللاعبين الكبار، وهما من الأسماء المهمة، لكن الهلال لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ولن يتأثر بغياب لاعب أو لاعبين، الهلال يملك نجوماً في كل مركز. وبالنسبة لنا لا نركز على لاعب معين، تركيزنا على المباراة والخروج بنتيجة إيجابية فقط».