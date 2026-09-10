مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تصويت جماعي ينهي علاقة زاركو بـ«التعاون»

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة نادي التعاون اتخذت قراراً «جماعياً» بعدم جدوى استمرار المدرب الصربي زاركو لازيتيتش في منصبه. تأتي هذه التطورات في أعقاب تراجع نتائج الفريق، بشكل ملحوظ، خلال المباريات الأخيرة.

وجاء التحرك الإداري السريع بهدف احتواء أزمة تراجع المستويات الفنية، حيث عُقد اجتماع لمناقشة الجدوى التكتيكية من استمرار المدرب الصربي في قيادة الدفة الفنية للفريق، خلال المرحلة المقبلة من الموسم الرياضي الحالي.

ووفق مصادر مطلعة، فإن القناعة التامة بضرورة التغيير تشكلت لدى صُناع القرار في النادي، بعد دراسة دقيقة لمسار الفريق منذ انطلاقة «الدوري»، مع الأخذ في الحسبان حجم الطموحات والتطلعات التي عقدتها الإدارة والجمهور التعاوني على هذا الموسم.

وجاء هذا التحرك الحاسم فور انتهاء المواجهة الدورية الأخيرة التي جمعت «التعاون» بنظيره «الحزم»، والتي انتهت بخسارة «التعاون» بهدف دون رد، إذ عقدت إدارة النادي اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات السقوط الجديد ووضع المدرب الفني، وجرى، خلال هذا الاجتماع، التصويت بالإجماع من قِبل جميع الأعضاء الحاضرين على إقالة المدرب، وتقرر إرجاء الإعلان الرسمي عن القرار لما بعد خوض المواجهة المرتقبة أمام «الهلال»، في إطار الجولة السابعة، السبت المقبل.

وتعكس الأرقام والإحصاءات سِجلاً سلبياً للمدرب الصربي، خلال مسيرته القصيرة مع الفريق، حيث عجز زاركو لازيتيتش عن تحقيق أي انتصار يُذكر خلال الجولات الست الأولى التي قاد فيها «التعاون» في منافسات «الدوري»، وتجمَّد رصيد الفريق في جدول الترتيب عند 3 نقاط فقط، من أصل 18 نقطة ممكنة، وذلك على أثر سقوطه في فخ الخسارة في 3 مواجهات، وتعادله في 3 مواجهات أخرى.